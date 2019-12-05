Öğle sonrası oldukça dağınık

Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay hala Balık burcunda ilerlerken saat 11:14’ten sonra boşluğa ilerliyor. Öğle sonrasında hesapta olmayan durumlar gündemimizi karıştırabilir. Bu saatlerde pek planlı davranamayabiliriz. Dolayısı ile önemli girişimlerden uzak durmak daha yerinde olacak. Bu saatlerde alınan kararlar sonuçsuz kalabilir. Yine de sabah saatlerinde sezgilerimizi, hayal gücümüzü daha iyi kullanabileceğimiz fırsatlar var.

Nelerden kaçınmalı? Duygusal açıdan dağınık bir gün geçirebiliriz. Olayları kendi akışına bırakmamız hatta tembellik yapmamız daha faydalı olabilir. Bugün garip ya da farklı düşüncelerle karşılaşabiliriz. Ay ancak 22:44’te Koç burcuna ilerleyecek. Günün geç saatlerinde daha hızlı ve canlı olabileceğimiz koşullar doğmakta.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 9/Yönetici Eksiklerimize dikkat edelim. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Yönetici günündeyiz. İdealize ettiğimiz konular öne çıkarken, bağımsız hareket etmek arzusu önem kazanmakta. Kendimizle ilgili yüksek beklentiler ve çok gerçekçi olmayan değerlendirmelerden uzak duralım.