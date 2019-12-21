Eğer yılbaşı gecesini dışarıda geçirmeyi planlıyorsanız mutlaka bir çift yün çorap üzerine botlarınızı giyip sıcak ve rahat ayaklarla yılı karşılayın ki gece boyunca üzerinde duracağınız ayaklarınız size iyi davransınlar. Ayakları sağlama aldıktan sonra mutlaka süslü püslü giyinseniz dahi kalın montunuzu, boynunuza şalınızı ve rahatlıkla çapraz takıp taşıyabileceğiniz minik çantanızı ve eldivenlerinizi yanınıza almadan çıkmayın. Gün içinde hava sıcak olsa dahi gecenin ilerleyen saatlerinde havanın hızla soğuyacağını hesaba katmayı unutmayın.

Dışarıda bir mekanda yemek ve eğlenceye katılacağız ama sokakta gezmeyeceğiz derseniz ince çorap topuklu ayakkabı hatta kıyafete göre açık sandalet bile tercih edebilirsiniz. Ancak mümkünse yanınıza düz ayakkabınızı mutlaka alın. Güzel bir gece kıyafeti giyin. Gösterişli bir yeni yıl makyajı yapın. Ama mutlaka üzerinize sıcak tutacak uzun bir manto giyin. Sade ancak makyaj malzemelerinizin yanı sıra kimlik, anahtar, telefon, şarj gibi çeşitli eşyalarınızı alacak büyüklükte bir çanta tercih edin. Aman şal almadan çıkmayın.

Arkadaşların evinde yılbaşı partisine gidiyorum diyenler, aynı şekilde bolca süslenip dışarıya çıkacakları için kalın palto ve sıcak botları tercih edip, süslü ayakkabılarını arkadaşlarının evine vardıklarında giyebilirler.

Hiçbir yere gitmiyoruz. Bize de kimse gelmiyor. Kendi kendimize evde yılbaşı geçireceğiz diyenlerdenseniz siz de mutlaka güzel giyinmeye, makyajınızı yapmaya, bir süreliğine olsa bile topuklu ayakkabınızı giymeye ve sevdiklerinize şık görünmeye özen gösterin. Yeni yıla en keyifli, en şık, en temiz, en pozitif ve en umutlu halde girin ki yeni yıl yepyeni umutlarla gelsin.