Burcunuza göre hafta sonu seks rehberi

Pazar günü; Venüs ve Uranüs, ateşli Mars ve dönüşüm gezegeni Plüton ile bağlantı kuruyor. Peki gezegenlerdeki bu değişim seks hayatınızı nasıl etkileyecek?

Koç

Pazar gecesi Terazi Ayı ile ekstra seksi, Kova'daki Venüs ile ise daha sosyal hissettireceksiniz. Bu yüzden bekarsanız yeni birileri ile tanışmak için dışarı çıkabilirsiniz. Eğer bir partneriniz var ise bu hafta sonu onunla evde kalmak için harika bir zamanlama olacak.

Boğa

Akrep sezonu boyunca hisleriniz sizi çok yordu. Ancak oğlak sezonunun başlaması ile beraber duygularınız yerini daha mantıklı düşüncelere bırakacak. Doğal olarak bu hafta sonu daha fazla öne çıkıyorsunuz ve çok daha sosyal hissediyorsunuz. Yeni bağlantılar bulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Bu astro-hava sizi şimdiye kadarki en dışa dönük ruh hale getirecek.

İkizler

Terazi Ayı sizi inanılmaz flörtöz hissettirken, Kova'daki Venüs sizi üst üste, kendine güvenen ve her zamankinden daha dışa dönük biri hale getiriyor. Karizman parlıyor ve herkesin gözleri sana bakıyor. Eğer kendinizi kanıtlamak istiyorsanız, bu gece son şansınız!

Yengeç

Kova'daki Venüs aşk hayatınızı çok yoğun ve samimi hale getiriyor, böylece siz ve partneriniz birbirinizi - fiziksel, zihinsel, duygusal olarak - daha derin bir düzeyde tanıyacaksınız.

Aslan

Bu Kova'daki Venüs, ilişkilere odaklanmanızı sağlıyor. Bekarsanız, bu önemli yeni ilişkilere başlayabileceğiniz bir ay.

Başak

Oğlak mevsimi, romantizm, seks ve eğlenceyi yöneten grafiğinizin 5. evini etkinleştiriyor - güzel! Aşk havada, seks daha iyi (ve daha sık) hale geliyor ve kendinizi iyi hissediyorsunuz! Önemli tanıtımlar veya yeni bağlantılar: Pazar günü aşkı hayatınıza getirecek.

Terazi

Aşk hayatın hızlanıyor, Terazi! Aşk gezegeni Venüs; şimdi grafiğinizin romantizm, eğlence ve seks bölgesinde; bu yüzden konu seks olunca çok daha cilveli ve kendine güveniyorsunuz!

Akrep

Oğlak mevsiminin titreşimleri başkalarıyla bağlantı kurmayı hayatınızda önemli bir öncelik haline getiriyor. Gelecek çok daha az yalnız vakit geçireceksiniz!

Yay

Hafta sonu sizin için temiz bir nefes gibi, çünkü Kova'daki Venüs'ün titreşimleri ve Terazi Ayı sizin için süper uyumlu bir konumda olacak. Bu hafta sonu her zamankinden daha sosyal olacaksınız. Bu yüzden dışarı çıkın ve eğlenin!

Oğlak

Güneş Oğlak burcuna girdiğinde kendinizi iyi hissediyorsunuz ve hayatınız yeniden hızlanmaya başlıyor. Uranüs'ün bu haftanın astrolojisindeki etkisinin aşk hayatınız üzerinde büyük etkisi olacak. Pazar günü ateşli dakikalar yaşamak için mükemmel bir gün!

Kova

Aşk gezegeni Venüs sizin burcunuzda! Venüs aşkı, zevki ve güzelliği yönetir, bu yüzden temel olarak önümüzdeki ay için bu temaları taşıyan bir mıknatısa dönüyorsunuz diyebiliriz!

Balık

Cumartesi günü başlayan Oğlak mevsimi uzun süredir hissettiğiniz yoğun duygularınıza biraz yardımcı olacak. Kötü şartlarla bitirdiğiniz bir eski aşk (özellikle Pazar günü) tekrar ortaya çıkabilir ya da sevgiliniz ile tartışabilirsiniz.