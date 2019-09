Eski sevgili neden arkadaş olmak ister?

İlişki ne kadar kötü olursa olsun, iki kişiden biri, diğerine kıyasla daha çok incinir. Her ne kadar karışık duygular söz konusu olsa da, biri arkadaş kalmayı ve kaybolmuş aşkı tekrar bulmayı ister. Her ne kadar her iki kişinin dost kalabildiği durumlar olsa da, birçok kez en iyi seçenek araya biraz zaman ve mesafe koymaktır. Bu sayede, kimsen yanlış sanrılara doğru hareket etmez.

Peki, eski sevgiliniz neden arkadaş olmak istiyor?

Ortada bir ayrılık söz konusu olduğu zaman, iki şey olabilir. Bazen eski sevgiliniz ile kavga eder ve birbirinizi anlayamazsınız. Diğer bir taraftan ise kimse incinmeden, bazen sağlıklı bir ilişkiyi tekrar rayına oturtmak için elinize bir şans geçer. İkinci durum, beraber çok badire atlattığınız koşullarda daha olasıdır. Yine de, her iki kişi içinde arkadaş olarak kalmak zor olabilir.

Duygusal ve cinsel bir bağ olduğu zaman arkadaş kalma istediği birçok durumda işe yaramaz. Neredeyse her zaman, sizi tekrar kazanmak isteyen biri elbet olur. Aslında bu tür bir durum oldukça zorlayıcı olabilir. Gene olarak, güvensizlik ve kıskançlık durumu meydana gelir. Bunun nedeni, diğer kişi ile yakın bir münasebette bulunma isteğinden kaçınmaktır.

Bazen kötü bir niyet yoktur ortada. Belki de iki kişiden biri, birbirinizi bir çift olarak iyi anlamadığını düşündüğü için işleri düzeltmek istiyordur. Yine de bu durum, diğer kişiyi yakınınızda tutmak için neredeyse her zaman bir mazerettir. Bazen bunun nedeni bencillik olurken, bazen de kaybedilen ilişkiyi tekrar ayağa kaldırmak dürtüsü ile hareket edilir.

Eski sevgili ile arkadaş olma iyi bir fikir mi?

Bu sorunun cevabı koşullara bağlıdır. Diğer kişi ile aynı şeyi hissetmiyorsanız, en iyi hayatınıza devam etmektir. Bu sayede, sözüm ona bir arkadaşlık çerçevesinde yanlış duygulara yol açmazsınız. Eğer duygularınız hala varsa ve ilişkiyi rayına oturtmak istiyorsanız, bunu açıkça belli edin. Eğer eski sevgiliniz arkadaş olmak istiyorsa ve siz ayrılık sonra çekip gitmişseniz canınız daha çok yanabilir.

Bunları unutmayın!

Eski sevgiliniz istedi diye, arkadaş kalacaksınız diye bir kural yok. Oturup düşündükten sonra, araya biraz mesafe koymanın daha iyi olduğuna kadar verirseniz, bunu açıkça belirtin. Bazen size acı verse de, ilişkinin bittiğini kabul etmek daha iyidir. Bazen, eski sevgilinizin yanında olmak, araya mesafe koymaktan daha çok acı verir. Biraz düşünün, önceliklerinizi belirleyin ve yeni insanlar ile tanışmak için kendinize bir şans verin.

Kafanızı dinlemeniz ve yeni fırsatlar bulmanız için her ayrılığın bir acı süreci vardır. Eğer biten bir ilişki sonrası eski sevgiliniz ile hala görüşmeye devam ederseniz, her ikiniz de acı çekmeye devam edersiniz.