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HaberlerAstrolojiDaha pozitif olmalıyız
27.08.2019 - 00:00

Daha pozitif olmalıyız

Bugünlerde Ay’ın ışığı küçülürken, eldeki işleri toparlamak, tamamlamak için fırsatlar var.

Daha pozitif olmalıyız

Bugün ne yapılabilir? Bugünlerde Ay’ın ışığı küçülürken, eldeki işleri toparlamak, tamamlamak için fırsatlar var. Önemli adımlardan kaçınalım. Daha çok arınma ve temizlenme içindeyiz. Kimi olaylar bitme, sonlanma aşamasında olabilir. Böyle zamanlarda acele etmek yerine, sürece daha çok güven duymalıyız. Günün ilk yarısında ortak bir amaç etrafında daha kolay toplanabiliriz.  

Nelerden kaçınmalı? Ancak öğle saatlerinde bizi duygusal açıdan korkutan ya da baskı yaratan durumlar içinde olabiliriz. Bu saatlerde endişelerimizi gereksiz yere büyütmemeliyiz. Ancak yakın ilişkilerde, ortaklık içeren konularda huzursuzluk ya da güç savaşı gündeme gelebilir. Kendimizi manipülasyon altında hissedebiliriz. Duygusal ihtiyaçlarımızı görmezden gelmemeliyiz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 3 / Baykuş Bugün hareket ve eylem vurgulanmakta. Mayalara göre ise bugün Baykuş günündeyiz. Baykuş bilgelik, ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar var. Ancak otorite ile ilgili konularda daha rahat olmanın yollarını aramalıyız.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün

Eve ait konular gündeminizi etkileyebilir. Evinizde yenilikler yapmak için para ayırabilirsiniz. Geçmişe yönelik konuların gündeme geleceği zamanlar var. Kendi iç sesinizi dinleyerek üstesinden gelebilirsiniz. Çözmek istediğiniz konuların tamamlanması için uygun imkânlar doğacak. Babanızla ilgilenmeniz gerekebilir.Devamını Oku

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Bugün

Genel anlamda sakin bir gün geçirebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Zihinsel heyecan duyabileceğiniz olaylar yaşanabilir. Kardeşlerinizle iletişim halinde olacağınız durumlar söz konusu. Sonuca ulaştırmak istediğiniz konuları zihinsel olarak çözme çabası içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün cüzdanınıza ait konular ön plana çıkıyor. Harcamalarınızı sorgulayıp, yeni bir bütçe planlaması yapabilirsiniz. Finansal kaynaklarınızı inceleyip, genişletmek isteyeceğiniz zamanlar var. İş hayatınızla ilgili konularda başkalarından destek alacağınız imkânlar doğabilir. Kişisel yeteneklerinizin gelişimi ile ilgili yeniliklere gidebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün küçük sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda yenilenmeye gitmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Yeni başlangıçlar için yeni niyetler ortaya koyabileceğiniz zamanlar var. Genel olarak sakin bir gün geçirebilirsiniz, akışta kalmaya özen gösterin. Beslenme alışkanlıklarınızla ilgili değişikliğe gitmeniz gerekebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün hayatınızın gizli kalmış tarafları gündeminizi etkileyebilir. Ruhsal gelişiminiz için farklı alanlarla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yaşadığınız olaylarla ilgili içsel süreçler yaşıyor olabilirsiniz. Zihinsel yoğunluk hissedeceğiniz zamanlar var.  Elinizde olmayan nedenlerden dolayı olaylara karşı sorgulayıcı davranabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gelecek beklentileriniz için düşünüp, zaman ayırmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Arkadaşlarınızdan gelen sürprizler olabilir. Hayatınıza yenilik katmak isteyeceğiniz anlar yaşayabilirsiniz. Sosyal konularla ilgilenmek size keyif verecektir. İş hayatınızda başkalarından destek alacağınız imkanlar var. Üzerinde çalıştığınız işler netleşmek üzere.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızla ilgili konulara yönelebilirsiniz. Aldığınız sorumluluklarla ilgili yeni düzenlemelere gitmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Hedeflerinizi sorgulayacağınız durumlarla karşılaşabilirsiniz. Genel olarak sakin geçen bugünde eksik kalan işlerinizi toparlama fırsatınız olabilir. Gün içinde beklenmedik sürprizler gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Yeni ufuklara açılma ve özgürleşme isteği içinde olabilirsiniz. Gün içinde akademik konulara zaman ayırarak bilimsel konularla ilgilenebilirsiniz. Gitmek istediğiniz yolculuklar için plan program yapmak için imkânlar doğabilir. Zihinsel heyecanlar yaşayacağınız zamanlar var. Bitirmek istediğiniz işlerinize yoğunlaşmanızda fayda var.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ortaklı para durumlarıyla ilgilenebilirsiniz. Gün içinde sonuçlanmasını beklediğiniz işleriniz, ilerlemeyebilir, sakin olmakta fayda var. Ufak tefek banka işleriyle ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Yatırımlarınızı ve finansal konularınız hakkında düşünsel olarak kararlar alacağınız zamanlar olabilir. Kriz yaratan durumlardan uzak kalmakta fayda var.Devamını Oku

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Bugün

Uyum ve denge arayışı içinde olduğunuz sakin bir gündesiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Bugün küçük sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Hayatınıza yenilik katmak için imkânlar söz konusu. Anlaşma imzalamak için doğru bir gün olmayabilir, beklemede kalmakta fayda var. Genel işlerinizi toparlayacağınız, sakin zamanlar var.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklar ön planda olabilir. Üretkenliğinizle ilgili değişikliklere gidebilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeniz gereken zamanlar olabilir. İş hayatınızda birlikte çalıştığınız kişiler zihninizi fazla kurcalıyor olabilir, olaylara karşı sakin yaklaşmakta fayda var. Bugün yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Yaratıcılığınızı kullanarak hayatınızda bazı konuları değiştirmek isteyebilirsiniz. Gün içinde küçük sürprizler gerçekleşebilir. Zihninizi fazla kurcalayan konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Genel olarak sakin zamanlar geçireceğiniz bugünde akışta kalmakta fayda var.Devamını Oku

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