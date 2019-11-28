Hailey ve Justin Bieber'ın pembe saç sevdası

Eda Özdemir - PembeNar Özel

Son dönemlerin ikonik çifti Hailey ve Justin Bieber aşklarına dolu dizgin devam ediyor. Geçtiğimiz yıl evlenen ancak birkaç ay önce yaptıkları düğün ile bunu kutlama fırsatı bulan çift olay olmaya devam ediyor.

Hailey Bieber'ın sade ve bilindik tarzının belki de en aykırı hareketi pembe saçları! Hailey'nin pembe saçlarını ilk defa 2018 yılındaki MET Gala'da çiçekli tacı ile süslediği zaman görmüştük. Hailey, galaya Shawn Mendes ile katılsa da birkaç ay sonra Justin Bieber ile evlendi.

Hailey'nin pembe saçlarına bir süre daha şahitlik ettikten sonra sıra tabii ki çılgın eşi Justin Bieber'a geldi. Geçtiğimiz gün Beverly Hills'te pembe saçları ile görüntülenen Justin Bieber yine bütün gözleri üzerinde topladı.