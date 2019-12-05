MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerAstroloji Haberleri Öğle sonrası oldukça dağınık
05.12.2019 - 00:00 |

Öğle sonrası oldukça dağınık

Bugün Ay hala Balık burcunda ilerlerken saat 11:14’ten sonra boşluğa ilerliyor.

Öğle sonrası oldukça dağınık

Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay hala Balık burcunda ilerlerken saat 11:14’ten sonra boşluğa ilerliyor. Öğle sonrasında hesapta olmayan durumlar gündemimizi karıştırabilir. Bu saatlerde pek planlı davranamayabiliriz. Dolayısı ile önemli girişimlerden uzak durmak daha yerinde olacak. Bu saatlerde alınan kararlar sonuçsuz kalabilir. Yine de sabah saatlerinde sezgilerimizi, hayal gücümüzü daha iyi kullanabileceğimiz fırsatlar var.

Nelerden kaçınmalı? Duygusal açıdan dağınık bir gün geçirebiliriz. Olayları kendi akışına bırakmamız hatta tembellik yapmamız daha faydalı olabilir. Bugün garip ya da farklı düşüncelerle karşılaşabiliriz. Ay ancak 22:44’te Koç burcuna ilerleyecek. Günün geç saatlerinde daha hızlı ve canlı olabileceğimiz koşullar doğmakta.   

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 9/Yönetici    Eksiklerimize dikkat edelim. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Yönetici günündeyiz. İdealize ettiğimiz konular öne çıkarken, bağımsız hareket etmek arzusu önem kazanmakta. Kendimizle ilgili yüksek beklentiler ve çok gerçekçi olmayan değerlendirmelerden uzak duralım.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Yılbaşı Gecesi Kombini

Yılbaşı Gecesi Kombini
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün gizli kalmış olaylar işleri zorlaştırabilir. Kendinizi iç dünyanıza dönmüş hissedebilirsiniz. Bazı konularda kabullenme içine girebilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye özen göstermelisiniz. Öğle saatlerindeki değişimler keyfinizi kaçırabilir. Akışta kalmanız gereken bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızda alacağınız desteklerle sorumlu olduğunuz konuları sağlamlaştırabilirsiniz. Gelecekteki beklentilerinizle ilgili değişimler yapabilirsiniz. Bu konuda arkadaşlarınızla düşüncelerinizi paylaşmak size iyi gelecek. Mesleki komitelerde görev alacağınız zamanlar var. İşlerinize yoğunlaşmanız gereken zamanlardasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki üstlerinizle iletişimin önem kazanacağı bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konuları sağlamlaştırmak için çaba sarf edeceksiniz. Gün içinde annenizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Öğle saatlerinde değişim dönüşüm söz konusu olabilir. Kendinizi bazı konularda sıkışmış hissedebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterinDevamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yeni şeyler öğrenip, farklı ufuklara açılabilirsiniz. Yaşadığınız olayların bütünü görebilir ve harekete geçebilirsiniz. Akşam saatlerinde akademik konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz işlerinize yoğunlaşabilirsiniz. Bazı konularda değişiklik yapmak isteyeceğiniz zamanlardasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün endişe duyduğunuz işlerde kırılmalar yaşayabilirsiniz. Sahip olduklarınızla ilgili değişimler sizi krize sokabilir. Sakin kalmanızda fayda var. Duygusal yönden bağlandığınız durumlar oluşabilir. Gün içinde finansal konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde yenilenme ve sağlamlaştırma çabaları içinde olacaksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ilişkide olduğunuz insanlarla gergin durumlar içinde kalabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularla ilgili kendinizi daha fazla ön plana atmak sizi yorabilir. Bazı konularda detaycı tavrınız sizi zor duruma sokabilir. Akışta kalmaya özen göstermelisiniz. İlişkilerinizde dengede kalmaya dikkat edin. Uğraştıran durumlar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızda farklı konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla ilgili olaylar gündeminizi meşgul edebilir. Bugün daha çok şey öğrenmek için çaba sarf edebilirsiniz. Gün içinde sorumluluklarınız artabilir. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde yeni planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi ifade edeceğiniz işlere yönelebilirsiniz. Aşk hayatınızdaki gelişmeler sizi şaşırtabilir. Gün içinde ani tavır değişikliği içinde olmamaya özen gösterin. Planlarınızdaki değişikliklere çabuk ayak uydurmanızda fayda var. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailevi konularla meşgul olabilirsiniz. Geçmişte kalan olaylarla ilgileneceğiniz zamanlar içindesiniz. Bu durum kafanızı karıştırabilir. Planlarınızdaki değişiklikler keyfinizi kaçırabilir. Akşam saatleri sizin için daha keyifli bir hal alabilir. Kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Sevdiğiniz insanlarla plan yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hareketli bir gündeminiz olabilir. Sözleşme ve yazışmalara dikkat etmenizde fayda var. Öğleden sonraki zamanlarda biraz zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilere dikkat etmenizde fayda var. Akşam saatlerinde daha olumlu koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeteneklerinizle ilgili işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çalışabilirsiniz. Başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacak. Koşullara hızlı ayak uydurmanız gerekebilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili planlarınızda değişiklik yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde keyifli organizasyonlar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yeni başlangıçlar yapacağınız zamanlar var. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular ön plana çıkabilir. Sağlık konularına daha fazla dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konulara daha ciddi yaklaşabilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiğiniz insanlarla birlikte olmak size iyi gelecek.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Arzu Bıyıklıoğlu
Arzu Bıyıklıoğluİlişkinizde Bilmedikleriniz
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzAile Konutu
Sibel Yücesan
Sibel YücesanOyun: Zor Zaman, Sahne: Issız
Diyetisyen Fatma Gönen
Diyetisyen Fatma GönenBir Sporcu Besini: Pancar
Dr. Burak Toprak
Dr. Burak ToprakMakyajın psikolojik etkileri
Burcu Çetinkaya
Burcu ÇetinkayaCinsel Tiksinti Bozukluğu
Op.Dr.Ercan Aydın
Op.Dr.Ercan AydınEstetik Sonrası İyileşme
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaGöz Kapağı Estetiği
Op. Dr. Oytun İdil
Op. Dr. Oytun İdilYağ enjeksiyonu hakkında - 1
Op. Dr. Oytun İdil
Op. Dr. Oytun İdilYağ enjeksiyonu hakkında - 2
En Çok İzlenen Videolar
Yediğim İçtiğim Sizin Olsun | İlk Defa Ekşili Levrek YaptıkYediğim İçtiğim Sizin Olsun | İlk Defa Ekşili Levrek Yaptık
Double-leg stretch (çift bacak esnetme) egzersiziDouble-leg stretch (çift bacak esnetme) egzersizi
Eda İle Ne Konuştuk? - Aşk PsikoloğuEda İle Ne Konuştuk? - Aşk Psikoloğu
Yediğim İçtiğim Sizin Olsun | Yıldız Öz Samaha'dan Pembe Burger ve Turşu TarifiYediğim İçtiğim Sizin Olsun | Yıldız Öz Samaha'dan Pembe Burger ve Turşu Tarifi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türk kahvesi içenler için ne anlama geliyor?

Türk kahvesi içenler için ne anlama geliyor?

2020'nin rengi seçilen klasik maviyi evinizin hangi alanlarında yer verebilirsiniz?

2020'nin rengi seçilen klasik maviyi evinizin hangi alanlarında yer verebilirsiniz?

Black Friday’den en çok erkekler yararlandı

Black Friday’den en çok erkekler yararlandı

2020 kışında militer stiller dikkatleri topluyor

2020 kışında militer stiller dikkatleri topluyor

Sıradaki Haber