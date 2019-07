Çocuk modasında yeni trendler

Çocuklar için kıyafet tasarlama fikri nereden çıktı?

Kızlarım için alışveriş yaparken hep daha kaliteli, farklı ve yaratıcı ürünler arama çabası içindeydim. Tasarım, moda ve sanatın hayatımda hep çok önemli bir yeri oldu. Özellikle anne olduktan sonra yurt içinde ve dışında pek çok marka ve çocuk giyim sektörü hakkında bilgi sahibi olmuştum. Tüm bu süreç sonucunda kaliteden ödün vermeden, kendi zevkimi ve vizyonumu yansıtan bir marka yaratmaya ve çocukların hayal güçlerine ışık tutan ürünler üretmeye karar verdim. 3 kız annesi olmam en büyük motivasyonumdu. Girişimim zamanla çocuklarımla beraber büyüdü ve Melis Kaptanoglu Kids markasına dönüştü. Çok şanslıyım; sevgili eşim Cenk Kaptanoğlu bana bu süreçte çok destek oldu. Melis Kaptanoğlu Kids 2008 yılından bu yana, 0-16 yaş kız çocukları için Kids Fashion ve Kids Couture olarak adlandırdığımız lüks ürünler tasarlayan ve üreten bir çocuk markası. Markam, çocukların kendileri kadar renkli, hayat dolu ve hayalperest. Onların kendileri olma özgürlüklerinden yola çıkarak tasarlandığı için aykırı ve özgün.

Şimdi çok mutluyum çünkü çok sevdiğim bir işi yapıyorum. Markamın sağlam ve emin adımlarla büyüdüğünü ve global başarılar elde ettiğini görmek beni gururlandırıyor. Ekip olarak her zaman daha iyiyi ve daha kaliteliyi üretme çabası içindeyiz. Ve sadece kendimizle yarışarak daha iyi yerlere geleceğimizi biliyoruz.

Tasarımlarınızın çıkış hikayesinden bahseder misiniz?

Mutluluk, huzur ve ailem en büyük ilham kaynaklarım. Kızlarımın dünyasına dahil olmak ise paha biçilemez bir ayrıcalık bence. Onların fikirleri ve tercihleri benim için çok önemli. Sonrasında ise gözlemlediğiniz her şey aslında bir hikayenin çıkış noktası olabiliyor. Seyahatlerim esnasında kendime kattıklarım, gezdiğim yerler, okuduğum kitaplar, dinlediğim müzikler, izlediğim müzikaller ve bunun gibi hayatın her rengi ve öğretisi bir gün bir yaratım sürecime dahil olabiliyor. Görsellik ve hayal gücü bunlarla besleniyor. Tüm bunları özümsemeyi ve işime yansıtmayı seviyorum.

Bir anne ve bir tasarımcı olarak sizce çocuk giyiminde aileler nelere dikkat etmeli? Ne tür kıyafetler ve nasıl kumaşlar tercih edilmeli?

Buna standart bir form getirmek sanırım çok zor ve hatta doğru değil. İşimde yaşadığım tecrübeleri de düşünerek rahatlıkla söyleyebilirim ki, çocukların yaşları çok küçük ancak hepsi farklı birer karakter ve farklı zevklere sahip. Pijama üzerine tütü etek giyerek markete giden bir kızınız da olabilir; çok sade, klasik kesim ve pastel renklerde elbiseleri tercih eden bir kızınız da... Ben kendi anneliğimi deneyimlerken de çıkış noktam hep bu oldu. Üç kızım var ve üçünün de kendilerine özgü aykırı tercihleri olabiliyor. Bu sebeple anneler kumaş ve kıyafet seçimlerinde bunu dikkate almalı. Sağlıklı şartlarda üretilen, onların içinde rahat edecekleri kaliteli ürünler olduğu sürece son karar yine miniklerin olmalı diye düşünüyorum.

Yeni neslin arayışında neler gözlemliyorsunuz? Onların isteklerinde neler var? Nasıl kıyafetler tercih ediyorlar?

Yeni nesil çocukların farkındalığı çok yüksek. Kendi çocuklarımda ve minik müşterilerimde de bunu gözlemliyorum. Kararlılar ve ne istediklerini biliyorlar. Bu gerçekten mutluluk verici. Yeni jenerasyon çok erken dönemden başlayarak dünyadaki trendleri yakından takip ediyor. Kendilerini tanıma aşamasında oldukları için çok özenliler. Ve giyimlerindeki tercihleriyle kendilerini dış dünyaya ifade etmek istedikleri oldukça seçici bir dönemdeler. Amacım ise kendilerini aradıkları bu keyifli yolculukta onlara eşlik edecek, yaşlarına uygun, güçlü, iddialı ve en önemlisi de kullanılabilir parçalar üretmek.

Çocuk tasarımlarında çocukların mı, ailelerin mi tercihleri daha baskın? Çocukların ve ailelerin moda tercihleri nasıl farklılık gösteriyor?

Kıyafetlerimizdeki tercihler küçük yaşlardan başlayarak kendimizi ifade ettiğimiz ilk ve en etkili yollardan biri. Küçük müşterilerimiz için kıyafet seçimi konusunun ne kadar önemlisi olduğunun bilincindeyiz. İnanın onların şahsiyetleri ve zevkleri de bu tercihlere yansıyor. Bu sebeple çok müdahale etmenin ve onları aşırı yönlendirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Hatta ailelere de kendi isteklerinde ısrarcı olmak yerine onlarla beraber ortak bir noktada buluşmalarını öneriyorum. Tasarımlarımda çocukların mutluluğu önceliğim. Gerek özel dikimlerimizde gerekse koleksiyonlarımızı oluşturan parçaların bütününde en önem verdiğim konu bu. Çocukların kıyafetlerimizi giydiğinde kendilerini çok iyi hissetmelerini amaçlıyoruz.

2019'da çocuk giyiminde hangi trendler öne çıkıyor?

Bu sezon farklı kesimler var. Payetli ve ışıltılı kumaşlar yetişkin giyiminde olduğu kadar çocukların da günlük giyimlerinin bir parçası olacak. Konforlu ama aynı zamanda iddialı parçaları sıkça göreceğiz.

Londra Çocuk Moda Haftası’nda defile yapan ilk ve tek tasarımcısı oldunuz. Yurt dışından nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Londra Çocuk Moda Haftası, Londra‘da her sene Eylül ve Şubat aylarında düzenlenen, iki gün süre ile dünyanın farklı ülkelerinden seçkin çocuk giyim ve aksesuar markalarının alıcıları ile buluştuğu büyük bir organizasyon. Melis Kaptanoğlu Kids bu organizasyona katılan ilk ve tek Türk marka oldu.

Çok güzel etkileşimlerle ve kazanımlarla döndük Londra’dan. Organizasyon boyunca hem sahne arkasında hem de şov boyunca profesyonel bir ekiple çalıştık. Markamızın uluslararası platformdaki konumunu güçlendirmek için çok verimli bir deneyimdi. Londra Çocuk Moda Haftası’nda bu yıl da yerimizi alıyoruz. Yine çok keyifli kazanımlarla döneceğimize inanıyorum.

2018 Bafta Ödül Töreni’nde markanız kırmızı halıdaydı. Bize bu projeden de biraz bahsedebilir misiniz?

Bafta ödülleri için uzun zamandır Amerika ve İngiltere’de bulunan Kidzbop Grubu’nun stilisti ile iş birliği içinde çalışıyoruz. Bizi tercih ediyor olmalarından ötürü de markamız adına çok mutluyuz. 2018 Bafta Ödül Töreni’nde de Kidzbop Çocuk Yıldızları kırmızı halıya “Melis Kaptanoğlu Kids” tasarımları ile çıktı ve göz kamaştırdılar.

Öncelikle çok güzel ve gurur verici bir deneyim olduğunu söyleyebilirim. Yurt dışında marka bilinirliğimize katkısı oldu elbette. Genel anlamda yabancı çocuk yıldızlarla tanışmak ve iş birliği içinde olmak bize çok şey kattı. Bafta’da çocuk yıldız giydiren ilk Türk markası olduk. Bu da ayrı bir gurur kaynağı.

Melis Kaptanoğlu Kids’in ürün yelpazesinde neler yer alıyor?

Markam 5 ana koleksiyondan oluşuyor ve her sene bunlara yeni ürünler ve temalar ekleniyor. “Play to Party” oyun alanından partiye koşan çocuklara eşlik ediyor. Daha hafif ve hareket rahatlığı sunan ürünlerden oluşuyor. “Weddings” özel düğün organizasyonları için beyaz tonlardaki abiye elbiselerden oluşuyor. “Enchanted” daha çok sihirli bahçe konseptiyle çiçek aplikeler ve pastel tonların hakim olduğu bir seri. “Glamour Goes On” isminden de anlaşılacağı gibi ışıltılı kumaşlar, dantel ve taş aplikelerin yoğun kullanıldığı bir grup. “Teen Couture” da ise 12-16 yaş grubu için ürünler mevcut.

Bunun yanı sıra yurt içi ve yurt dışındaki minik müşterilerimizin kendi zevki ve tercihi doğrultusunda kişiye özel hizmet aldıkları bir bölümümüz de var. Burada özel dikim hizmeti sunuyoruz. Bu alandaki işlerimiz de çok ilgi görüyor. Çok başarılı ve özgün parçalar çıkıyor ve bu da bizi çok mutlu ediyor.

Markanız için yeni hedefleriniz veya projeleriniz var mı?

Markamla ilgili hayallerim ve gelecek planlarım sınırsız diyebilirim. Yurt içinde ve yurt dışında yer aldığımız projelerle, bize yer veren basın kaynaklarıyla, giydirdiğimiz ve styling’ini yaptığımız çocuk oyuncularla ve iş birliği içinde olduğumuz çocuk modası otoriteleriyle markamı sağlam ve emin adımlarla her daim daha iyiye taşıdığım inancındayım. İlerleyen zamanlarda da yurt içinde ve yurt dışında birçok organizasyonda yer alacağız. Satış noktalarımız ise artıyor. Şuan aktif olarak Ankara ve İstanbul’daki Harvey Nichols ile Galeries Lafayette’de de yer alıyoruz.

Güçlü bir kadın girişimci olarak geleceğin girişimcilerine önerileriniz neler?

Kısa ve uzun vadeli iyi bir iş planı yapın. Çok büyük hedefler belirlemek yerine gerçekleştirilmesi daha kolay ve adım adım izlenecek bir yol haritası çıkarmanın çok daha doğru ve motive edici olduğunu düşünüyorum. Alt yapıyı ve doğru ekibi kurmak, iyi bir gözlemci olmak da başarıya götüren etkenlerden. Kendinizi en doğru şekilde ifade ettiğiniz alanı tanımlayıp hayallerini gerçekleştirmek için bu alana odaklanın.