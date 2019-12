İkizler burcu sevmedikleri nelerdir bilmek istiyorsanız öncelikle ikizler burcunun karakterini yakından tanımanız gerekir. İkizler burçları neşeli ve eğlenceli bir karaktere sahiptir. Keşfetmeyi, hareketi ve özgürlüğü çok sever. Monotonluk asla bir ikizler burcuna göre değildir. Onu hayatınızdan kaçırmak istiyorsanız ilk başvuracağınız yöntem monotonluk olabilir.

Mantıklı olmasıyla bilinen ikizler burcu derinleşmekten asla hoşlanmaz. İkizler burcu sevmedikleri hakkında bir liste yapacak olsak duygusallık ilk sırada gelir. Bir ikizler burcuyla birlikteyseniz veya yöneticiniz bir ikizler burcuysa duygusal tarafınızı bastırmak isteyebilirsiniz.

İkizler burcu sevmedikleri söz konusu olduğunda baskı ve sahiplenilmek de ilk sıralarda sayılabilir. Özellikle bir ilişkide ikizler burcunu soğutan ve kaçıran şeylerin başında baskı ve sahiplenmek gelir. Çünkü ikizler burçları özgürlüğüne düşkün bir karaktere sahiptir. Bu kadar özgürlüğüne düşkün bir karakteri sahiplenmek üzerinde büyük bir baskı yaratacak ve kaçmak isteyecektir.

Mantığı ikizler burcunun her şeyidir. Bu yüzden ikizler burcu sevmedikleri listesinde akla yatkın olmayan şeyler başı çeken maddelerden bir tanesi. Her şey ikizler burcunun aklına mutlaka yatmalıdır, her teori mutlaka altını dolduracak sağlam argümanlarla gelmelidir.