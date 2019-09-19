Destek bulabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Gün boyunca uyumlu açıda kalan ışıklar destek ve şansa işaret etmekte. İşler çok hızlı ilerlemese de belirli konularda daha rahat imkanlar bulabiliriz. Bakış açımıza farklı katkılar sağlayabilecek kişilerle bir araya gelebiliriz. İnanç ve görüşleri önemseyeceğiz. Yine bugünlerde işe yönelik uğraşları gözden geçirme, uzun vadeli işlere odaklanma fayda getirebilir.

Nelerden kaçınmalı? Bugün isteklerimizde oldukça kararlı hatta ısrarcı olabiliriz. Tutku ile bağlı olduğumuz konulara dikkat edelim. Kimi zaman kıskançlıklar gerginliğe yol açabilir. Bugün bazı şiddet olayları ya da fiziksel açıdan risk oluşturabilecek durumlara karşı uyanık olalım. Özellikle akşam saatleri bu konular gündeme gelebilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 3/Yönetici Becerilerimizi ortaya koymak için güzel bir gündeyiz. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Yönetici günündeyiz. İdealize ettiğimiz konular öne çıkarken, bağımsız hareket etmek arzusu önem kazanmakta. Kendimizle ilgili yüksek beklentiler ve çok gerçekçi olmayan değerlendirmelerden uzak duralım. İşbirlikleri yaratabiliriz.