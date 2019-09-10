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10.09.2019 - 00:00

Etki altında kalabiliriz

Bugün karşı karşıya gelen Güneş ve Neptün hizmet ve fedakarlık temalarına vurgu yapıyor.

Etki altında kalabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Bugün karşı karşıya gelen Güneş ve Neptün hizmet ve fedakarlık temalarına vurgu yapıyor. Özellikle ilişkilerimizde başkalarının etkisinde kalabilir ve gereksiz yere kendi kendimizi kandırabiliriz. Bugün sosyal bir konuda ya da arkadaşlıklarda verici ve yaratıcı olabileceğimiz bir gündeyiz. Ancak önyargılı olmamaya bakalım. Duygusal alanda yanlış anlamaya açığız.

Nelerden kaçınmalı? Bugün belirli fikirlere, önyargılara kapılmak yüzünden hata yapabiliriz. Sağlık ve iş ortamındaki konularda daha gerçekçi olmamız gerekebilir. Kendimizi kurban edebileceğimiz durumlar ortaya çıkabilir. Aynı zamanda öğle saatlerinde ani değişiklikler yüzünden planlarımızı değiştirmek durumunda kalabiliriz. Gün boyunca daha önlemci olmakta fayda var.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 3 / Baykuş     Bugün hareket ve eylem vurgulanmakta. Mayalara göre ise bugün Baykuş günündeyiz. Baykuş bilgelik, ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar var. Ancak otorite ile ilgili konularda daha rahat olmanın yollarını aramalıyız.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Trend Alarmı: Kabarık Kollar

Trend Alarmı: Kabarık Kollar
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Bugün

Gelecek beklentilerinizi gerçekleştirmek için adım atabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yaratıcılığınızı ve insan ilişkilerinizi kullanarak ilerleme kaydedebilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. Meslek grubundan arkadaşlarınla bir araya gelmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler var.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızdaki konumunuzu sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Üstlerinizle olan iletişiminiz önem kazanabilir. Toplum önünde kendinizi çok daha rahat ifade edeceğiniz zamanlardasınız. Mesleki sorumluluklarınızda ilerleme kaydedebilirsiniz. Bürokratik konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde kendinizi dağılmış hissedebilirsiniz. Karar almak için öğleden sonrayı beklemeniz daha uygun olabilir. Gün içinde yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda ilerleme kaydedebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde ortaklı para konularında dikkatli olmanızda fayda var. İlerleyen zamanlarda finansal değişiklikler yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda kriz yaşayabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar ön plana çıkabilir. İşlerinizde kendinizi ifade etmek isteyebilirsiniz. İlerleme kaydetmek için yaratıcılığınızı kullanacaksınız.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Dengede kalmak için çaba sarf edebilirsiniz. Sabah saatlerinde koşulları algılamakta zorlanabilirsiniz. Hata yapma olasılığınız artabilir. İlerleyen zamanlarda açık düşmanlara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumlu olduğunuz konularda uğraştıran durumlar söz konusu olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızdaki koşulların sizi yorduğunu düşünebilirsiniz. Sabah saatlerinde sorumlu olduğunuz konularda hata yapma riskiniz yüksek olabilir. Sizi yıpratan olaylara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Hizmet aldığınız kişilerle ilişkiniz gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizde büyüme kaydetmek isteyeceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün aşk gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde kendinizi daha hayalci hissedebilirsiniz. Gün içinde kendinizi ifade edeceğiniz işlere yönlenebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapacağınız zamanlar var. Hobilerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. İşlerinizde büyüme sağlamak için çaba göstereceksiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ev hayatınızla ilgili konulara yönlenmeniz gereken olaylar yaşayabilirsiniz. Sabah saatlerinde yaşanan olayları algılamakta zorlanacağınız zamanlar içindesiniz. Gün içinde güven arayışına girebilirsiniz. Uğraştığınız konular içinde ilerleme kaydetmek isteyeceksiniz. İşlerinizi sağlamlaştırmak için yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. Konuşma ve yazışmaların yoğun olduğu zamanlar içindesiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz konularda ellerinizi kirletmek isteyebilirsiniz.  İşlerinizde rahat ilerleyeceğiniz zamanlar var. Kardeşlerinizle zaman geçirmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

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Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Parasal birikimlerinizi yönlendirmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yeteneklerinizi kullanarak ilerleme kaydedeceğiniz zamanlardasınız. Başkalarından alacağınız desteklerle daha rahat ilerleyebileceksiniz. Kendinizi ifade etmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken kişisel isteklerinizi ilerletme konusunda çok daha şanslısınız. Ailevi konulara, annenizle ilgili işlere de yönelebilirsiniz. Son zamanlarda huzursuzluk içinde olduğunuz durumlar karşısında daha iyi çözümler bulabilirsiniz. Bugünlerde şahsi konulara yönelmek, sağlık  ve düzenle ilgili işlerle uğraşmak size daha çok şey kazandırabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sabah saatlerindeki bulanık fikirleriniz hata yapmanızı kolaylaştırabilir. Bilemediğiniz konulardan dolayı kayıplar yapacağınız zamanlar olabilir. Kabullenme içine girerseniz kontrolünüzü kaybetmeden üstesinden gelebilirsiniz. Sizi hapseden kontrol dışı olaylar gündeminizi etkileyebilir. Akışta kalın.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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