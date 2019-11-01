Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEditörün SeçtikleriKahve-kitap birlikteliğinin ayrıcalıklı hali: Books and Coffee
01.11.2019 - 10:19 |

Kahve-kitap birlikteliğinin ayrıcalıklı hali: Books and Coffee

Kaliteli bir kahve ile kitap keyfi yapmak isteyenlere rahat mekanlar yaratmayı hedefleyen Books and Coffee, şu anda misafirlerini beş şubesinde ağırlıyor. 2020 sonuna kadar toplam 12 mağazaya ulaşmayı hedefleyen Books and Coffee, “iyi kahve” ve “iyi kitap”ın yanı sıra, dökülen kahvelerden sabun yaparak ve okullara kitap bağışında bulunarak, sürdürülebilir bir gelecek için de destek sunuyor.

Kahve-kitap birlikteliğinin ayrıcalıklı hali: Books and Coffee

Kitap kurtlarının en sevdikleri eşlikçilerden biri de şüphesiz iyi bir kahve… Bu keyfi rahat ve huzurlu bir atmosferde yaşamanın verdiği hazzı ise okumaya tutkun olanlar bilir. Artık bu konsepti tüm pozitif yönleriyle, üstelik işin içine doğallığı da katarak yansıtan bir mekan var: Books and Coffee. 

Sektörde deneyim sahibi üç isim Tahir Bulca, Barış Gültekin ve Edvar Aksakal’ın bir araya gelerek hayat verdiği Books and Coffee, tam bir tutku hali olan kitap ve kahveyi keyifli bir ortamda bir araya getiriyor. Her şubesinde aynı kahvenin aynı özenle demlendiği Books and Coffee’nin inceliği, dekorasyonda kullanılan objelerde de fark ediliyor. Ayrıca yine mekanda birçok kitap kulübünün sohbetleri de düzenleniyor.

Dökülen kahveler geri dönüştürülüyor

Books and Coffee ekibi, kahveye olan tutkusunu sürekli araştırmalar yaparak artırıyor. Avrupa’da da sıkça yapıldığı gibi, mekanda artan kahvelerden yapılan sabun ve koku gidericiler başarılı sonuçlar veriyor. Böylece dünya kaynakları en iyi şekilde kullanılırken, hammaddesi doğallık içeren ürünler konusunda da farkındalık yaratılıyor.

Books and Coffee, konseptiyle uyumlu olarak kitapları da sosyal sorumluluk projelerine dahil ediyor. Şubeler açıldıktan kısa bir süre sonra okullara kütüphane kurulabilmesi için başlatılan kitap kampanyası çerçevesinde birçok okula bağışta bulunuyor. Okullara yapılan kitap bağışları aynı zamanda süreklilik içeriyor.

Kahve-kitap birlikteliğinin ayrıcalıklı hali: Books and Coffee

Hedef 2020 sonuna kadar 12 şube

Ortalama her şubeye bir milyon civarında yatırım yapılan Books and Coffee’de, merkez işleyişin sağlanması ve işin ihtiyaç duyduğu diğer giderlerle birlikte yüklü bir sermaye ayrılmıştı. Şimdi ise Books and Coffee, yatırımlarına büyüyerek devam etmeyi planlıyor. Bununla beraber konsepte paralel olacak şekilde hazırlanacak bir yayın projesi de bulunuyor. Books and Coffee ekibi, iyi kahveyi iyi kitaplarla beraber keyifli mekanlarda misafirleriyle buluşturmanın yanı sıra, bu alanda kaliteli bir yayını da oluşturmayı hedefliyor.

Gelecek projelerinde ise kitap kulüpleri ve sahaflar ile gerçekleştirilecek projelerin hazırlıkları sürüyor.  Bunların daha fazla kitaba erişimi kolaylaştıracak ve insanların okumaktan daha da keyif alabilecekleri bazı etkinlikleri de kapsaması hedefleniyor.

 

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Hoşgeldin Kasım

Hoşgeldin Kasım
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün sorumlu olduğunuz işlerinizde rahat ilerleyeceksiniz. Üstlerinizle iletişiminizde kendinizi çok daha iyi ifade edebileceksiniz. Yine de ilerleyen zamanlarda iletişimden kaynaklı sıkıntılar çıkabilir. Koyduğunuz hedeflere ulaşmak için değişim yoluna gidebilirsiniz. Göz önünde olmak size iyi hissettirecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hayatınıza yenilik katmak isteyebilirsiniz. Farklı konularda bilginizi arttırmak için ilgi duyduğunuz alanlarda araştırmak yapmak isteyebilirsiniz. Bu konuda fikirlerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla görüşmek size iyi gelebilir. İlerleyen saatlerde iletişimde olduğunuz kişilerle süreçlerinizi doğru idare etmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ortak işler yaptığınız kişilerle aranızda kriz yaratan durumlar ortaya çıkabilir. Bazı bağlayıcı koşullar dolayısıyla kendinizi sıkıntıda hissedebilirsiniz. Endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul etmeye devam edebilir. Duygusal derinlik içinde olduğunuz konular olabilir. Banka işlerinizi organize etmeniz için uygun bir gün.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi belirleyebilir. İkili ilişkilerinizde daha fazla denge arayışı içinde olabilirsiniz. Bu durum gün içinde yorucu bir hal alabilir. Duygusal olarak derinleşebilirsiniz. Bazı konularda değişim yaşayabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda iletişimden kaynaklı problemler çıkabilir. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda daha fazla büyüme kaydetmek isteyebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın desteğiniz almak isteyebilirsiniz. Kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz zamanlar var. Uğraştığınız işler üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Teknik konulara biraz daha özen göstermenizde fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz uğraşlara yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuların rahat akacağı bir gündesiniz. Keyif aldığınız uğraşlara yönelebilirsiniz. Sevdiklerinizle zaman geçirmek için organizasyon yapmak isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde duygusal karmaşa hissedebilirsiniz. Kararlarınızla değişiklikler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailenizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Geçmişte yaşanmış olaylar tekrar gündeminize gelebilir. Bu durum sizi içsel hesaplaşmaya götürebilir. Kendi duygularınızın yoğunluğu içinde kaybolmamaya özen gösterin. Kendinizi daha rahat hissettiğiniz uğraşlarınıza yönelebilirsiniz. Ev kazalarına karşı dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminiz hareketli. Sorumlu olduğunuz konularda takip gerektiren işlere yoğunlaşabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler sizi de etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz konularda ilerleme kaydetmek isteyebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda iletişimden kaynaklanan sıkıntılar olabilir. Bunları kişisel algılamamalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde maddi kaynaklarınızla ilgili yeni fikirler bulabilirsiniz. Bunları gündeminize koymak pek de kolay olmayabilir. Harcamalarınızı düzenlemeniz gerekebilir. İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha hızlı büyüme sağlayabilirsiniz. İdealize ettiğiniz konuların üzerinde daha fazla düşüneceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminizi hassas olduğunuz konular meşgul edebilir. Hayatınızla ilgili konularda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Duygusal konularda derinleşeceğiniz bir gündesiniz. İlişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kendi iç dünyanızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Sizi hapseden kontrol dışı olaylarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Kayıplar yaşamamaya özen göstermelisiniz. Kabullenme içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün geleceğinizle ilgili yeni beklentiler içinde olabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda alacağınız desteklerle kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda kendinizi daha rahat ifade ettiğinizi hissedebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda duygusal gerginlikler yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Arzu Bıyıklıoğlu
Arzu BıyıklıoğluKaliteli Yaşam Nedir?
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluÜlkemizin yeni yıllık haritası
Nesrin Sürer
Nesrin SürerGençliğin Sırrı!
Asuman Korugan
Asuman KoruganBari Baş Harfi Büyük Olsun
Prof. Dr. Şükrü Yazar
Prof. Dr. Şükrü YazarJinekomasti Ameliyatı Üzerine
Murad Valiyev
Murad ValiyevSonbahar/Kış 2019 Trendler
Op. Dr. Seval Taşdemir
Op. Dr. Seval Taşdemir10 Soruda Tüp Bebek Tedavisi
Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen
Doç. Dr. Ozan Seymen SezenHorlamanın Nedenleri
Yeşim Mutlu
Yeşim MutluTerapi Odasında Neler Oluyor?
Güney Güneyan
Güney GüneyanMakyavelizme Bakış
En Çok İzlenen Videolar
Endometriozisin tüp bebek tedavisine etkisi var mıdır?Endometriozisin tüp bebek tedavisine etkisi var mıdır?
Endometriozis hangi durumlarda ameliyat yapılır?Endometriozis hangi durumlarda ameliyat yapılır?
Endometriozis nedir?Endometriozis nedir?
Radyofrekans ile trigeminal nevralji tedavisiRadyofrekans ile trigeminal nevralji tedavisi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adapazarı'nın meşhur lezzeti: Islama köfte tarifi

Adapazarı'nın meşhur lezzeti: Islama köfte tarifi

Yoğun makyajlar için doğal temizleme yöntemleri

Yoğun makyajlar için doğal temizleme yöntemleri

Kahve-kitap birlikteliğinin ayrıcalıklı hali: Books and Coffee

Kahve-kitap birlikteliğinin ayrıcalıklı hali: Books and Coffee

Çok hoşnut kalmayabiliriz

Çok hoşnut kalmayabiliriz

Sıradaki Haber