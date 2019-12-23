Kadınlar için yılbaşı hediyesi önerileri arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılbaşının gelmesine sayılı günler kala herkes hediye alma telaşı içerisine giriyor. Özellikle kadınlara hediye seçmek bu noktada erkekleri zorlayabilir. Bu noktada sevgilinize, eşinize veya annenize ne hediye alacağınızı bilmiyorsanız bu haberimizi mutlaka okuyun. İşte kadınlar için yılbaşı hediyesi önerileri:

1. Takı ve aksesuarlar

Kadınlar için hediye önerileri dediğimizde elbette ki takı ve aksesuarlar listenin başında yer alıyor. Takı ve aksesuarlar kadınlar için vazgeçilmezler arasında. Doğru seçimi yaptığınızda her kadında mutlaka işe yarayacak. Minimalist takıları herkes rahatlıkla kullanabilir. Bu yüzden tercihinizi minimalist kolye ve bilekliklerden yana kullanabilirsiniz.

Kolye: Swarovski

Bileklik: Pandora

2. Saç bakım aletleri

Kadınlar için yılbaşı hediyesi önerilerinden bahsediyorsak saç bakım aletleri hayat kurtarıcı olabilir. Kaliteli bir saç düzleştiricisi veya saç maşası partnerinizi veya hediyeyi vereceğiniz kişiyi son derece mutlu edecektir.

Saç şekillendirici: Dyson Air Wrap

3. Parfüm

Sevdiğiniz kişiye onu hatırladığınız bir kokuyu hediye etmek her zaman en güzel hediyelerden biri olmuştur. İşte son yılın en trend parfümlerinden birkaçı...



Givenchy L'Interdit, YSL Mon Paris, Chanel No 5

4. Ayakkabı

Kadınlar için yılbaşı hediyesi önerileri bakınıyorsanız elbette ki aklınıza ilk olarak ayakkabılar gelecektir ancak ayakkabı tercihiniz çok önemli. Bir kadını hediye konusunda tatmin etmek pek kolay olmayabilir. Bizim önerimiz hem konforlu hem şık hem de dayanıklı bir ayakkabı tercih etmeniz.

ECCO, SHAPE SCULPTED MOTION topuklu deri ayakkabı koleksiyonu ile bu kış, modern şehirli kadınların gündüzden geceye en rahat ortamdan en şık ortama kadar kullanabilecekleri çok yönlü bir koleksiyon ile sunuyor. ECCO’nun devrim niteliğindeki Shape platform teknolojisi ile güçlendirilen yeni koleksiyonu, 35mm, 55mm veya 75mm olmak üzere üç farklı topuk alternatifine de sahip.