Likit yüz germe yöntemi hakkında merak edilenler

Çıkık elmacık kemikleri ve belirgin çene hattı en önemli noktalardan. Bazı kişiler bu hatlara doğuştan sahip olsalar bile yaşlanma sürecinde, kemik ve yağ dokusunun kaybı; cilt yapı taşlarının zamanla kaybedilmesi ile cilt sıkılığının azalması bu hatların zamanla kaybedilmesine sebep olur. Sonuç olarak gergin ve çekici olan cilt ve yüz hatları, kendini sarkık ve yorgun bir ifadeye bırakır... İşte likit yüz germe kişinin daha çekici ve dinamik görünmesini uygulandığı anda sonucun görülebilmesi avantajıyla sağlayan çok etkili bir yöntem.

Likit yüz germede, teknolojinin gelişmesiyle, dokuyla son derece uyumlu, yeni nesil dolgu maddeleri kullanılıyor. Bu dolgular çoğu zaman normel de de bağ dokusunun temel maddesi olan Hyalüronik Asitten oluşan dolgular olsa da farklı dolgu materyalleri de kullanılabilmekte. Doğru noktalara enjekte edilen dolgu maddeleri yüzün eski, sağlıklı, dinamik ve çekici hatlara kavuşmasını sağlıyor. Ve hatta farklı yüzlerdeki eksik hacimleri tamamlayarak kişinin yüzünün altın orana yaklaşmasını ve çok daha çekici görünmesini sağlayabiliyor.

Hafif , orta ve ileri derecede sarkıklığı olan orta ve ileri yaş grubunda başarılı sonuçları olan likit yüz germede kişinin yapısına göre kullanılan dolgu miktarı da değişiyor.

Etkisi anında görülen bu metodun kalıcılık süresi 1,5-2 yıl iken; yan etki olarak 3-5 günde geçen iğne giriş yeri morluklarını sayabiliriz.