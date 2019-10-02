Çaba gerekiyor

Bugün ne yapılabilir? Sabah saatlerinde Ay Akrep burcunda ilerlerken, Mars’la da açı içinde görülüyor. Bu konum bizi daha odaklı ve araştırmacı kılmakta. Ancak duygusal alanda çok istikrarlı ve huzurlu olamayabiliriz. Böyle zamanlarda aceleci düşünmekten kaçınmalı ve hemen sonuca varmamalıyız. Saat 14:44’ten sonra Yay burcuna ilerleyen Ay daha fazla cesaret getirecek.

Nelerden kaçınmalı? Öğle sonrasında daha rahat ve özgürleştirici bir atmosfer var. Bu saatlerde yeni insanlarla karşılaşmak, eğitsel konulara yönelmek faydalı sonuçlar verecek. Aynı zamanda başkalarının önerilerinden de yararlanabiliriz. Bizi bağlayan ve sınırlandıran koşullardan kurtulmaya başlayabiliriz. İyimserliğimiz de artacak.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 10/ Baykuş Daha yenilikçi olmaya bakalım. Mayalara göre bugün Baykuş günündeyiz. Baykuş ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar doğabilir.