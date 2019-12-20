Gören yeniden bakıyor: Pamuk gibi kasırga kek

Görüntüsüyle sizi büyüleyecek bir kek tarifini sizinle paylaşıyoruz. Güneş kek olarak da bilinen kasırga keki evinizde kolayca yapabilirsiniz. Yumuşacık ve pamuk gibi dokusu ile, çay-kahve saatlerinizin vazgeçilmezi olacak. İşte kasırga kek için malzemeler...

Malzemeler:

-4 adet L boy yumurta sarısı

-2 silme çorba kaşığı toz şeker

-3/4 çay bardağı sıvı yağ

-3/4 çay bardağı süt

-1 çay bardağı kek un

-Bir tutam tuz

-4 adet L boy yumurta akı

-Yarım çay bardağı toz şeker

-1 tepeleme çorba kaşığı kakao

-3 çorba kaşığı sıcak su

-1 dolu çorba kaşığı kakaolu fındık kreması

Nasıl yapılır?

Adım 1: Yumurta sarısı ve 2 silme çorba kaşığı toz şekeri iyice çırpma teli ile karıştır. Şeker eriyince içine süt ve yağı ilave edip yine karıştır.

Adım 2: Elediğiniz kek un ve bir tutam tuzu ekleyip karıştırdıktan sonra kenara al.

Adım 3: Başka bir kase içinde yumurta akını bu sefer mikserle karıştırmaya başlayın içine yarım çay bardağı şeker ilave edin, yalnız şeker üç seferde yumurta akına ilave edilecek. Tıraş köpüğü kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam edin.

Adım 4: Kıvamı olan yumurta akından iki kaşık alıp yumurta sarısına ekleyip karıştırın ardından yumurta sarısını yumurta akının üzerine döküp karıştırın.

Adım 5: Orta boy bir kase içinde kakaoyu sıcak su ile karıştırıp bunun içine kek harcının 1/3 ünü koyup karıştır. Bütün bu karıştırma işlemlerini hamuru söndürmeden yapın.

Adım 6: Yağlı kağıt serdiğin 23 cm lik kek kalıbının içine önce kek harcının beyaz kısmını dökün spatula ile üzerini düzleştirin. Kakaolu kek karışımını krema sıkma torbasına koy torbanın ağzını kestikten sonra bunu beyaz kekin üzerine sıra sıra sıkarak üzerini kaplayın.

Adım 7: Bir kaşık veya çatalın arka kısmı ile hiç kaldırmadan tepsinin dibinden başlayarak hem enine hemde boyuna sağdan sola çizgiler çizin. Önceden ısıttığınız 150 derecelik fırında 25 dakika pişirin ve fırından çıkarıp tel ızgara üzerinde soğumaya bırakın.

Adım 8: Kek soğuyunca bir kaseye sıcak su koyup bunun içine bir kase daha oturtun ve kakaolu fındık kremasını kaseye koyup karıştırarak daha kolay sürülebilir kıvama gelmesini sağlayın. Soğuyan kekin üzerine yağlı kağıt koyup ters çevirin altındaki yağlı kağıdı çıkarın ve kakaolu fındık kremasını ince bir tabaka halinde sürün.

Adım 9: Yağlı kağıt yardımı ile sıkı sıkı sararak rulo yapın ve kenarlarını büzdükten sonra en az 2 saat buzdolabında dinlendirin. Buzdolabından çıkarıp iki ucundan düzleştirmek için ince bir tabaka kesin ve birer parmak genişliğinde dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun.