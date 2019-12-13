İkizler burcu olumsuz yönleri listesi yapacaksak ilk sırada en bilinen özelliğinden bahsetmeliyiz: Tutarsızlığı. İkizler burcunun tutarsızlığı neredeyse herkes tarafından bilinir. Hatta onunla ilgili en tedirgin edici özelliği belki de budur.

İkizler burcunun kurnaz karakteri bazı insanlar tarafından oldukça itici bulunabilir. Alaycılığı da ikizler burcunun bu olumsuz özelliğine eşlik eder. Çabuk sıkılması da cabası. Her ne kadar sosyal ilişkilerinde son derece başarılı olsa da bu özellikleri bazı insanları ondan uzaklaştırabilir.

İkizler burcu olumsuz yönleri söz konusu olduğunda yüzeyselliğinden bahsetmezsek olmaz. Bir ikizler burcundan derine inmesini bekliyorsanız, bu isteğinize karşılık almakta biraz zorlanabilirsiniz.

İkizler burcunun olumsuz yönlerinden bir tanesi de vefasız olması olabilir. Bu özelliğinden dolayı bir ikizler burcuna bel bağlarken biraz temkinli olmak isteyebilirsiniz.