Hindistan cevizi yağı nedir?

Hindistan cevizi yağı, hindistan cevizi ağacının kurutulmuş meyvelerinden yapılan tropikal bir yağdır. Bir doymuş yağ asiti türü olan laurik asit içerir. 2 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı yaklaşık 90-100 kaloridir ve yaklaşık 10 gram yağ içerir.

Hindistan cevizi yağı zayıflatıyor mu?

Hindistan cevizi yağının kilo kaybı açısından çok popüler olması kısmen orta zincirli yağ asitleri (MCT) içeriğinden kaynaklanıyor. Fakat yayımlanan başka bir araştırmada, orta zincirli yağ asitlerinin kilo kaybına yardımcı olmadığını gösteriyor. Hiçbir besinin tek başına zayıflatıcı etkisi yoktur ancak düzenli bir beslenme programı ile zayıflamaya yardımcı olabilir.

Hindistan cevizi yağı ve zayıflama konulu az sayıda küçük çalışmada, hindistan cevizi yağının bel boyutunu azaltmaya yardımcı olabileceğini, ancak önemli kilo kaybına ya da vücut kütle indeksinin (BKİ) iyileştirilmediğine işaret ediyor.

Az miktarda hindistan cevizi yağı yemeniz sağlığınıza büyük zarar vermezse de, kilo vermenize yardımcı olma ihtimali de yoktur. Başarılı ve uzun süreli kilo kaybı için, sağlıklı beslenme planı ve egzersiz temellerini korumanız gerekmektedir.

Kalp sağlığı açısından yararı?

Hindistan cevizi yağı ve kalp sağlığı arasındaki ilişkiyi inceleyen çok az sayıda uzun süreli çalışma var. AHA (Amerikan Kalp Derneği) 'nın kendi bildirgelerinde de belirttiği gibi hindistan cevizi yağı genellikle kalp sağlığına herhangi bir fayda sağlamamıştır. Hindistan cevizi yağı kullanmakla diğer yağları kullanmak arasında bir fark olmadığı belirtiliyor.

Amerikan Kalp Derneği(AHA) hindistan cevizi yağı kullanımına dikkat çekiyor

Dikkat! Doymuş yağ içeriği yüksek olan hindistan cevizi yağını beslenmede çeşitlilik açısından ara sıra kullanabilirsiniz ancak bunu kontrollü ve limitli bir şekilde tüketmeye özen göstermeniz gerekiyor.





Uzm.Dyt.Olcay Barış