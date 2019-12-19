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19.12.2019 - 10:15 |

Gwyneth Paltrow'dan 40'lı yaş için makyaj önerileri

40'lı yaşlara girdikten sonra kurallar birçok yönden değişiyor. Makyaj uygularken izlemeniz gereken adımlar bile farklılık gösterebiliyor. İşte Gwyneth Paltrow'un makyaj sırları...

Gwyneth Paltrow'dan 40'lı yaş için makyaj önerileri

40'lı yaşlara girdikten sonra kurallar birçok yönden değişiyor. Makyaj uygularken izlemeniz gereken adımlar bile farklılık gösterebiliyor. Artık 20'li yıllar boyunca yaşadığınız sürekli güvensizlik ve kendini sorgulama yerini; kendini ve cildini tanıyan yeni bir size bırakıyor. Yoğun tempoda yaşadığınız hayat ve güneşin olumsuz etkileri cildinize yer ettiği için makyajlar artık istediğiniz sonucu vermeyebilir. Ancak bu uygulamaları izleyerek, yaş almanın olumsuz etkilerini cildinizden silebilirsiniz.

1. Sağlıklı bir cilt

Dünyadaki en iyi uygulanan makyaj, altında sağlıklı bir cilt olan ve donuk ve cakey görünmeyi engelleyen makyaj uygulamalarıdır. Birçok kadın cildini nemlendirmiyor ya da tam bir cilt bakım rutinine sahip değil bu neden ile makyaj ürünlerinden ya da uygulamalarından istediği faydayı alamayabiliyor. Bu neden ile cildinizi besleyen ürünler kullanmanız hem cildiniz için hem de makyajın cilt üzerinde daha doğal görünebilmesi için zorunlu.

2. Fondöten seçimi ve uygulaması

Daha olgun ciltlerde özellikle belirgin şekilde duran ve iyi dağıtılmamış fondötenler kötü görüntülere neden oluyor. Bu noktada cilt tipine ve rengine göre özen ile seçilmiş ve düzgün uygulanmış fondötenler kullanmak oldukça önemli. Fondöteninizi nemlendirip makyaja hazırladığınız cildinize uygulamanız gerekmektedir.

3. Üniversiteden beri yaptığınız makyaj uygulamalarını ve ürünlerini kullanmayın

Kadınlar üniversiteden beri yaptıkları görünüme ve ürünlere o kadar alışırlar ki, 20 yıl sonra uyandıklarında bile çok eski bir ruju ellerine alıp uygularlar. Senelerdir kıyafetleri saklamıyoruz ya da her gün aynı şeyi giymiyoruz. Aynı şey cilt bakımı ve makyaj için de geçerli. Bu durum sadece sağlıksız değil, aynı zamanda cilt üzerinde kötü görünüyor. Makyaj stilinizi de güncellemeniz gerekiyor. Tarzınız tamamen revizyon olmak zorunda değil. Basit değişiklikler yaparak güncel trendleri yakalayabilirsiniz. Küçük değişiklikler büyük bir fark yaratıyor.

4. Göz bakımına önem verin

Gözlerin altındaki koyu renkli halkalar vegözaltı torbaları ya da kaz ayakları 40 yaşın üzerindeki herkes için endişe vericidir. Kapatıcı onları örtmek için yara bandı gibi çalışsa da, gözlerinize kafein, peptidler ve kimyasal eksfoliye edici maddeler gibi aktif bileşenlerle formüle edilmiş ürünler uygulamak makyajınızı daha da güzelleştirir.

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