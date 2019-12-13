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13.12.2019 - 10:19 |

Kuzey Avrupa'nın içinizi ısıtacak yılbaşı içeceği: Glögg

Kuzey Avrupa'da yılbaşı zamanının çok önemli bir içeceği olan Glögg, sıcak ve baharatlı bir üzüm suyundan oluşuyor. Bu içecek küçük bardaklarda, içine kuru üzüm ve badem konularak servis ediliyor. Aynı zamanda kış içeceği olan Glögg'ün vücuda çok sayıda faydası bulunuyor. Vücut direncini artırıyor ve sizi kış hastalıklarından koruyor. Ülkemizde de marketlerde satılan Glögg'ü satın almak yerine evinizde de kolayca yapabilirsiniz! İşte içinizi ısıtacak yılbaşı içeceği Glögg'ün tarifi...

Kuzey Avrupa'nın içinizi ısıtacak yılbaşı içeceği: Glögg

Gülşah Karaman

İskandinav ve Nordik ülkelerinin kışın yılbaşı zamanında hazırladıkları bir içecek olan Glögg'ü, evinizde kolaycan yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu geleneksel kuzey içeceğine İsveç'te ve Norveç'te Glögg, Finlandiya'da ise Glögi olarak adlandırılıyor. Kuzey Avrupa ülkelerinin tamamında marketlerde şişe ya da kutu içerisinde tıpkı bir meyve suyu gibi satılıyor. Bu ülkelerdeki insanlar Glögg'ü evlerinde de geleneksel olarak birebir verdiğimiz bu malzemelerle yapıyorlar. Bu enfes, bol malzemeli içecek, kışın içinizi ısıtmakla kalmayacak ayrıca direncinizi de artıracak. Peki, Glögg nasıl yapılır? İşte çok basit haliyle sizin için derledik... 

Malzemeler:

-1 litre frenk üzümü suyu
-3 adet parçalara bölünmüş çubuk tarçın
-2 çay kaşığı limon ya da portakal kabuğu
-4 adet parçalanmış karanfil
-3 adet taze zencefil
-1 adet dilimlenmiş elma
-1/2 su bardağı şeker
-1/3 su bardağı kuru üzüm
-1 tutam hindistan cevizi
-12 adet soyulmuş badem

(4 Kişilik - 10 dakika)

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Kuzey Avrupanın içinizi ısıtacak yılbaşı içeceği: Glögg

Nasıl yapılır?

Birinci adım: Badem haricindeki tüm malzemeleri bir tencerenin içerisine boşaltın ve yaklaşık 5 dakika boyunca ısıtın. Kaynamasına izin vermeden ocaktan alın, böylelikle malzemelerin niteliğini ve tadını kaybetmemesini sağlayacaksınız.

İkinci adım: Tatmin edici sıcaklığa eriştiğini düşündüğünüz an tencereden alın. Kaynama noktasına gelen Glögg, tadını kaybedip ekşimeye başlıyor.

Not: Frenk üzüm suyu yerine siyah üzüm veya kokulu üzüm suyu da kullanabilirsiniz. Burada size önerim mutlaka doğal üzüm suyu kullanmanız olacaktır. Marketlerde satılan üzüm suyu
yerine kendi üzüm suyunuzu evde kolayca hazırlayabilirsiniz.

Püf noktası: Bademleri bardak başına üçer tane olmak üzere, bardaklara Glögg'ü doldurduktan sonra servis ederseniz enfes olur. Bu arada, yanında mutlaka bitter çikolata ve tarçınlı bisküvi tüketin.

 

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