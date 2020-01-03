Güzellik

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEstetik Haberleri Lazer lipoliz nedir, nasıl uygulanır?
03.01.2020 - 17:25 |

Lazer lipoliz nedir, nasıl uygulanır?

Bölgesel yağlanmalar birçok kadın için problem teşkil etmektedir. ‘’Spor ve diyete rağmen kilo veremiyorum.’’ diyorsanız; Dermatoloji uzmanı Dr. Saliha Kırbaş, sizler için lazer lipoliz yöntemini anlattı.

Lazer lipoliz nedir, nasıl uygulanır?

Lazer lipoliz

Lazer lipoliz, bölgesel yağlanmanın tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Kilo verme sürecinde; bazı bölgelerde, yağların oldukça dirençli olduğu görülmektedir. Bu bölgeler, spor ve diyete rağmen erimeyebilir. Böyle durumlarda amaç kilo vermekten ziyade bölgesel olan,  vücut imajını bozan ve orantısız görünüme sebep olan lokalize yağlanmaları eritmek için bölgesel zayıflama yöntemleri kullanmaktır. Bu amaçla, günümüzde mezoterapi ve dışarıdan ısı enerjisi ile bölgesel yağlanmayı azaltan, radyofrekans odaklanmış ultrason gibi enerji türlerini kullanan pek çok yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemlerde, enerji hedef dokuya deri yüzeyinden verilmeye çalışılır. Ancak deri yüzeyini ısıtmadan deri altına ulaşılmaya çalışıldığı için enerji düzeyi hedef dokuda her zaman yeterli seviyeye ulaşmaz. Bu amaçla lazer dâhil ısı enerjisini yağ tabakasına etkin şekilde ulaştıran yöntemler başarılı olmaktadır.

Vücudunuzu kolayca şekillendirin!

Lazer lipolizde ise, ısı hedef dokuya kanül yardımıyla ulaştığı için hedef dokunun ısıtılması kolaylaşmaktadır. Lazer ışını; hedef kromofor denilen ve lazerin ısı etkisini açığa çıkaran molekül sudur. Su tarafından emilen lazer ışını doku içerisinde bir ısı etkisi yaratır. Bu sayede yağ hücre zarı parçalanır ve eriyen serbest yağ asitleri ortamdan ya aspire edilerek ya da serbest dolaşıma katılarak kaybolur. Lazer, sadece yağ dokusunu eritmekle kalmaz; aynı zamanda elastikiyetini kaybetmiş bağ dokusu ve kollajeni de parçalayıp, genç bağ dokusu ve kollajen oluşumunu arttırır. Bu sayede dokuda sıkılaşma etkisi de sağlayarak sarkmaları da bir miktar azaltır. Sadece yağ doku kaynaklı olmayıp deri sarkmasının da eşlik ettiği durumlarda tercih edilebilir. Vücut şekillendirme uygulamalarında güncel bir tedavi olan lazer lipoliz, bölgesel yağlanma ve cilt gevşekliği tedavisinde etkin olarak kullanılmaktadır. Basen, karın, bel, yüz, kol, bacak içleri, çene altı bölgesindeki yağlanmalara karşı lazer lipoliz uygulanabilir. Bölgesel yağ fazlalıklarında, gevşek olan cildin gerginleştirilmesinde ve terlemenin yok edilmesi için koltuk altlarında uygulanan lazer lipoliz, oldukça etkili bir vücut şekillendirme yöntemidir. Genel anestezi ihtiyacı gerektirmeyen bir işlemdir ve lokal anestezi ile klinikte uygulanabilir. 1-2 mm kesi ile deri altına kanülle girilerek lazer ışığı için ilerleme olanağı sağlanır. İz yok denecek kadar az (1-2 mm) olmaktadır.

Konforlu bir uygulamadır  

Lazer lipoliz sonrası, hekiminiz önereceği bakımların yapılması önemlidir. Ancak kısa sürede toparlanma ve sosyal hayata dönme imkânı sağladığı için konforlu bir uygulamadır. İşlem sonrası kanama ve morluk olabilir. Kanamaya eğilimi olan, kan hastalığı olan ve kan sulandırıcı kullananların hekimini bilgilendirmesi, alınması gereken tedbirler açısından önemlidir. İşlem sonrası 3-7 gün arası bandaj takılması; sarkmanın önlenmesi, doku iyileşmesinin hızlanması ve yağ asitlerinin serbest dolaşıma katılımın hızlanması için gereklidir.

Tedavi süreci nasıl belirlenir?

Tedavi öncesinde hastanın tedaviye uygunluğunun değerlendirilmesi önemlidir. Yağ doku hacminin miktarı işlemin özelliğini ve seans sayısını belirleyecektir. Yağ doku hacmi fazla olanlarda 2. seans önerilebilir. Lazer lipoliz uygulamaları, genelde tek seansta uygulanmaktadır. Ancak yağlı dokunun hacmine ve cilt gevşekliğinin fazlalığına göre seans sayısı arttırılabilir. Bu uygulamayı 3 ay ara ile tekrarlamak mümkündür. Hastanın almış olduğu medikal ve geçirmiş olduğu hastalık ve ameliyatlar ve kronik hastalıkların bilinmesi önemlidir.

Lazer lipoliz nasıl yapılır?

Öncelikle, bölgesel fazlalık olan yerler işaretlenir ve lazer ışının çıkardığı ısı enerjisinden hastanın etkilenmemesi için tedavi edilecek bölgeye bölgesel uyuşturma yapılır. Yaklaşık olarak 10-15 dakikalık bekleme süresinin sonunda işlem yapılacak bölge iyice temizlenip, 1-2 mm’lik bir kesi açılır. Bu kesiden lazer atımını yapacak olan fiberin içinden geçen 1 mm çapındaki kanül cilt altına sokulur. Bu kanül yardımı ile yağ birikimi olan bölgede lazer atışı yapılarak yağ hücreleri parçalanır.

İşlem sonrası gıda alımına dikkat edilmeli

Uygulama gerçekleştirildikten sonra hasta hemen işine ve günlük hayatına dönebilmektedir. İşlem sonrasında yok edilen yağ hücreleri geri gelmez. Ancak hastanın gereğinden fazla kalori alması; kalan yağ hücrelerinde hacim olarak artış olmasına neden olabilir. Böyle bir durumda ise işlemi tekrar uygulamak gerekir. Bu yüzden lazer lipoliz sonrasında hastaların spor yapmaya ve gıda alımına dikkat etmeleri gerekmektedir. Lazer lipoliz ise az invaziv ve etkili bir yöntemdir. Lazer lipoliz uygulamasından sonra 5 gün kadar korse kullanılması yeterlidir. Aynı bölgeye lazer lipoliz uygulaması yapılırsa; ikinci seansta ilk seans gibi hafif geçer. Yalnız bu uygulamada kısa süreli hafif bir ödem görülebilir. Bu dönemde hastaların, hem ödemi azaltan hem de lenfatik drenajı sağlayan bir soft masaj uygulaması sonucu daha da olumlu yönde etkileyecektir.

Lazer lipoliz nedir, nasıl uygulanır

Dr. Saliha Kırbaş

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Boğazda Uzun Kahvaltı

Boğazda Uzun Kahvaltı
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün maddi konular ve birikimleriniz üzerinde daha fazla durmak isteyebilirsiniz. Değer verdiğiniz konular üzerinde daha dikkatli davranmak gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay burcunuzda ilerlerken, kendi kişisel konularınızla daha çok ilgilenebilirsiniz. Bugünlerde yeni adımlar ve başlangıçlar gündeme geliyor.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün tam olarak bilemediğiniz konularda riske girmemelisiniz. Aynı zamanda üzerinde düşündüğünüz paraya ya da güvene yönelik konular olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sevdiklerinizle, arkadaşlarla ilgilenmek, gelecek yönünde yeni planlar yapmak mümkün. Size keyif veren konulara daha çok açıksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün sorumluluklarınız olabilir. Kararlı olmak gerekiyor. Olaylara yaklaşımınızda daha aktif, girişken davranın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendiniz için çok şey yapabilirsiniz. Uzaklarla ilgili uğraşlar, yolculuklar daha sık gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İlişkilerde daha fazla güven ve istikrar isteyebilirsiniz. Ancak sizi psikolojik açıdan sıkıştıran durumlar da gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugünlerde sizin kontrolünüzde olmayan dışsal koşullar ağır basıyor. İlişkilerinizde ve evlilik hayatında daha duyarlı olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın zamanınızı alabilecek, meşgul edebilecek durumlar olabilir. Bugün yeteneklerinizi daha iyi değerlendirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yaratıcı konularda daha aktif olabileceğiniz bir gündesiniz. Sevdiklerinizle, çocuklar için zaman ayırmak ve hayatın güzel yönlerine açık olmak güzel olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün elinizden gelen çabayı ve kararlılığı gösterebileceğiniz bir gündesiniz. Ancak olaylar karşısında daha yumuşak olmaya da bakın. Pratik düşünmek gerek.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün elinizdekileri daha iyi değerlendirmeye çalışın. Alışveriş yapacaksanız, gereksiz harcamalardan kaçınmaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Dr. Rıdvan Üney
Dr. Rıdvan ÜneyErkeklerde Cinsellik
Şebnem Kandıralı Yıldırım
Şebnem Kandıralı YıldırımKanser Düşmanı Brokoli
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda AtabayGöz Yaşı Kanal Tıkanıklığı
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaSatürn ve Plüton Kavuşumu
Hülya Nida
Hülya Nida2020 KADER KEDER OLMASIN
Bay İfade Volkan Akay
Bay İfade Volkan AkayYA ÖL YA DOĞ!
Op.Dr.Eser Aydoğdu
Op.Dr.Eser AydoğduGöz Kapağı Estetiği
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkYanak küçültme estetiği
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzTerk Nedeniyle Boşanma
Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu
Uzman Psikolog Yasemin AydoğduBelirsizlik Korkusu
En Çok İzlenen Videolar
Sağlıklı detoks yapmanın püf noktalarıSağlıklı detoks yapmanın püf noktaları
Karın kaslarını sıkılaştıran scissors egzersiziKarın kaslarını sıkılaştıran scissors egzersizi
Eda İle Ne Konuştuk? - Ezgi FındıkEda İle Ne Konuştuk? - Ezgi Fındık
Yediğim İçtim Sizin Olsun | Tek Tek Elde Açılan Su Böreği TarifiYediğim İçtim Sizin Olsun | Tek Tek Elde Açılan Su Böreği Tarifi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hastalandığınızda yiyebileceğiniz 11 faydalı besin

Hastalandığınızda yiyebileceğiniz 11 faydalı besin

Sürekli acıkmaya yol açan 4 sebep

Sürekli acıkmaya yol açan 4 sebep

Anadolu Efes'in EuroLeague maçında gerçekleşen kan kanseri mücadele dansı büyük alkış topladı!

Anadolu Efes'in EuroLeague maçında gerçekleşen kan kanseri mücadele dansı büyük alkış topladı!

Yay burcu olumlu yönleri nelerdir?

Yay burcu olumlu yönleri nelerdir?

Sıradaki Haber