Kakaolu balkabaklı muffin tarifi
Balkabağıyla yapabileceğiniz tariflerin sınırı yok. Balkabaklı muffin tarifi de oldukça pratik ve lezzetli bir alternatif! Sizin için kakolu balkabaklı muffin tarifi paylaştık.
Sonbaharda sofralarımız da yer almaya başlayan balkabağını en lezzeti haline dönüştürerek tüketebilirsiniz. Sizin için kakaolu balkabaklı muffin tarifini paylaştık. Balkabağını eğer sevmiyorsanız, bu tarifimizle bir şans daha verebilirsiniz! İşte kakaolu balkabaklı muffin tarifi...
Malzemeler:
-2 adet yumurta
-1 su bardağı toz şeker
-1 çay bardağı süt
-1 çay bardağı sıvı yağ
-200 gram balkabağı püresi
-1 çay kaşığı tarçın
-2 su bardağı un
-1 paket kabartma tozu
-1 çorba kaşığı kakao
Kreması için:
-200 gr balkabağı püresi
-1 paket krem şanti
-1 su bardağı soğuk süt
-2 yemek kaşığı pudra şekeri
Üzeri için:
-Toz tarçın
Nasıl yapılır?
-Bir karıştırma kabında yumurtaları ve şekeri iyice çırpın. Sütü ve sıvı yağı da ekleyip karıştırmaya devam edin.
-Elenmiş unu, tarçını ve kabartma tozunu ilave edip iyice karıştırın. Karışımı ikiye ayırıp diğer yarısına balkabağı püresini ekleyin.
-Her iki hamurdan birer kaşık alarak muffin kalıplarının dörtte üçü dolacak şekilde paylaştırın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirin. Fırından alıp tel ızgara üzerinde soğutun.
-Kreması için, krem şantiyi soğuk sütle iyice çırpın. Balkabağı püresi ile pudra şekerini ekleyip iyice karıştırın.
-Muffinler pişene kadar buzdolabında bekletin. Kremayı sıkma torbasına aktarın. Kek soğuyunca üzerine balkabaklı kremadan sıkıp tarçın serperek servis yapın.
Afiyet olsun.