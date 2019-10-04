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04.10.2019 - 00:00 |

Mars Terazi burcunda

Savaş ve mücadele gezegeni Mars bugünden itibaren zararlı olduğu Terazi burcuna ilerliyor.

Mars Terazi burcunda

Bugün ne yapılabilir? Savaş ve mücadele gezegeni Mars bugünden itibaren zararlı olduğu Terazi burcuna ilerliyor. Bu dönemde aşkta ve beraberliklerde daha hararetli ve tartışma çıkarabilecek ortamlar gelişiyor. Duygusal beklentilerimizde biraz daha dengeli olmaya bakalım. Yay burcundaki Ay sayesinde gün hareketli ve canlı geçiyor. Düşüncelerimizde oldukça girişken ve paylaşımcı olabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Günün ilk yarısını, özellikle sabah saatlerini daha iyi değerlendirelim. Bu saatlerde arkadaşlıklar ve hoşluk yaratabilecek imkanlar vurgulanmakta. Ancak akşam saatlerinde bizi duygusal açıdan yorabilecek durumlar gündeme gelebilir. Özellikle ev hayatında ya da yakın beraberliklerde aniden ortaya çıkabilecek tartışmalar huzur bozucu olabilir.   

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 12/Çakmaktaşı Yeniliklere açığız. Plan yapmamız da gerekiyor. İşbirliği geliştirmeli ve önyargılara kapılmamaya bakmalıyız. Bugün aşırı eleştirel davranmak işleri zorlaştırabilir.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün

Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde ani durumlar ortaya çıkabilir. İlişkilerinize daha romantik yaklaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte yeni yolculuk planları organize etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz.  Sorumlu olduğunuz konularda yeni temeller atmak isteyeceğiniz koşullar oluşabilir.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde harcamalarda artış olabilir. Ortaklı konularda kriz yaratan koşullara karşı dikkatli olmalısınız. Alacak borç ilişkileriyle uğraşabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı durumlar oluşabilir. Sorumluluğunu aldığınız işleri başlatmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerin de eğlencede ve zevklerde abartı söz konusu.Devamını Oku

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Bugün

İkili ilişkilerinizdeki duygusal beklentileriniz gündeminizi etkileyebilir. Eşiniz ile ilgili konularda daha tepkisel davranabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde ellerinizi kirletebilirsiniz. Yaşanan olaylarda kendi hakkınızı savunmanız gerekebilir. Karşınızdakilerle uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma koşullarındaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı çok daha dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha net görmeye başlamış olabilirsiniz. İlerleme sağlamak için yeni planlar yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde organizasyonlara katılabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün keyif aldığınız konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı kullanmak için fırsatlar yakalayacaksınız. Çocuklarınıza zaman ayırabilirsiniz. Aşk hayatınız için olumlu koşullar söz konusu. Akşam zevk aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde ilişkide olduğunuz kişiye zaman ayırmak size iyi gelecektir. Gün içinde ailevi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz konulara yön kazandırmak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konularda fırsatlar oluşabilir. Duygularınızı daha net gördüğünüzü düşünebilirsiniz. Akşama doğru kendinizi alışverişe verebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Hareket ve iletişimin yoğun olduğu bir gündeminiz olabilir. Eğitimlerle ilgilenebilirsiniz. Kardeşlerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. İletişimden kaynaklı sıkıntılara karşı dikkatli olmalısınız. Yakın çevrenizdeki değişiklikler hakkında yeni bilgiler edinebilirsiniz. Akşam saatlerinde farklı programlara dahil olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde kendinizi çok enerjik hissedebilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler işlerinizin kolaylaştıracaktır. Parasal birikimlerinizle ilgili yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyecektir. Akşam saatlerine doğru planlarınızdaki değişikler sizi farklı yönlere çekebilir.Devamını Oku

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Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde küçük kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda hassasiyetiniz artabilir. İşlerinize yön kazandırmak için harekete geçebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde iletişiminiz artabilir.Devamını Oku

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Bugün

Elinizde olmayan konular yüzünden kayıplar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Gizli kalan konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde duygusal açıdan bloklar hissedebilirsiniz. Sizi yoran olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Akşama doğru planlarınızda değişiklik yaşanabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

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Bugün

Arkadaşlarınıza zaman ayırmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sosyal konularla ilgilenmek sizi rahatlatacaktır. Gün içinde tepkilerinizi daha sakin göstermenizde fayda var. Ufak tartışmalar yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler ilerlemenize yardımcı olacak. Gelecek beklentileriniz yönünde adım atmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızdaki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Alacağınız sorumlulukların sizi yorması mümkün. Gün içindeki yoğunluğunuz artabilir. Sakin kalmaya çalışın. Sorumlu olduğunuz konularda engelleri aşmaya çalışabilirsiniz. Üstlerinizden destek alabilirsiniz.  Akşam saatlerinde yapacağınız sanatsal faaliyetler rahatlamanızı sağlayacaktır.Devamını Oku

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