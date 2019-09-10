Etki altında kalabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Bugün karşı karşıya gelen Güneş ve Neptün hizmet ve fedakarlık temalarına vurgu yapıyor. Özellikle ilişkilerimizde başkalarının etkisinde kalabilir ve gereksiz yere kendi kendimizi kandırabiliriz. Bugün sosyal bir konuda ya da arkadaşlıklarda verici ve yaratıcı olabileceğimiz bir gündeyiz. Ancak önyargılı olmamaya bakalım. Duygusal alanda yanlış anlamaya açığız.

Nelerden kaçınmalı? Bugün belirli fikirlere, önyargılara kapılmak yüzünden hata yapabiliriz. Sağlık ve iş ortamındaki konularda daha gerçekçi olmamız gerekebilir. Kendimizi kurban edebileceğimiz durumlar ortaya çıkabilir. Aynı zamanda öğle saatlerinde ani değişiklikler yüzünden planlarımızı değiştirmek durumunda kalabiliriz. Gün boyunca daha önlemci olmakta fayda var.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 3 / Baykuş Bugün hareket ve eylem vurgulanmakta. Mayalara göre ise bugün Baykuş günündeyiz. Baykuş bilgelik, ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar var. Ancak otorite ile ilgili konularda daha rahat olmanın yollarını aramalıyız.