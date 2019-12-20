İlişkilerimizi gözden geçirebiliriz

Bugün ne yapılabilir? Terazi burcunda ilerleyen Ay ortaklı konuları ve ilişkilerimizi gözden geçirebileceğimizi anlatıyor. Gelecek yönünde yeni hedefler belirlemek, sosyal ilişkilere önem vermek olumlu sonuçlar verebiliriz. Aşkta da yeni bir bakış kazanabiliriz. Kendimizi aşırı duygulardan özgürleştirebiliriz. Olaylara daha mesafeli bakmak söz konusu olabilir.

Nelerden kaçınmalı? Ancak bugün özellikle günün ilk yarısında kafa dağınıklığı, dikkatsizlikler ya da ihmaller de sıkıntı yaratabilir. Evraklarla, imzalarla ilgili konuları bir kez daha kontrol etmeye bakalım. Kimi zaman yanıltıcı durumları da fark edebiliriz. Akşam saatlerinde daha fazla hareket ve sohbet imkanı da var.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/Çakmaktaşı Problemlerimize yeni çözümler geliştirebiliriz. Kendi iç dünyamıza dönmemiz açısından uygun şartlar var. Ortaklaşa alanda daha fazla düşünmemiz ve uyum sağlamamız gereken koşullarla karşılaşabiliriz. İşbirliği geliştirmeli ve önyargılara kapılmamaya bakmalıyız. Öfkeyle davranmamalıyız.