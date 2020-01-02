Doğum Haritası Nedir?

Doğum haritası, doğduğumuz anda gökyüzünde olan gezegensel etkilerin hayatımıza akışının göstergesidir. En kestirme kendini tanıma aracıdır. Bu anahtar sözcük sistemini bir süre kullandıktan sonra, bu sistemin sadece doğum haritasıyla gösterilen genel yaşam düzenini anlamaya yararlı olmadığı, aynı zamanda mevcut ve gelecekteki eğilimleri ve döngüleri daha psikolojik açıdan ve daha doğru anlamlandırdığı da görülebilir. Doğum günü ve saatine göre çıkartılan doğum haritasına natal doğum haritası, halk arasında yıldızname veya horoskop harita deniliyor. Harita bir bütündür. Haritamızda burcumuz olarak bildiğimiz güneşimiz bireysellik ve kimlik duygusunu anlatır. Kişi hayata özünde neye ihtiyacı varsa o burçta gelmeyi seçer. Birisi nasıldır ve yaşamı nasıl algılar ve özünde fark etmesi gereken potansiyel nedir sorularının ipuçlarını burçlardan alabiliriz.

Burçlara Göre Yetenekler ve Meslek Seçiminde İpuçları.

KOÇ

Yeni fikir ve projelerin insanı

Ateş elementinin öncüsüdür. İçten gelen hareket ve kendini ortaya koyma dürtüsünü temsil eder. Hayata katılmak için doğum ve yaşamak için de merak kendini var etme biçimidir. Koç burçları için süreklilik ve devamı olması gereken işler uygun olmayabilir. Yeni bir projeye başlamanın heyecanı ve sanki sonunu getirecekmiş gibi ilgisi en büyük yanılgıdır. Çünkü heyecan bitince merak giderilince ilk başta olan azmi azalabilir. Enerjisini kaybetmiş bir koç ışığı düşük voltta yanan bir ampule benzeyebilir. Koç burcu veya haritasında koç vurgusu yoğun olanlar için uygun iş her zaman için yeni başlangıçlar olmalıdır. Yeni fikir ve projeler, kişi ve kurumlar için organizasyon yapmak koç burcunun çok başarılı ve kendini çok mutlu hissedebileceği iş seçenekleri olabilir.

BOĞA

Sanat, finans, işletme, alım-satım

Toprak elementinin sabitidir. Sahiplenme, sanat ve sabrı temsil eder. Burçların en sabiti olan Boğa fikrini kolay değiştirmez, şartlarının değişmesini istemez. Mevcut işini sağlamlaştırmak, verimliliğini sürdürmek konusunda başarılıdır. Barındırdığı üretken ve müthiş potansiyelle yaratıcı enerjisini dahi kısıtlı kullanır, konfor alanını bozmak istemez. Tatlı bir tembelliği vardır ve onu sever. Tutarlı olmak uğruna esnek olmayı beceremediğinden, en başta sanat olmak üzere, finans, işletme, alım-satım işlerinde başarılı ve mutlu olabilir. Maddi kaynakları iyi kullanma becerisi yüksek olduğundan biriktirme ve yatırım yönetimi çok iyi çalışabileceği alanlardır

İKİZLER

Seyahat, satış pazarlama, eğitim

Hava elementinin değişkenidir. Değişken merak, konuşkanlık, arkadaşça davranmayı temsil eder. Hava iletişim, mantık, entelektüel kapasite ve objektiflik anlamlarını taşır. Değişken hava ise havanın paylaşılması, dağıtılması anlamına gelir. Bu yüzden ikizler burcu olanlar her zaman bilginin peşinde merakla koşar, öğrenir ve öğrendiklerini mutlaka paylaşmak ister. İletişim yeteneği, esnekliği ve çocuksu havası ile çok sempatiktir. Önyargılardan arınmış bir algılamaya ulaşmak, yeni fikirlere açık olmak, sormak, araştırmak, bilgi toplamak, bilgiler arasında bağlantı kurmak ve bilgiyi yaymak ikizler burcunun kimliğinin saklı potansiyelidir. Bu yüzden seyahat içerikli işler, satış pazarlama ve eğitim konularında çok başarılı olabilirler.

YENGEÇ

Çocuklar, ebeveynler ile ilgili meslekler

Su elementinin öncüsüdür. İçgüdüleri, besleme, koruma ve savunmayı temsil eder. Yengeç burcu aşırı hassasiyetinden dolayı dünyayı zalimce görür ve kendini dış dünyaya karşı korumak, yem olmamak için bir kabuk geliştirmeye çabalar. Bu yüzden hayatta kalmayı savunma olarak algılar. Ürkeklik, suskunluk, savunma mekanizması olarak maske takmak gibi tepkiler verebilir. Yengeç benzediği şekil gibi aynı kancalarını bir yere atarsa kolay kolay bırakmaz. Bu yüzden bağımlılık onun diğer adıdır. İçten gelen koruma güdüsü dışındaki kabuk sayesinde çocuklar, ebeveynler ile ilgili meslekler, aşçılık, dekorasyon, emlak alım satım, restoran ve antika işleri ile uğraşabilirler. Profesyonel olarak her ne iş yapıyor olurlarsa olsunlar yengeç burcu olan kişilerin hayatlarında bir hobilerinin olması muhakkak gerekir.

ASLAN

Sinema, tiyatro onların yeri

Ateş elementinin sabitidir. Tanınma dürtüsü ve gururu, drama duygusunu temsil eder. Aslan burcu, ateşini, yaşam enerjisini, egosunu, vizyonunu ve cesaretini sabit tutmak ister. Özünün bu özelliklerini sabit tutarsa hayatta kalacağını düşünür. Bu da kendisini, hayatını çok önemsemesine, sevmesine ve kendini adeta dünyanın merkezi olarak görmesine sebep olur. Bu hayatta mutlu olmak için var olduğunu düşünür ve bu yüzden şimdiki zamanda yaşamayı anda kalmayı başarabilen en iyi burçtur. Etrafındaki her şeyi çekip çevirmeyi ve insanları etkilemeyi çok iyi başarır. Böylece organizasyon yeteneği ile merkezde kalmayı başarır. Yaşamın tadını çıkarmayı misyon edinmiş Aslan burçları başka insanları da mutlu etmek için yaşar. Bu yüzden sinema, tiyatro dünyası onların yeridir. Barındırdığı ego ve gururu fark etmeyi başarırlarsa çok sosyal, başaramazlarsa yalnızlaşabilirler.

BAŞAK

Hizmet sektöründe çok başarılıdır

Toprak elementinin değişkenidir. Mükemmeliyetçilik, analiz, ayrıntılar ve takılı kalma duygusunu temsil eder. Toprak gerçekliğini, ayağını sağlam basma ihtiyacını ve çalışmayı anlatır. Değişkenlik ise Başağın işini paylaşmak sunmak isteğini gösterir. Başak burcunun ünlü eleştirelliği ve mükemmeliyetçiliği asla rahatsızlık vermek için değil, aslında pozitif katkı sağlamak için, karşısındakini mükemmelleştirmek içindir, amacı faydalı olmaktır. Çalışmak ve çalışma yoluyla ustalık kazanmak Başak’ın kendini ifade etme yoludur. Diğer insanlara hizmet verme kapasitesi en gelişmiş olan, işin kendisini önemseyen hiçbir işten gocunmayan, en ince hesapları, analizleri araştırmaları yapmaktan çekinmeyen özünün ihtiyacı onu hayatta tutar. Her türlü hizmet alanında başarılı olur. Fakat zamanda yaşamayı ve hayattan keyif almayı öğrenmesi tüm yeteneklerini ve ustalıklarını daha güvenle ortaya koyması için çok faydalı olur.

TERAZİ

Psikoloji ve danışmanlık alanları idealdir

Hava elementinin öncüsüdür. Kendini bütünlemek için tüm karşıtlıklar arasında uyum sağlamayı temsil eder. Terazi sosyalliğe, iletişime, akla ve entelektüel kapasiteye çok önem verir. Havanın öncü hali bütün bu özelliklerle kendine bir yol çizmesine, ilişkiler yoluyla hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Kendini sosyalliği ve ılımlı özellikleriyle ifade eder. Özünün ihtiyacı karşıtları uzlaştırmak amacındaki Terazi tüm bütünlerin uyumlu yarımlarından oluştuğuna inanç gösterir. Hayatında ilişkilerin, uyumun, evliliğin, ortaklığın çok önemli olduğuna ve ancak bu yolla bütün olup başarıyı yakalayacağına inanır. Birebir ilişkilerde başarılı Terazi için psikoloji ve danışmanlık alanları idealdir. Tanıtım, pazarlama, halkla ilişkiler gibi alanlarda da başarı sağlayabilirler.

AKREP

Psikoloji, metafizik, dedektiflik

Su elementinin sabitidir. Yoğun duygusal güç ve içeri nüfuz etme, takıntılı arzular ve duyarlılığı temsil eder. Transformasyon, konsantrasyon, kalıcı güç, yoğun duygular ve bunu bastırmayıp tutkuya dönüştürmek Akrep burcunun temel özellikleridir. Karanlık bir dönemde doğmuş olmanın verdiği güdüyle gizemli konulara çok düşkündür. Doğasından gelen kuşkucu yapısı ve kıskançlığı onu sürekli satır aralarını okumaya iter. Mantığı aşan konulara, metafiziğe, gizemli olan her şeye duyduğu ilgi gibi ölüm ötesine ve reenkarnasyona da ilgi duyar. Çok yoğun çalışma dayanıklılığına sahip olan Akrep burçları araştırma, dedektiflik, psikoloji, paranormal ve gizemli konular, metafizik konularında çok başarılı olabilirler.

YAY

Yabancı diller öğrenme ve öğretme, eğitmenlik, rehberlik, yazarlık

Ateş elementinin değişkenidir. Kişiyi bir ideale sevk eden hareketli, şiddetli arzular ve inançları temsil eder. Yay burcunu daha iyi anlayabilmek için sembolünü hayal edebiliriz. Ani bir fırlama ile yukarıya tırmanış, daha önce görmediği şeyleri deneyimleme, yeni şeyler keşfetme, her şeye daha yukarıdan bakarak bütünü yakalayabilme, bütün bunların heyecanını duyma olarak özetleyebiliriz. Uzak ülkelere seyahat, egzotik kişilerle tanışmak kültürlerini ve dinlerini tanımak yay burcuna kendini geliştirmenin en güzel anahtarlarındandır. Sadece gerilmiş olan oku nereye fırlatacağını çok iyi bilmesi gerekir. Çünkü o oklar her yere dağılıp kişiyi hayatına yön vermek konusunda yorabilir. Aşırı iyimser olmamayı başarabilirse, yabancı diller öğrenme ve öğretme, eğitmenlik, rehberlik, yazar olmak, keşifler yapmak bir yay burcu için en iyi iş imkanlarıdır.

OĞLAK

Yönetilen değil, idare eden kısımda başarılıdır

Toprak elementinin öncüsüdür. Öz-kontrol, temkin, ağırbaşlılık ve hırsı temsil eder. Toprak elementinin gerçekliğini, dünyeviliğini, güven ihtiyacını içinde taşır. Öncü burç olması bütün bu özellikleri hayatta istediği yöne gidebilmek için değerlendireceğini, stratejilerini kariyeri ve saygınlık kazanma ideali üzerine kuracağının işaretleridir. Tüm bunlara ek olarak sorumluluk ve sınavların gezegeni Satürn yönetiminde olması ciddiyetini daha da arttırır. Toplumun onaylamayacağı, saygınlığını tehlikeye atacak herhangi bir düşünce veya davranış içinde olması mümkün değildir. Politikada yer almak, toplumsal rol üstlenmek, iş camiasında saygın bir rol mutlu olacağı alanlardır. Yönetilen değil idare eden kısımda başarılı olur.

KOVA

Mantık, iletişim ve sosyallik onlardan sorulur

Hava elementinin sabitidir. Tüm insanları ve kavramları tarafsızca koordine etmek ve aşırılığı temsil eder. Hava elementinin getirdiği mantık, iletişim ve sosyallik burada kendini gösterir. Ama bu kez sabit özellikle beraber fikirlere tutunma, kendi aklına çok güvenme, düşüncelerini sabit tutma ve onlardan taviz vermeme ilkesi vardır. Havanın sabit hali Kova’yı olumlu yönde idealizme, olumsuz yönde ise sabit fikirli olmaya götürebilir. Arkadaşlıklar ve sosyal gruplarla birlikte entelektüel ve orijinal konuların peşinde koşan bir kova burcu görmek çok mümkündür. Emir almaktan hoşlanmaz kendi zekasına olan güveni ile inatçılığını birleştirir ve toplumun, içinde yaşanılan kültürün baskısına karşı çıkabilme rolünü üstlenir. Kendi farkını ortaya koyabileceği tüm işlerde çok başarılı olur. Bilimsel konularla ilgilenmeye, entelektüel konularda yaratım ve mucitliğe, teknolojik konularda başarı elde etmeye çok açıktır. Astroloji, Astrofizik ve kuantum diğer başarılı olacağı ilgi alanlarıdır.

BALIK

Artistik ve sanatsal konular

Su elementinin değişkenidir. Tüm acı çekenler için iyileştirici el ve ilham’ı temsil eder. Balık burcu tüm burçların deneyimlerini yaşarmışcasına bir bilgeliği içinde bulundurur. Maddiyat, ego ya da kariyer gibi kaygı taşımaz. Farklı bir boyut, farklı bir gerçeklik arayışı içindedir. Dikkatini dış dünyadan iç dünyasına yöneltmiş müthiş hayal gücü ile sanki farklı bir boyutta yaşamaktadır. Çok farklı bir arayış içinde olması mistik ve gizemli konulara yaklaştırır. Fantezi dünyasına açılmaya yatkındır. Bu özelliği dünyevi anlamda zorlayabilir. Fakat diğer taraftan yaratıcılığını destekleyebilir. Şiirler, romanlar yazabilir. Artistik ve sanatsal konularda da bu yaratıcılığından istifade edebilir. Dünyayı olgunlukla izleyip kendini, insanları, olayları, dünyayı olduğu gibi kabul eder ve bu da onun bilgeliği ve kendini aşma gücünü artırır.

Tüm bu ip uçlarının yanında yeteneklerimizi çok daha iyi anlamak için ilk olarak kendimizi bütün olarak anlamalıyız.

Sevgilerimle;

Astrotegram