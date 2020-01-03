Lazer lipoliz nedir, nasıl uygulanır?

Lazer lipoliz

Lazer lipoliz, bölgesel yağlanmanın tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Kilo verme sürecinde; bazı bölgelerde, yağların oldukça dirençli olduğu görülmektedir. Bu bölgeler, spor ve diyete rağmen erimeyebilir. Böyle durumlarda amaç kilo vermekten ziyade bölgesel olan, vücut imajını bozan ve orantısız görünüme sebep olan lokalize yağlanmaları eritmek için bölgesel zayıflama yöntemleri kullanmaktır. Bu amaçla, günümüzde mezoterapi ve dışarıdan ısı enerjisi ile bölgesel yağlanmayı azaltan, radyofrekans odaklanmış ultrason gibi enerji türlerini kullanan pek çok yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemlerde, enerji hedef dokuya deri yüzeyinden verilmeye çalışılır. Ancak deri yüzeyini ısıtmadan deri altına ulaşılmaya çalışıldığı için enerji düzeyi hedef dokuda her zaman yeterli seviyeye ulaşmaz. Bu amaçla lazer dâhil ısı enerjisini yağ tabakasına etkin şekilde ulaştıran yöntemler başarılı olmaktadır.

Vücudunuzu kolayca şekillendirin!

Lazer lipolizde ise, ısı hedef dokuya kanül yardımıyla ulaştığı için hedef dokunun ısıtılması kolaylaşmaktadır. Lazer ışını; hedef kromofor denilen ve lazerin ısı etkisini açığa çıkaran molekül sudur. Su tarafından emilen lazer ışını doku içerisinde bir ısı etkisi yaratır. Bu sayede yağ hücre zarı parçalanır ve eriyen serbest yağ asitleri ortamdan ya aspire edilerek ya da serbest dolaşıma katılarak kaybolur. Lazer, sadece yağ dokusunu eritmekle kalmaz; aynı zamanda elastikiyetini kaybetmiş bağ dokusu ve kollajeni de parçalayıp, genç bağ dokusu ve kollajen oluşumunu arttırır. Bu sayede dokuda sıkılaşma etkisi de sağlayarak sarkmaları da bir miktar azaltır. Sadece yağ doku kaynaklı olmayıp deri sarkmasının da eşlik ettiği durumlarda tercih edilebilir. Vücut şekillendirme uygulamalarında güncel bir tedavi olan lazer lipoliz, bölgesel yağlanma ve cilt gevşekliği tedavisinde etkin olarak kullanılmaktadır. Basen, karın, bel, yüz, kol, bacak içleri, çene altı bölgesindeki yağlanmalara karşı lazer lipoliz uygulanabilir. Bölgesel yağ fazlalıklarında, gevşek olan cildin gerginleştirilmesinde ve terlemenin yok edilmesi için koltuk altlarında uygulanan lazer lipoliz, oldukça etkili bir vücut şekillendirme yöntemidir. Genel anestezi ihtiyacı gerektirmeyen bir işlemdir ve lokal anestezi ile klinikte uygulanabilir. 1-2 mm kesi ile deri altına kanülle girilerek lazer ışığı için ilerleme olanağı sağlanır. İz yok denecek kadar az (1-2 mm) olmaktadır.

Konforlu bir uygulamadır

Lazer lipoliz sonrası, hekiminiz önereceği bakımların yapılması önemlidir. Ancak kısa sürede toparlanma ve sosyal hayata dönme imkânı sağladığı için konforlu bir uygulamadır. İşlem sonrası kanama ve morluk olabilir. Kanamaya eğilimi olan, kan hastalığı olan ve kan sulandırıcı kullananların hekimini bilgilendirmesi, alınması gereken tedbirler açısından önemlidir. İşlem sonrası 3-7 gün arası bandaj takılması; sarkmanın önlenmesi, doku iyileşmesinin hızlanması ve yağ asitlerinin serbest dolaşıma katılımın hızlanması için gereklidir.

Tedavi süreci nasıl belirlenir?

Tedavi öncesinde hastanın tedaviye uygunluğunun değerlendirilmesi önemlidir. Yağ doku hacminin miktarı işlemin özelliğini ve seans sayısını belirleyecektir. Yağ doku hacmi fazla olanlarda 2. seans önerilebilir. Lazer lipoliz uygulamaları, genelde tek seansta uygulanmaktadır. Ancak yağlı dokunun hacmine ve cilt gevşekliğinin fazlalığına göre seans sayısı arttırılabilir. Bu uygulamayı 3 ay ara ile tekrarlamak mümkündür. Hastanın almış olduğu medikal ve geçirmiş olduğu hastalık ve ameliyatlar ve kronik hastalıkların bilinmesi önemlidir.

Lazer lipoliz nasıl yapılır?

Öncelikle, bölgesel fazlalık olan yerler işaretlenir ve lazer ışının çıkardığı ısı enerjisinden hastanın etkilenmemesi için tedavi edilecek bölgeye bölgesel uyuşturma yapılır. Yaklaşık olarak 10-15 dakikalık bekleme süresinin sonunda işlem yapılacak bölge iyice temizlenip, 1-2 mm’lik bir kesi açılır. Bu kesiden lazer atımını yapacak olan fiberin içinden geçen 1 mm çapındaki kanül cilt altına sokulur. Bu kanül yardımı ile yağ birikimi olan bölgede lazer atışı yapılarak yağ hücreleri parçalanır.

İşlem sonrası gıda alımına dikkat edilmeli

Uygulama gerçekleştirildikten sonra hasta hemen işine ve günlük hayatına dönebilmektedir. İşlem sonrasında yok edilen yağ hücreleri geri gelmez. Ancak hastanın gereğinden fazla kalori alması; kalan yağ hücrelerinde hacim olarak artış olmasına neden olabilir. Böyle bir durumda ise işlemi tekrar uygulamak gerekir. Bu yüzden lazer lipoliz sonrasında hastaların spor yapmaya ve gıda alımına dikkat etmeleri gerekmektedir. Lazer lipoliz ise az invaziv ve etkili bir yöntemdir. Lazer lipoliz uygulamasından sonra 5 gün kadar korse kullanılması yeterlidir. Aynı bölgeye lazer lipoliz uygulaması yapılırsa; ikinci seansta ilk seans gibi hafif geçer. Yalnız bu uygulamada kısa süreli hafif bir ödem görülebilir. Bu dönemde hastaların, hem ödemi azaltan hem de lenfatik drenajı sağlayan bir soft masaj uygulaması sonucu daha da olumlu yönde etkileyecektir.

Dr. Saliha Kırbaş