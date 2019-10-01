Ofis masanızı düzene sokacak dekorasyon önerileri

Haftanın neredeyse 5 gününü geçirdiğiniz, kişilik özelliklerinizi bir şekilde temsil eden ofis masalarınızın düzenli olması sizlere hem zamandan kazandırır hem de daha tertipli bir çalışma ortamı sunar. Kahve bardakları, fotoğraf çerçeveleri, parfüm şişeleri gibi bize ait dekoratif ürünler ve eşyalarla birlikte kalemlik, hoparlör vb. ofis ürünleri, ofis masasının üzerini bir hayli kaplar. Peki dikkatinizin dağılmasını önleyecek, daha geniş ve rahat bir çalışma alanı sunacak olan çalışma düzeni nasıl sağlanabilir?

Ofis masaları her zaman kimliğinizi yansıtan, sizden mesajlar taşıyan bir stile sahiptir. Ancak bunu daha güzenli ve 2019 trendlerini yansıtarak sağlayabilirsiniz.

-Sadece size lazım olan ürünleri masanızda bulundurarak bir düzen sağlayabilirsiniz. Bilgisayar, defter, kalemlik ve bir renk kazandırmak amacıyla küçük bir kaktüs ya da fotoğraf çerçevesi ile sade ve özgün bir dekorasyon elde edebilirsiniz.

-Daha canlı bir masa oluşturmak için bilgisayarınızın yanına küçük stickerler yapıştıracağınız, notlarınızı göz önünde bulunduracak bir pano tercih edebilirsiniz. Yine size sevdiğiniz bir anı ya da kişiyi hatırlatacak ve fazla alan kaplamayacak bir dekorastif eşya da kullanabilirsiniz.

-Bunlarla birlikte, dergi ve dosyalarınızı tek bir alanda toplamak adına dosyalık tercih edebilirsiniz.

-Sizi çalışma ortamınızda iyi hissettirecek olan renklerden oluşan bir tablonun bulunduğu yada sevdiğiniz renklerden oluşan kutuların bulunduğu canlı bir atmosfer yakalayabileceğiniz bir tarz belirleyebilirsiniz .

-Gördüğünüz zaman sizlere mutluluk verecek fotoğrafları veya sözleri asabilirsiniz . Çalışırken bir anda gelen isteksizliğe karşı gözünüzün önüne gelen sevdikleriniz ile tekrardan çalışma hevesiyle dolacaktır.