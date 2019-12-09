Yılın Rengi KLASİK MAVİ

Birkaç gün önce bu yılın rengi büyük bir gürültü ile duyuruldu. Sadeliği, zamansızlığı ve kalıcılığı, aynı zamanda da güveni simgeleyen Klasik Mavi bütün ihtişamı ile 2020 ye damgasını vurmaya hazır. Duygusal bir renk olan mavi güven temelli, koruma vaadi sunan, istikrarlı ve klasik şıklık anlamına da gelen renk olduğundan, dünya üzerinde insanların ortak paydada buluşmaları açısından duygusal bir bağ kurmaya hazırlanıyor. Berraklık, içe bakış ve iletişim ile ilişkilendirilen klasik mavi geniş ve sonsuz akşam gökyüzünün sınırsız mavisi olduğundan düşünce dünyamızı zenginleştirmek için var olanın ötesini görmemizi sağlayıp, derin düşünmeye yöneltip aynı zamanda da iletişim akışını açıyor.

Hayatın birçok alanında kullanılmaya başlanan ve her yılın aralık ayında belirlenen küresel kültüre bağlı olan şeylerden yola çıkılarak belirlenen yılın rengini, modanın yanı sıra iç mekan tasarımlarında, tekstilin tüm alanlarında ve grafik tasarımlarda da bolca görüyoruz. Bu yıl bu muhteşem rengin büyüsüne kapılıp, güven, keyif, dinginlik ve şıklıkla özdeşleşeceğiz.

Kıyafetlerde sıkça göreceğimiz klasik maviyi, tek parça elbiselerde, kabanlarda, şallar ve eldivenlerde tercih ederek yılın rengini hayatınıza katmaya hemen başlayabilirsiniz. Gri, kahve, bej ve turuncu ile muhteşem uyum sağlayan bu rengi hayatınıza katmaktan korkmayın. Tonu itibari ile her ten ve göz rengine uyum sağlayan klasik maviyi herkes rahatlıkla tercih edebilir.

Satın alacağınız ürünlerde renk konusunda kafanız karıştığında kendinizi klasik mavi renge yönelirken bulursanız hiç şaşırmayın.

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