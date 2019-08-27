Daha pozitif olmalıyız

Bugün ne yapılabilir? Bugünlerde Ay’ın ışığı küçülürken, eldeki işleri toparlamak, tamamlamak için fırsatlar var. Önemli adımlardan kaçınalım. Daha çok arınma ve temizlenme içindeyiz. Kimi olaylar bitme, sonlanma aşamasında olabilir. Böyle zamanlarda acele etmek yerine, sürece daha çok güven duymalıyız. Günün ilk yarısında ortak bir amaç etrafında daha kolay toplanabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Ancak öğle saatlerinde bizi duygusal açıdan korkutan ya da baskı yaratan durumlar içinde olabiliriz. Bu saatlerde endişelerimizi gereksiz yere büyütmemeliyiz. Ancak yakın ilişkilerde, ortaklık içeren konularda huzursuzluk ya da güç savaşı gündeme gelebilir. Kendimizi manipülasyon altında hissedebiliriz. Duygusal ihtiyaçlarımızı görmezden gelmemeliyiz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 3 / Baykuş Bugün hareket ve eylem vurgulanmakta. Mayalara göre ise bugün Baykuş günündeyiz. Baykuş bilgelik, ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar var. Ancak otorite ile ilgili konularda daha rahat olmanın yollarını aramalıyız.