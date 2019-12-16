Kusursuz eyeliner görüntüsü için bunlara dikkat edin

Eyelinera olan tutkumuz günlük makyajımızı tamamen ele geçirmiş olsa da bazen eyeliner uygulamakta oldukça zorluk çekiyoruz. Uygulayacağınız bu yöntemler ile kusursuz eyeliner görüntüsüne kavuşmak artık çok kolay!

1. Göz kapağını makyaja hazırla

Göz makyajına başlarken göz kapağını eyelinera hazırlamanız işinizi kolaylaştıracak. Eyeliner çekmeden önce hem damarlı görüntüden kurtulmak hem de eyelinerın kalıcılığını arttırmak için nude krem far ya da pudralı ürünlerden yararlanabilirsiniz.

2. En sondan başlayın

Eyeliner çekmeye kuyruk kısmından başlamak işinizi kolaylaştıracak. Böylece eyelinerınızın boyutunu kontrol edebilir, diğer gözünüz ile eşitliğini kontrol edebilirsiniz. Sonuca göre erken müdahale yaparak görüntüsünü değiştirebilirsiniz.

3.Göz kaleminden yardım alın

Göz kaleminden yardım alarak eyeliner uygulayacağınız bölgede bir taslak oluşturun. Bunun için çok sert uçlu ve gözünüzü tahriş edebilecek yapıdaki ürünlerden uzak durmanız gerekir. Waterproof yani suya dayanıklı ürünler yerine kolay silebileceğiniz ürünleri tercih edin.