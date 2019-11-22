Cilt bakım sözlüğü: Retinol, hyalüronik asit, peptidler...

Son dönemlerde yeni yeni duymaya başladığımız birçok cilt bakım terimi var. Bu terimlere ne kadar aşina olsak dahi, ne işe yaradıklarını bilmiyoruz. İşte cildinize iyi gelecek o maddeler ve anlamları...

1. Hyalüronik asit

Hyalüronik asit aslında vücudumuzda doğal olarak bulunuyor. Hücre üretimini hızlandıran hyalüronik asit, cildin bağ dokusunun kayganlığını artırıyor. Aynı zamanda cildin nemini artırarak elastikiyetini korumasını sağlıyor.

2. Peptidler

Peptidler ciltteki aktif proteinlerin yapı taşı olarak kabul ediliyor. Anti-aging yani yaşlanma karşıtı ürünlerin yapımında kullanılan bu içerik cilt elastikiyetini artırıyor ve cildin kendini onarma sürecini hızlandırıyor.

3. Retinol

Retinol aslında aktif yapılı bir A vitamini molekülü. Cildi içten dışa yeniden yapılandırmak, ciltteki hyalüronik asit üretimini hızlandırıp cilt elastikiyetini ve gençliğini geri kazandırmak gibi birçok faydası var.

4. AHA/BHA

AHA/BHA, alfa hidroksi asit ve beta hidroksi asit anlamlarına geliyor. AHA'ların olduğu grupta meyve ve sütten elde edilen glikolik, laktik ve malik asit bulunuyor. BHA'lar ise salisilik asit içeren grupta yer alıyor. Bu ikilinin cilde faydası ise cildin alt tabakalarına kadar inerek kiri çözmesi, tıkalı gözenekleri açarak cilt yüzeyindeki ölü hücreleri kaldırması olarak sayılabilir.