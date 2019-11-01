Hilton'dan Türkiye'de köpeğinizle konaklayabileceğiniz 5 otel

Köpekleriyle birlikte seyahat edenlerin sayısı arttıkça, dört ayaklı dostlarımıza uygun konaklama ve deneyimler bulabilmek de büyük önem kazanıyor. Hilton'un online kanalları üzerinden rezervasyon yaptırmak, köpek dostu otel bulma stresini ortadan kaldırıyor. Hilton Honors uygulaması veya Hilton.com aracılığıyla tek tıkla evcil hayvan filtresini uygulayabilir ve dünyanın dört bir yanındaki yüzlerce oteli listeleyebilirsiniz.

Hilton İstanbul Bosphorus

Hareketli Nişantaşı ve Taksim sokaklarına sadece yürüme mesafesinde bulunan Hilton İstanbul Bosphorus, şehri keşfetmek ve patili dostunuzla uzun yürüyüşlerin tadını çıkarmak için ideal bir konuma sahip. Muhteşem boğaz manzarası eşliğinde lezzetli yemek ve içeceklerinizi aldıktan sonra tüylü dostunuzla yakın çevredeki hayvan dostu iki büyük şehir parkının (Maçka Parkı ve Gezi Parkı) tadına varabilirsiniz.

Hampton by Hilton Ataköy





Şehrin tüm heyecanını yaşarken evinizin sıcaklığını hissettiren Hampton by Hilton Ataköy'de köpeğinizle konforlu bir konaklama yaşayabilirsiniz. Köpeğinizle Ataköy Marina'da yapacağınız uzun bir sahil yürüyüşünün ardından, mahalle kültürünü solumak için sokaklara karışıp alışveriş yapabilirsiniz. Gün boyu servis veren Lobby Restaurant'ta farklı damak zevklerine hitap eden zengin menüye göz atmayı unutmayın!

Hilton Garden Inn Istanbul Golden Horn





Sultanahmet, Beyoğlu ve Pierre Loti gibi önemli turistik noktalara kısa mesafede bulunan Hilton Garden Inn İstanbul Golden Horn, İstanbul'un tarihi dokusu eşliğinde konforlu bir tatil sunuyor. Kaliteli tasarımı, yenilikçi mimarisi ve daha pek çok özelliği sayesinde Türkiye’nin ilk “LEED Gold” sertifikasını alan otelin içerisindeki Sumac Grill Restaurant'ta muhteşem bir İstanbul manzarasına karşı lezzetli yemeklerle kendinizi ve dört ayaklı dostunuzu şımartabilirsiniz.

Hilton İzmir





Bölgenin bir numaralı hayvan dostu oteli olarak konumlandırılan ve İzmir'in kalbinde yer alan Hilton İzmir, misafirlerine iş veya tatil amaçlı konaklamalarında kusursuz bir deneyim sunuyor. Patili dostunuzla konaklayabileceğiniz otelden çıktığınız anda İzmir'in hareketli sokaklarına karışabilir, şehri keşfederek alışveriş yapabilirsiniz.

Ankara HiltonSA







Şehrin en popüler noktalarına yakınlığıyla Ankara ziyaretçilerinin ilk tercihlerinde bulunan Ankara HiltonSA, patili misafirlerini de geri çevirmiyor ve konforlu bir tatil imkânı sunuyor. Köpeğinizle Kuğulu Park veya Seğmenler'de yapacağınız uzun bir yürüyüşten sonra Greenhouse Restaurant'ta somon trio ve yoğurtlu kebap gibi yöresel ve uluslararası lezzetlerin bir karışımını sunan yenilikçi lezzetlerin tadına varabilirsiniz.