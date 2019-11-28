Onun doğru insan olmadığını gösteren 5 işaret

Birinden hoşlandığımız zaman onun sadece olumlu özelliklerini görmeye başlarız. Ancak onu objektif değerlendirebilmek sağlıklı bir ilişki yaşamanız açısından oldukça büyük önem taşıyor. Bu işaretlere dikkat ederek onun bir ilişkiye hazır olmadığını anlayabilirsiniz.

1. Sürekli yalnız zaman geçiriyor

Yalnız zaman geçiriyor ve sizi planlarına dahil etmiyorsa, sizinle paylaşacak vakti yaratmıyorsa bu açıkca sizinle ilgilenmediğini göstermenin dolaylı bir yoludur.

2. Her zaman ''Ben'' diyorsa

Her zaman kendi isteklerini öne çıkarıyor ve sizin ne yapmak istediğiniz ya da ne arzuladığınız ile ilgilenmiyorsa; bir ilişki yaşamak için fazla bencil bir insan olabilir.

3. Yardım için sormanız gerekiyorsa

Bu kulağınıza tuhaf gelse de; bir erkek elinizde ağır yüklerinizi görüp size yardım etmiyor ve aonun yardımı için sizin bir istekte bulunmanız gerekiyor ise bu onun doğru insan olmadığını gösteriyor demektir.

4. Sizi gelecek planlarına dahil etmiyor

Sizinle bir tatil planı, aile ziyareti ya da en basitinden arkadaşlarınız ile geçireceğiniz bir gece planı yapmıyorsa; sizinle ilişki düşünmüyor demektir.

5. Başarınıza katlanamıyorsa

Başarınıza katlanamıyor, mutluluğunuzu paylaşmıyor ya da sizi tebrik etmiyorsa sizin için yeteri kadar iyi olmadığını biliyor demektir. Kendine güvenen her erkek, beraber olduğu kadının başarısını ve mutluluğuna onun kadar sevinecek ve kutlayacaktır. Başarınız onu mutsuz ediyorsa, o sizi mutsuz etmeden bu ilişki düşüncesinden vazgeçmelisiniz.