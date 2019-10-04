Mars Terazi burcunda

Bugün ne yapılabilir? Savaş ve mücadele gezegeni Mars bugünden itibaren zararlı olduğu Terazi burcuna ilerliyor. Bu dönemde aşkta ve beraberliklerde daha hararetli ve tartışma çıkarabilecek ortamlar gelişiyor. Duygusal beklentilerimizde biraz daha dengeli olmaya bakalım. Yay burcundaki Ay sayesinde gün hareketli ve canlı geçiyor. Düşüncelerimizde oldukça girişken ve paylaşımcı olabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Günün ilk yarısını, özellikle sabah saatlerini daha iyi değerlendirelim. Bu saatlerde arkadaşlıklar ve hoşluk yaratabilecek imkanlar vurgulanmakta. Ancak akşam saatlerinde bizi duygusal açıdan yorabilecek durumlar gündeme gelebilir. Özellikle ev hayatında ya da yakın beraberliklerde aniden ortaya çıkabilecek tartışmalar huzur bozucu olabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 12/Çakmaktaşı Yeniliklere açığız. Plan yapmamız da gerekiyor. İşbirliği geliştirmeli ve önyargılara kapılmamaya bakmalıyız. Bugün aşırı eleştirel davranmak işleri zorlaştırabilir.