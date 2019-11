Kahve-kitap birlikteliğinin ayrıcalıklı hali: Books and Coffee

Kitap kurtlarının en sevdikleri eşlikçilerden biri de şüphesiz iyi bir kahve… Bu keyfi rahat ve huzurlu bir atmosferde yaşamanın verdiği hazzı ise okumaya tutkun olanlar bilir. Artık bu konsepti tüm pozitif yönleriyle, üstelik işin içine doğallığı da katarak yansıtan bir mekan var: Books and Coffee.

Sektörde deneyim sahibi üç isim Tahir Bulca, Barış Gültekin ve Edvar Aksakal’ın bir araya gelerek hayat verdiği Books and Coffee, tam bir tutku hali olan kitap ve kahveyi keyifli bir ortamda bir araya getiriyor. Her şubesinde aynı kahvenin aynı özenle demlendiği Books and Coffee’nin inceliği, dekorasyonda kullanılan objelerde de fark ediliyor. Ayrıca yine mekanda birçok kitap kulübünün sohbetleri de düzenleniyor.

Dökülen kahveler geri dönüştürülüyor

Books and Coffee ekibi, kahveye olan tutkusunu sürekli araştırmalar yaparak artırıyor. Avrupa’da da sıkça yapıldığı gibi, mekanda artan kahvelerden yapılan sabun ve koku gidericiler başarılı sonuçlar veriyor. Böylece dünya kaynakları en iyi şekilde kullanılırken, hammaddesi doğallık içeren ürünler konusunda da farkındalık yaratılıyor.

Books and Coffee, konseptiyle uyumlu olarak kitapları da sosyal sorumluluk projelerine dahil ediyor. Şubeler açıldıktan kısa bir süre sonra okullara kütüphane kurulabilmesi için başlatılan kitap kampanyası çerçevesinde birçok okula bağışta bulunuyor. Okullara yapılan kitap bağışları aynı zamanda süreklilik içeriyor.

Hedef 2020 sonuna kadar 12 şube

Ortalama her şubeye bir milyon civarında yatırım yapılan Books and Coffee’de, merkez işleyişin sağlanması ve işin ihtiyaç duyduğu diğer giderlerle birlikte yüklü bir sermaye ayrılmıştı. Şimdi ise Books and Coffee, yatırımlarına büyüyerek devam etmeyi planlıyor. Bununla beraber konsepte paralel olacak şekilde hazırlanacak bir yayın projesi de bulunuyor. Books and Coffee ekibi, iyi kahveyi iyi kitaplarla beraber keyifli mekanlarda misafirleriyle buluşturmanın yanı sıra, bu alanda kaliteli bir yayını da oluşturmayı hedefliyor.

Gelecek projelerinde ise kitap kulüpleri ve sahaflar ile gerçekleştirilecek projelerin hazırlıkları sürüyor. Bunların daha fazla kitaba erişimi kolaylaştıracak ve insanların okumaktan daha da keyif alabilecekleri bazı etkinlikleri de kapsaması hedefleniyor.