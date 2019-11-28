Birçok insanın öncelikli hayalleri arasında mutlu ve sağlıklı bir birlikteliğe sahip olmak var. Peki, mutlu çiftler bunu nasıl sağlıyor? İşte mutlu çiftlerden sağlıklı bir ilişki için 8 ders...

Mutluluğunuzun sorumluluğunu alın

Mutlu olabilmeniz, sevgilinizin değil, sizin görevinizdir. Kendi mutluluğunuzdan siz sorumlusunuz, bu yüzden bunu başkasının omuzlarına yüklemeye çalışmayın. Sağlıklı bir ilişkide, her iki taraf da birbirini mutlu etmeye çalışmalı ve kimin daha çok çabaladığının hesabını tutmaktan vazgeçmelidir. Yalnızca iyi ve tatmin olmuş hissettiğiniz için ilişki yaşayın; fayda sağlamak için değil.

Partnerinize güvenin

İki insanı bir arada tutan en temel şey, güven duygusudur. Sağlıklı, mutlu ve anlamlı bir ilişki yaşamak istiyorsanız, partnerinize güvenmeyi öğrenmeniz, ona saygı duymanız ve onu olduğu gibi, tüm kusurlarıyla kabul etmeniz gerekiyor.

Karşınızdakinin içindeki iyiliklere değer verin

Daima partnerinizdeki iyiliklere değer verin; çünkü karşınızdakinin iyi özelliklerine ve kalitesine odaklanmak, ona olan sevginizi arttıracak ve sinirinizi bozan şeyleri görmezden gelebilmenize yardımcı olacaktır. Siz de dâhil olmak üzere hiç kimse mükemmel değildir. Partnerinizin harika özelliklerine odaklandığınızda bunlardan çok daha fazlasının olduğunu görmeye başlayacaksınız.

Küçük şeylerle uğraşmayın

Gereksiz şeylerin sizi rahatsız etmesine izin vermeyin. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Herkesin küçük kusurları vardır, bunlara çok fazla odaklanmamaya çalışın. Partnerinizde belki de asla değişmeyecek kimi şeyler vardır; bu yüzden karşınızdaki insanı olduğu gibi kabullenin ve biraz taviz vermekten rahatsız olmayın.

Bir takım olarak hareket edin

Mutlu çiftlerden öğrenebileceğiniz en önemli ilişki derslerinden birisi şudur: aranızdaki kıvılcımı canlı tutmak istiyorsanız bir takım gibi hareket etmek zorundasınız. Birlikte çalışın, ortak hedefleriniz olsun ve hayallerinize gerçekleştirin. Bu şekilde yalnız olmadığınızı hissedecek ve yanınızda her zaman sizin için en iyisini isteyen birisi olduğunu bileceksiniz.

Partnerinize arada sırada yalnız kalabilmesi için zaman verin

Partnerinizin düzenli olarak kendiyle baş başa kalabildiğinden emin olun. Bazen kendi haline bırakmak en iyisidir. Herkes düşünceleriyle yalnız kalabilmek ister, bu yüzden sizin için değerli olan bu kişiyi sürekli yanında olarak bunaltmadığınızdan emin olun.

Minnettarlığınızı gösterin

Partnerinize olan sevginizi daima gösterin ona; ancak minnettarlığınızı da unutmayın. Partnerinizden gelen her türlü küçük sevgi göstergesi için minnettarlığınızı dile getirmeye çalışın. Çünkü ne kadar teşekkür ederseniz bunlardan o kadar çok alırsınız.

Birlikte romantik zaman geçirin

İlişkiniz uzun süreli bile olsa romantizmi asla unutmayın! Her hafta partnerinizle romantik anlar geçirin, ilişkinizin bu çok önemli detayını ihmal etmeyin. Baş başa bir yerlere gidin ya da birkaç haftada bir romantik kaçamaklar yapın.