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01.11.2019 - 17:13 |

Hilton'dan Türkiye'de köpeğinizle konaklayabileceğiniz 5 otel

Hilton'un online kanalları üzerinden rezervasyon yaptırmak, köpek dostu otel bulma stresini ortadan kaldırıyor. İşte Hilton'dan, Türkiye'de köpeğinizle konaklayabileceğiniz 5 otel!

Hilton'dan Türkiye'de köpeğinizle konaklayabileceğiniz 5 otel

Köpekleriyle birlikte seyahat edenlerin sayısı arttıkça, dört ayaklı dostlarımıza uygun konaklama ve deneyimler bulabilmek de büyük önem kazanıyor. Hilton'un online kanalları üzerinden rezervasyon yaptırmak, köpek dostu otel bulma stresini ortadan kaldırıyor. Hilton Honors uygulaması veya Hilton.com aracılığıyla tek tıkla evcil hayvan filtresini uygulayabilir ve dünyanın dört bir yanındaki yüzlerce oteli listeleyebilirsiniz.

Hilton İstanbul Bosphorus

Hiltondan Türkiyede köpeğinizle konaklayabileceğiniz 5 otel

Hareketli Nişantaşı ve Taksim sokaklarına sadece yürüme mesafesinde bulunan Hilton İstanbul Bosphorus, şehri keşfetmek ve patili dostunuzla uzun yürüyüşlerin tadını çıkarmak için ideal bir konuma sahip. Muhteşem boğaz manzarası eşliğinde lezzetli yemek ve içeceklerinizi aldıktan sonra tüylü dostunuzla yakın çevredeki hayvan dostu iki büyük şehir parkının (Maçka Parkı ve Gezi Parkı) tadına varabilirsiniz.

Hampton by Hilton Ataköy

Hiltondan Türkiyede köpeğinizle konaklayabileceğiniz 5 otel


Şehrin tüm heyecanını yaşarken evinizin sıcaklığını hissettiren Hampton by Hilton Ataköy'de köpeğinizle konforlu bir konaklama yaşayabilirsiniz. Köpeğinizle Ataköy Marina'da yapacağınız uzun bir sahil yürüyüşünün ardından, mahalle kültürünü solumak için sokaklara karışıp alışveriş yapabilirsiniz. Gün boyu servis veren Lobby Restaurant'ta farklı damak zevklerine hitap eden zengin menüye göz atmayı unutmayın!

Hilton Garden Inn Istanbul Golden Horn

Hiltondan Türkiyede köpeğinizle konaklayabileceğiniz 5 otel


Sultanahmet, Beyoğlu ve Pierre Loti gibi önemli turistik noktalara kısa mesafede bulunan Hilton Garden Inn İstanbul Golden Horn, İstanbul'un tarihi dokusu eşliğinde konforlu bir tatil sunuyor. Kaliteli tasarımı, yenilikçi mimarisi ve daha pek çok özelliği sayesinde Türkiye’nin ilk “LEED Gold” sertifikasını alan otelin içerisindeki Sumac Grill Restaurant'ta muhteşem bir İstanbul manzarasına karşı lezzetli yemeklerle kendinizi ve dört ayaklı dostunuzu şımartabilirsiniz.

Hilton İzmir

Hiltondan Türkiyede köpeğinizle konaklayabileceğiniz 5 otel


Bölgenin bir numaralı hayvan dostu oteli olarak konumlandırılan ve İzmir'in kalbinde yer alan Hilton İzmir, misafirlerine iş veya tatil amaçlı konaklamalarında kusursuz bir deneyim sunuyor. Patili dostunuzla konaklayabileceğiniz otelden çıktığınız anda İzmir'in hareketli sokaklarına karışabilir, şehri keşfederek alışveriş yapabilirsiniz.

Ankara HiltonSA 

Hiltondan Türkiyede köpeğinizle konaklayabileceğiniz 5 otel


Şehrin en popüler noktalarına yakınlığıyla Ankara ziyaretçilerinin ilk tercihlerinde bulunan Ankara HiltonSA, patili misafirlerini de geri çevirmiyor ve konforlu bir tatil imkânı sunuyor. Köpeğinizle Kuğulu Park veya Seğmenler'de yapacağınız uzun bir yürüyüşten sonra Greenhouse Restaurant'ta somon trio ve yoğurtlu kebap gibi yöresel ve uluslararası lezzetlerin bir karışımını sunan yenilikçi lezzetlerin tadına varabilirsiniz.

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Bugün sorumlu olduğunuz işlerinizde rahat ilerleyeceksiniz. Üstlerinizle iletişiminizde kendinizi çok daha iyi ifade edebileceksiniz. Yine de ilerleyen zamanlarda iletişimden kaynaklı sıkıntılar çıkabilir. Koyduğunuz hedeflere ulaşmak için değişim yoluna gidebilirsiniz. Göz önünde olmak size iyi hissettirecektir.Devamını Oku

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Bugün hayatınıza yenilik katmak isteyebilirsiniz. Farklı konularda bilginizi arttırmak için ilgi duyduğunuz alanlarda araştırmak yapmak isteyebilirsiniz. Bu konuda fikirlerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla görüşmek size iyi gelebilir. İlerleyen saatlerde iletişimde olduğunuz kişilerle süreçlerinizi doğru idare etmeniz gerekebilir.Devamını Oku

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Bugün ortak işler yaptığınız kişilerle aranızda kriz yaratan durumlar ortaya çıkabilir. Bazı bağlayıcı koşullar dolayısıyla kendinizi sıkıntıda hissedebilirsiniz. Endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul etmeye devam edebilir. Duygusal derinlik içinde olduğunuz konular olabilir. Banka işlerinizi organize etmeniz için uygun bir gün.Devamını Oku

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Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda daha fazla büyüme kaydetmek isteyebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın desteğiniz almak isteyebilirsiniz. Kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz zamanlar var. Uğraştığınız işler üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Teknik konulara biraz daha özen göstermenizde fayda var.Devamını Oku

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Bugün kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz uğraşlara yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuların rahat akacağı bir gündesiniz. Keyif aldığınız uğraşlara yönelebilirsiniz. Sevdiklerinizle zaman geçirmek için organizasyon yapmak isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde duygusal karmaşa hissedebilirsiniz. Kararlarınızla değişiklikler olabilir.Devamını Oku

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