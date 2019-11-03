Tatlı Krizini Kontrol Edin

Şeker günlük beslenmemizin her noktasında vazgeçilmez besinlerinden hatta 7’den 70’e herkesin sevdiği besin. Söz konusu şeker veya şekerli besinler olduğunda buna karşı gelmek hiç kolay değil ama tabii ki baş edebiliriz. Kabul etmek gerekir ki şeker bizi rahatlatmayı, sakinleştirmeyi ve mutlu etmeyi sağlayan endorfin maddesinin salınımını uyarıyor. Ayrıca şeker kan şekerini hızla yükseltip düşürdüğü için yenildikçe yenmek isteniyor. Ancak şeker bizi kısa süreli mutlu etse de tehlikesi maalesef sadece kilo almamızla sınırlı kalmıyor. Şekerin fazla tüketimi; obezite, kanser, kalp hastalıklarından karaciğer yağlanmasına hatta tekrarlayan düşük kan şekeri ataklarından bağışıklık sisteminin zayıflamasına kadar pek çok sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Güne mutlaka kahvaltı ile başlayın

Gün boyu kan şekerinin normal sınırlarda kalmasını sağlamak ve şeker ihtiyacını en aza indirmek için sabahları kahvaltı etmek çok önemli. Çünkü tüm gece boyunca kan şekeri düşüyor ve vücut gerekli enerjiyi ilk öğünden almaya çalışıyor. Özellikle peynir ve yumurta içeren proteinden zengin bir kahvaltı, kan şekerinin düzenlenmesi ve şeker açlığının bastırılması için olmazsa olmaz.

Tatlı ihtiyacına bire bir tarçın

Kan şekeri dengeleme özelliği ile diğer baharatlardan ayrılan tarçını, ara öğünlerde tüketeceğiniz sütün içerisine veya meyve üzerine serpiştirerek rahatlıkla tüketebilirsiniz. Ayrıca suyunuza, çayınıza da çubuk tarçın ekleyebilirisiniz. Günlük olarak 6 gram (1 tatlı kaşığı) fazla tarçın tüketmemek önemli.

Tatlandırıcı tüketimine dikkat

Tatlandırıcılar, özellikle şeker açlığında basit şeker kullanmamak adına sıkça tercih ediliyor. Ancak kullanılan miktar da önemli. Her gün tatlı ihtiyacını bastırmak adına tatlandırıcılı tatlılar veya diğer hazır gıdalar şekere daha fazla istek uyandırabiliyor.

Su içmek için susamayı beklemeyin

Su içmenin iştah kontrolü üzerinde etkisi olduğunu biliyor muydunuz?

Bir çoğumuz su tüketim alışkanlığına sahip olmadığı için susama hissi duymamaktadır fakat günlük kg başına 30-35 mL su içmemiz gerekmektedir. İnsan vücudunun yarısından fazlasını su oluşturur ve su, besinlerin sindiriminden bedenimizdeki artıkların dışarı atılmasına kadar tüm faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlar. Hayatta kalmak ve sağlıklı bir yaşam sürmek için bu kadar büyük bir öneme sahip olan su, tatlı ihtiyacımızın bastırılmasına da yardımcı oluyor. Aynı zamanda yemeklerden yarım saat önce içilen su alınacak olan kaloriyi kısıtlıyor.

Doğru etiket okuma alışkanlığı çok önemli

Paketli gıdalardaki şeker içeriği etikette sadece şeker olarak bulunmuyor,dikkat!

“Yarı beyaz şeker, rafine şeker, şeker çözeltisi, invert şeker şurubu, glukoz şurubu, susuz dekstroz, fruktoz şurubu, mısır şurubu, maltoz şurubu ve ham kamış şekeri” gibi ifadeler o üründe şeker olduğunun bir göstergesi.

Çok şekerli ne demek?

Besin etiketinde 100 gram ürün içerisinde 10 gramdan fazla şeker olmasıdır.

Az şekerli ne demek?

Besin etiketinde 100 gram ürün içerisinde 2 gramdan daha az şeker olmasıdır.

Uykunuza özen gösterin

Uyku, vücuttaki birçok hormon düzeyini etkiliyor. Düzensiz uyku, vücudun stres hormonlarının artmasına yol açıyor. Kaliteli düzenli uyku ise, vücudun yağ depolamasını, kilo alımını, özellikle gece atıştırma krizlerini de önleyerek diyabete yakalanma riskinin önlenmesinde önemli bir rol oynuyor.