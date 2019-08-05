Muhafazakar giyimde yeni trendler

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Moda yolculuğunuza nasıl başladınız?

Emine Arslanhan: Moda yolculuğum küçük yaşlarda başladı aslında. Hem rengarenk kumaşlara hem de modaya karşı hep bir ilgim olmuştu. Muhafazakar giyime olan merakım da zaman içerisinde artmaya başladı. Son yıllarda bu alanda çok sayıda girişimci çok başarılı markalar ortaya koydu. Hepsini yakından takip ediyoruz. Muhafazakar kadınların hem günlük hayatta hem de özel günlerinde tercih edeceği alternatifler çoğaldı. Ancak bu çeşitlilik beraberinde bir stil karmaşası da getirdi. Biz de alışveriş merkezlerinin yorucu temposundan uzaklaşmak isteyen kadınlara keyifli ve farklı konseptte hizmet verebileceğimiz bir mekan oluşturmak istedik. “Boutique Emina” hem belirli günlerde stil sohbetleri yapıp ünlü konukları ağırladığımız hem de niş bir alışveriş deneyimi yaşattığımız bir konseptle hizmet veriyor. Şıklığına önem veren tüm kadınlara hitap ediyoruz.

Nuray Çınar: Aslında iç mimarım. Uzun yıllar bu alanda başarılı projelere imza attım. Tasarım ve stilin birbirini tamamlayan konular olduğunu düşünüyorum. Moda ve tasarımı hayatımıza doğru olarak uygulayabilmek başlı başına bir sanat bence. Aynı zamanda stil danışmanlığı yaptığımız Florya’daki mekanımız “Boutique Emina” çok farklı kesimlerden kadınların buluşma noktası haline geldi. Muhafazakar kesimde yıllardır üretilen tek tip kıyafetler artık yok. Misafirlerimize her stile ve her kombine eşlik edecek çok sayıda ürünü sunuyoruz.

Muhafazakar giyimde son trendler neler?

N.Ç: Yeni sezonda danteller, floral ve geometrik desenler muhafazakar giyimde sık sık önümüze çıkacak. Sonbahar ve kış aylarında ise pileli etekler ve şık trikoların uyumunu göreceğiz. Bol ve beli lastikli pantolonları çok seviyoruz. Kombinleri oluştururken parçaların kumaşlarına da dikkat etmek gerekiyor. Özellikle yaz aylarında ince ve nefes alan kumaşlı giysiler tercih ederek terlemenin önüne geçilebilir.

E.A: Muhafazakar giyim markaları yeni sezonda da, yenilikçi ve genişleyen koleksiyon çeşitliğiyle ilgi odağı haline gelecek. Butiğimizde kaliteden ödün vermeyen firmaların ürünlerini müşterilerimizle buluşturuyoruz. Özel olarak hazırladığımız kombinlerimiz ile her kadının kişisel zevkine hitap etmeye özen gösteriyoruz. Modest giyim yeni sezonda da çok renkli olacak. Renklerin ve doğanın enerjisinin koleksiyonlara yansıdığını görüyoruz. Tabi ki rahatlık her daim ön planda. Hem gündelik hayatta hem de özel günlerde.

Muhafazakar giyimde son yıllarda yeni yeni modeller görüyoruz. Bu yıl hangi renk ve modeller öne çıkıyor?

E.A: Geçen yıl hakimiyetini sürdüren pastel tonları bu sezon yerini daha canlı renklere bırakacak. Bu yıl özellikle yaz modasında; portakal kırmızısı, zerdeçal turuncusu, altın sarısı, pembe, mercan, lila, hardal sarısı, beyaz, biber yeşili ve prenses mavisi öne çıkıyor. Fırfırlı modeller ve danteller de yine sık sık göreceğimiz modeller arasında yer alıyor. Kış sezonunda da canlı renklerin hakimiyeti farklı tonlarıyla devam edecek. Ancak siyah renk de her zamanki asaletini korumayı sürdürecek.

Muhafazakar yaz giyiminde sıcak havalarda rahatlık sağlayacak önerileriniz var mı?

N.Ç: Yaz aylarının en büyük sorunu, sıcaklardan dolayı kıyafet seçiminde zorlanmamız. Ancak modest giyim markaları bu alanda çok sayıda inovatif ürüne imza atıyor. Yaz aylarında şıklık kadar rahatlık da ön planda olmalı. Sıcak havalarda rahatlık sağlayacak denimleri ölçülü bir şekilde kombinlerde kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bu yıl yine moda olan uzun çizgili penye tişörtleri, altında şık etek ya da pantolonlarla kombinleyebilirsiniz. Ayrıca pamuklu kumaşlarla üretilen tek parça elbiseler de yaz aylarının kurtarıcılarından. Yine gardırobunuzun olmazsa olmazı bol pantolonlar da yaz aylarında kolay kombinlenebilen parçalardan.

Plaj giyiminde hangi trendler öne çıkıyor? Tatil valizinde hangi parçalar mutlaka olmalı?

N.Ç: En sevindirici gelişmelerden biri de plaj giyimindeki alternatiflerin çoğalması. Hızlı bir şekilde kuruyabilen kumaşlarla üretilen modest plaj kıyafetlerinde, her stile ve her vücut proporsiyonuna uygun seçenekler mevcut. Tatil valizinin olmazsa olmazları arasında ise renkli feraceler ve elbiseler var. Kavurucu sıcaklarda tatili tatil yapacak parçalar seçilmeli. Terletmeyen kumaşlarla üretilen ürünler tercih edilmeli.

E.A: Stilinize ve vücut hatlarınıza uygun bir plaj kıyafeti seçmenizi öneriyoruz. Seçenekler arasında seçim yaparken en dikkat etmeniz gereken detay bu. Valizinizde ise hem terletmeyen hem de güneş ışınlarını çekmeyecek açık renklerde parçalar bulundurun. Pantolon, tunik, elbise, etek ve penye tişörtler olmazsa olmazlarınız olsun. Bu parçalarla uyum sağlayacak ince eşarplar, şallar ve boneleri de valizinize eklemeyi unutmayın.

Muhafazakar giyimde rahatına düşkünler için şık kombin önerilerinizi paylaşır mısınız?

N.Ç: Moda dünyasında bu sezon floral etkiler çok baskın. Floral desenli parçaları uygun kalıplardaki ürünlerle kombinleyebilirsiniz. Rahatına düşkün kadınlar dar ya da bol paça pantolonlar üzerine düz kaplar tercih ediyor. Bu kombinle hem şık hem de net bir siluet elde edebilirsiniz.

Salaş tunikleri de es geçmemek lazım. Salaş tunikleri hafif dokulardaki şallarla çok yakıştırıyoruz. Tunik ve yelekli takımlar ise özellikle iş hayatındaki kadınların kurtarıcısı oluyor. Özel günlerinde ışıldamak isteyen kadınlara ise yine kendi kalıplarına uygun pul ve taş detaylarıyla öne çıkan parıltılı formları öneriyoruz.