Badem Göz Estetiği

İfademizi belirleyen gözlerimiz aslında bizim sağlığımız hakkında da bilgiler verir. Gözlerimizin güzel gözükmesi ve daha sağlıklı görünümde olması bazı anatomik nedenlere bağlıdır.

Gözkapaklarının iç ve dış kısımlarınn duruşu burada büyük paya sahiptir. Göz kapağı dış köşesi iç köşesine göre daha yukarıda ve belli bir açı ile sonlanır.

Ancak bazı genetik durumlarda gözkapakları dış kısmı daha aşağıdadır. İç köşe ile aynı hizada olabildiği gibi bazen de daha aşağıdadır. Ayrıca gözkapaklarının dış köşesi belli bir açıda ve keskindir. Bu köşe anotomik nedenlerle veya yaş ile gevşediğinde yuvarlak bir görüntü alır ve bu durum gözkapağında gevşeklğin habercisidir.

Bu durumlarda kişi daha üzgün, yorgun bir ifade kazanır. Ve bu durum her yaşda sorunlara neden olabilir. Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz ‘’bademgöz estetiği’’ bu durumlarda başvurulan tedavi şeklidir. Lokal anestezi altında küçük bir kesiden gerçekleştirilen ameliyat yaklaşık yarım saat sürer. Burada yapılması gereken dokuların gevşekliğine göre ameliyat planı çıkarılmalı ve dokular yeni belirlenen periost alanına asılmalıdır. Sadece göz kapağının dış bölgesinden yaklaşık 1cm lik bir alanı uğuşturarak yapılan bu cerrahi tedavi yine bu bölgede 3-4 dikişle sonlandırılmaktadır. Kendiliğinden eriyen dikişler kullanıdığında dikiş alımı gerekmese de dokuların daha iyi iyileşmesi için dikişler 5. günde alınmalıdır.

‘’Bademgöz estetiği’’ ameliyatında önemli olan mevcut dokuların durumlarının çok iyi değerlendirerek uygun hastaya uygun tekniklerle operasyonu gerçekleştirmektir.

Göz Hastalıkları Uzmanı

Op.Dr.Şeyda Atabay