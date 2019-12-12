İkizler burcu sevdikleri arasında akışkanlık ve hareket en başta geliyor. Monoton bir hayat asla ikizler burcuna göre değildir. Sosyal bir karaktere sahip olan ikizler burçları durağan bir hayattan kesinlikle zevk almak. Onun için öğrenebileceği, sosyalleşebileceği, özgür hissedebileceği, yeni şeyler keşfedebileceği aktiviteler çok önemlidir.

İkizler burcu sevdiklerinden bahsediyorsak neşeli kişiliğine değinmeden geçemeyiz. Neşe en sevdiği şeylerden biridir. Keyfini kaçıracak sıkıcı ve negatif insanlardan ve ortamlardan hoşlanmaz.

Özgürlüğüne düşkün ikizler burcunun sevdikleri arasında keşfetmek yer alıyor. Meraklı karakteri, keşfetme isteği zaman zaman başına dert olsa da ikizler burcu keşfetmeye asla ara vermez. Öğrenme süreci sonsuza dek devam eder.

İkizler burcunun özgürlüğü sevdikleri arasında oldukça önemli yer tutar. Özgürlüğüne engel olacak ilişkiler, işler ve planlar ona göre değildir.