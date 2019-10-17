Daha meraklıyız

Bugün ne yapılabilir? Bugün hava elementindeki vurgu iletişim, eğitim ve görüşmeler açısından daha akıcı imkanlar getirecek. Fikirlerimizi yaymak ve uzaklarla ilgilenmek için kısmetler var. Çok daha meraklı ve konuşkan olabiliriz. Bugün işbirliklerine gitmek ve duygusal açıdan yakın olduğumuz kişilerle ortak hareket pozitif sonuçlar getirebilir. Yakın beraberler de geliştirebiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Ancak Ay İkizler’de her zaman çift durumlara, zihinsel kararsızlıklara da işaret eder. Bu nedenle, kendimizden tam olarak emin olamadığımız durumlar da gündeme gelebilir. Günü eğitsel konulara, hareket ve yolculuklara ayırmak çok daha faydalı olacak. Geç saatlerde sözlerimize daha çok özen gösterelim.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 12/Maymun Maymun zekayı ve canlılığı temsil eder. Bugün fikirlerimizi gözden geçirmek konusunda şanslıyız. Ancak dikkatsizlik de yapabiliriz.