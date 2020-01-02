Bunları yaparak 2020'yi daha sağlıklı geçirin

Yeni yılı fiziksel ve mental olarak yenilenmiş karşılamak ve kararlarımız üzerinde ısrarcı olmak oldukça önemli. İşte gelen yeni yıl ile beraber daha sağlıklı olmanızı sağlayacak o yöntemler...

Sağlık kontrolleri

Düzenli olarak sağlık kontrollerinizi yaptırın. Herkesin yılda bir kez mutlaka yaptırması gereken check up, yapılan testler ve muayeneler sonucunda kişinin sağlık tablosunu gözler önüne koyar. Böylece hangi hastalık riski altında olduğunuzu gözlemleyebilir ya da varolan hastalığınızın erken teşhis ve tedavisine başlayabilirsiniz.

Vitamin ve minareller

Demir, folik asit, B12 ve D vitaminleri ve mineraller vücutta oldukça hızlı tüketilir. Bu neden ile bazen doğal yollardan aldığımız vitamin ve mineraller yeterli olmayabilir. Bu durumlarda tahlillerin sonucuna göre vitamin takviyeleri kullanılabilir. Özellikle gebeler, emziren anneler, büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar ya da mide bağırsak sisteminde emilim problemi olan kişilerin mutlaka vitamin ve mineral desteği alması gerekmektedir. Ancak bilinçsizce alınan vitamin ve minerallerin faydasından çok zararı olmaktadır.

Dengeli beslenin

Yemek yerken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta vücudun ihtiyacı olan besinleri sağlıklı ve dengeli bir şekilde tüketmesidir. Protein, karbonhidrat, yağ ve bunların yanında vitamin ve mineraller mutlaka dengeli ve sağlıklı bir şekilde tüketilmelidir. Baklagiller, bitkisel protein ve lif açısından oldukça zengindir. Aynı zamanda prebiyotik özellikleriyle mide, bağırsak sağlığı için çok faydalıdır.

Sebzeler özellikle lif açısından oldukça zengindir ve bol miktarda vitamin ve mineral içerirler. Dolayısıyla her gün mümkünse çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmelidir. Meyveler ise kan şekerini çabuk yükselttiği için, ölçülü tüketilmesi gereken gruptadır.

Probiyotik tüketin

Vücut için faydalı olan bakteri ve mantarlara probiyotik, bu mikroorganizmaların beslenmesini ve çoğalmasını sağlayan besinlere ise prebiyotik adı verilir. Probiyotikler; mide ve bağırsak sağlığını koruyan, vücut direncini kuvetlendiren ve desteklenmesine yardımcı olur. Ev yapımı yoğurt, kefir, sirke ve turşu hem probiyotik hem prebiyotik içermektedir. Probiyotikler ve prebiyotikler etkilerini zamanla gösterirler ve doğal yoldan alınmalıdır.

Stresinizi yönetin

Stres vücuttaki bütün sistemleri olumsuz etkileyerek kanser dahil birçok fiziksel ve psikolojik rahatsızlığı tetikler. Bu neden ile stresinizi kontrol almak; sağlığınız üzerinde büyük rol oynayacaktır.



Egzersiz yapın

Egzersizler düzenli olarak yapıldığında; stres seviyesini azaltır. Kişinin kas kuvvetini artıran, dolaşımı düzenleyen ve hormonal dengeyi sağlayan egzersizler; bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.