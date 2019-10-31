Kakaolu balkabaklı muffin tarifi

KOÇ

BOĞA

İKİZLER

YENGEÇ

ASLAN

BAŞAK

TERAZİ

AKREP

YAY

OĞLAK

SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Bugün yeni şeyler keşfetme isteği içinde olabilirsiniz. Yolculuklar planlamak size keyif verebilir. Düşüncelerinizi paylaşmak için sosyal ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Gün içinde zevk aldığınız şeyleri yapmak için zamanınız olacak. Uğraştığınız işlerle ilgili sıkışmalar yaşayabilirsiniz. İkili ilişkiler gündeminizi etkileyebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde akmayan koşullar söz konusu. Bazı konuları sonuca bağlamakta zorlanabilirsiniz. Finansal konularda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerde uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde denge ve uyum arayışı içinde olabilirsiniz. Bugün işlerinizde sıkışmalar olsa da iyimserliğiniz devam edecek. Uğraştığınız konuları sonuca bağlayamayabilirsiniz. Gün içinde uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İşlerinizdeki eksiklikleri tamamlamak için uygun bir gün.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Çalışma arkadaşlarınızla ilgili mevzular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde yapacağınız programlar, akıcı bir şekilde ilerlemeyebilir. Süreçlerinizde dağılmalar yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi biraz yorabilir. Akışta kalmaya özen gösterin. Uğraştığınız işlerdeki düzenlemeleri yapmak için uygun bir gün. Sağlığınızı ihmal etmeyin.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı ortaya koymak isteyebilirsiniz. Bazı konularda rahatça risk alabileceksiniz. Aşk gündeminize gelebilir. İlgilendiğiniz konuları sonuca bağlamak kolay olmayabilir. Hayatınızda düzeltmeniz gereken işlerle uğraşabilirsiniz. Gün içinde dağınık koşullar söz konusu. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gün içinde eve ait konular gündeminizi meşgul edebilir. Eski konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. İyimser tavrınızla olayları daha iyi kontrol edebilirsiniz. Babanızla ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın. Eşinizle ilgili durumlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün iletişim yönünden yoğun bir gündeminiz olabilir. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Zekânızı kullanacağınız işlere yöneleceğiniz zamanlar var. Yazışma ve konuşmaların yoğun olduğu zamanlarda dağıldığınızı hissedebilirsiniz. İşlerinizi toparlayabileceğiniz ve aksaklıklara takılmamanız gereken bir gündesiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yönelmek sizi iyi hissettirebilir. Uğraştığınız işleri tamamlamak ve eksikleri gidermek için fırsatlar yakalayacağınız bir gündesiniz. İkili ilişkilerinizde uğraştıran durumlar söz konusu olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylara yönlenebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. İmaj değişikliği veya diyete başlamak için uygun bir gün olabilir. Uğraştığınız işlerin içinde dağıldığınızı hissedebilirsiniz. İşlerin toparlanması zaman alabilir. Bugün eksiklikleri tamamlamak daha uygun olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıp yaşayacağınız zamanlar içindesiniz. Uğraştığınız işleri sonuca bağlamak kolay olmayabilir. Akışta kalmaya çalışın. Korktuğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde içsel süreçler yaşayabilirsiniz. Eşinizle ilgili konularla ilgilenmeniz gereken durumlar oluşabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün meslektaşlarınızla birlikte organizasyona katılabilirsiniz. Gelecek ümitlerinizi planlayacağınız zamanlar içindesiniz. İkili ilişkileriniz ön plana çıkabilir. İşlerinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. Gün içinde eksik gördüğünüz konuları tamamlamak yeterli olabilir. Çalışma hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku Devamını Oku