04.12.2019 - 15:39 |
Koç burcunun olumlu özellikleri
Astrolog Tuğba Karadayı, baskın karakteri ile kendini her ortamda hissetiren koç burcunun olumlu özelliklerini açıkladı.
Koç burcu olumlu özellikleri arasında mücadeleci yapısı en başta yer alır. Koç burcu zoru sever ve istediği şeyler konusunda oldukça büyük mücadeleler verir.
Koç burcunun olumlu özellikleri içinde bulunan mücadeleci yapısı onu hedeflerine her gün biraz daha yaklaştırarak başarıyı elde etmesini sağlar.
Koç burcu olumlu özelliklerini sayarken açık fikirli olmasını atlamak mümkün değildir. Her türlü fikir ve davranışa, hatta riskli girişimlere bile sürekli açık haldedir. Koç burcu hem maddi hem de manevi anlamda oldukça cömert bir yapıdadır.