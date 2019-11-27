Diş macunu sivilcelere iyi gelir mi? Sivilceye sürülen diş macunu sivilceyi kurutur mu? İşte yanıtı...

Olur, olmadık zamanlarda çıkan sivilcelerinizin bir an önce kurumasını mı istiyorsunuz? Her türlü yöntemi denemenize rağmen sivilcelerinizden bir türlü kurtulamıyorsanız ve diş macunu sivilceye iyi gelir mi sorusunun cevabını arıyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. Sivilcelere uygulanan herhangi bir doğal yöntemden etkili bir sonuç alabilmek için sürekli kullanımı önerilmektedir. Ancak bu doğal yöntemleri denerken cilt tipinin temel alınması, cilt sağlığı açısından da oldukça önem arz etmektedir. Diş macunu ile sivilce kurutma yöntemi son zamanlarda en çok merak edilen sivilce kurutma yöntemleri arasında yer alıyor.

Sizde sivilcelere diş macununun iyi gelip gelmediğini merak ediyorsanız haberimizin detaylarını okumaya devam edebilirsiniz.

Diş macunu sivilcelere iyi gelir mi?

Diş macunu, hem cilde yardımcı hem de cilde zarar verebilecek kimyasalların bir karışımını içerir. Hidrojen peroksit, kabartma tozu ve alkol gibi kimyasallar cildi sterilize eder ve gözenekleri kapatır. Ama dikkatli olmakta fayda var. Diş macununun içerisinde yer alan bu bileşenler cildinizi ciddi anlamda kurutabilir. Diş macunu, sıklıkla tahrişe ve iltihaplanmaya neden olan bir madde olan metanol içerir ve bu da sivilceyi daha da kötüleştirebilir. Uzun süren sivilce tedavisi için diş macunu kuru, düzensiz cilt, daha fazla kırılma ve hatta hafif ağartmalara neden olabilir. Lekelerinize veda etmek isterseniz, daha iyi alternatifleri değerlendirmenizi öneririz.

Diş macunu ile sivilce kurutma yöntemi dışında aşağıda vermiş olduğumuz sivilceyi kısa süre içerisinde geçirebilecek tedavi yöntemlerini deneyebilirsiniz.

Spor yapın

Spor yapmanın sivilce ile herhangi bir bağlantısı olmadığını kesinlikle düşünmeyin. Karaciğerde meydana gelen yağlanmanın en büyük nedenlerinden birisi de hareketsiz yaşamdır. Karaciğerde meydana gelen yağlanmalar da cildinizde sivilce ve siyah nokta oluşmasına neden olacaktır. Diş macunu ile sivilce kurutma yöntemleri gibi cildinizde tahrişe neden olacak yöntemler yerine hareketli ve sağlıklı yaşamı tercih edebilirsiniz.

Bu sayede hem sağlıklı bir cilde hem de sağlıklı bir vücuda kavuşmuş olursunuz.

Yastık kılıflarınızı sürekli olarak değiştirin

Yastık kılıflarınızı sürekli olarak değiştirmek, cildinizde meydana gelebilecek herhangi bir sivilce probleminin önüne geçecektir.

Yastıkta meydana gelen toz ve kir cildinizde gözeneklerin tıkanmasına neden olabilir.

Güzellik uykusu

Güzellik uykusu dediğimiz şey tam olarak doğru bir isimlendirmedir. Güzellik uykusu gerçektir ve doğrudan cilt sağlığına katkıda bulunur. Uyurken, vücudunuz dokuyu tamir etmek ve genel sağlığı iyileştirmek için büyüsünü yapar. En azından, uyku eksikliği cildin matlaşmasına neden olur. Vücudun kendini tamir etmesi gereken zamana sahip olmadığı zaman, kollajen üretimi yavaşlar ve cildin sarkık, lekeli ve yorgun hissetmesini sağlar. 7 ve 8 saat arası uyku akne problemlerinize çare olabilir.