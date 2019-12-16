Celtic Irish Sports Pub kapılarını açtı

Yer İstanbul’un kalbi, İstiklal Caddesi, Tünel, Narmanlı Han.

Mekan; dünyada dostlukların pekiştiği, müdavimlerin her gece uğradığı, sıcak ve arkadaşça ortamı ile bilinen İrlanda barlarından esinlenen Celtic Irish Pub.



Kurucuları; 25 yıldır Beyoğlu’nda 20’den fazla bar, hostel, kafe ve restoran açan, iş ve sosyal hayatlarını aşık oldukları Beyoğlu’nda geçiren Tahir Bulca ve Emek Kırbıyık.

Sports Bar; çünkü her eğlence paylaşınca güzel. Gol olunca, son saniye üçlüğünde ya da SuperBall’da, Touch Down’da yanındaki bir sürü insanla beraber coşmak ve sarılmak gibisi yok!

Adı Celtic, çünkü 1845’de büyük kıtlıkta, İrlanda’dan İskoçya’ya göçen İrlanda’lıların Glasgow’da özlemle kurdukları spor kulübü.

Muhteşem pub menüsü, lezzetli kokteylleri, 40’dan fazla bira seçeneği, dart alanı, curling masası ve harika çalışanlarıyla karşınızda biz: Celtic Irish Sport Bar