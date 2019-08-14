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14.08.2019 - 00:00

Orijinal bir gündeyiz

Bugün Ay Saka burcunda büyümekte.

Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay Saka burcunda büyümekte. Farklı yönlerimizi, düşüncelerimizi daha çok ortaya koyabiliriz. Duygusal açıdan bağımsız olmak istesek de, beğenilmek ve dikkat çekmek için alışılmamış şeyler yapabiliriz. Ay bu burçta iken arkadaşlıklar, gruplar ve sosyal işler için de çok şey yapılabiliriz. Bugün yan yana gelen Güneş ve Venüs ilişkilerimiz açısından dikkat çekici gelişmelere işaret etmekte.

Nelerden kaçınmalı? Bugün sevmek ve sevilmek yönünde güçlü istekler ortaya koyabiliriz. Aşkta ve genel olarak ilişkilerimizde dikkat çekici yeni durumlar gündeme gelebilir. Duygusal alanda farklı yönlerimizi ortaya çıkarabiliriz. Ancak gün içerisinde beraberliklerde biraz daha esnek olmakta da fayda var.   

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 13/Geyik Esneklik gerekiyor. Bugün Mayalara göre Geyik günündeyiz. Bu gün burcu hassasiyeti, sanatı, işbirliğini ve cömertliği anlatır. Başkalarına hizmet ve yardım edebileceğimiz bir gündeyiz.  Duygusal alanda daha mutlu ve olumlu ilişkiler geliştirebiliriz.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Günün Kombini

Kurban Bayramı 4. Gün

Kurban Bayramı 4. Gün
Astroloji
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BOĞA
BAŞAK
BALIK
ASLAN
AKREP
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Gün içinde yapacağınız finansal değişiklikler sizi rahatlatabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeteneklerinizi ortaya koymak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde farkındalığınızın artacağı olaylar yaşanabilir. Çatışmalara karşı dikkatli olunması gereken zamanlar var.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sorumlu olduğunuz konularda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda değişiklikler yapacağınız zamanlar olabilir. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. İkili ilişkilerinizde tamamlanma yaşayabilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmeniz gerekebilir. Gün içinde çatışmalardan uzak durun.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha rahat risk alabilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapacağınız zamanlar var. Çocuklarla vakit geçirmek size iyi gelecektir. İkili ilişkilerinizde karar alabilir, bazı konuları daha kolay idrak edebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün hareketli zamanlar sizi bekliyor. Sorumlu olduğunuz konularla ilgili insanlarla iletişim halinde olabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerde kopmalar olabilir. Sakin kalmanızda fayda var. Gün içinde yeni haberler alabilirsiniz. Arkadaşlarınızla program yapmak için uygun zamanlar var.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde gelecek beklentilerinizle ilgili yenilikler yaşayabilirsiniz. Sosyal konular ön plana çıkabilir. Arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde kendinizi daha fazla ortaya koymak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda alacağınız destekler sizi iyi hissettirecektir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yeni ufuklara açılmak için hevesli olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha rahat anlayıp organize olacağınız zamanlar var. Bazı ilişkilerinizde kopmalar olabilir. Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. Bugün kendi felsefenizi karşınızdakine anlatmak için güçlü bir duygu hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Endişe içinde olduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenmeniz gereken bir gündesiniz. Banka işlerinizi halletmeniz için uygun zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konularda yenilenme içine girebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde acele etmeden karar vermeniz sizin için daha iyi olacaktır.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda yenilik yapmak isteyeceğiniz zamanlardasınız. Gün içinde üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Hayalini kurduğunuz konularda hazırlıklar yapmaya başlamak size keyif verecektir. İkili ilişkilerde çatışmalar meydana gelebilir. Sakin tavrınızı korumanız size güç kazandıracaktır.Devamını Oku

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Bugün

Zaman alabilecek işleri daha iyi planlamaya bakın. Gün içinde hizmet aldığınız kişilerle ilişkinize dikkat etmenizde fayda var. Sizi yıpratan konuları akışa bırakmalısınız. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınız var ise, ihmal etmemeye çalışın. Gün içinde yapacağınız plan programlar sizi rahatlatacaktır. İş arkadaşlarınızla organize olun.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sizi hapseden koşullar oluşabilir. Gizli kalmış durumlardan dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde fazla kabullenir olduğunuzu düşünebilirsiniz. Karşınızdaki kişi sizi çatışmaya sürükleyebilir. Kendinizi tamamlanma ve olgunlaşma içinde bulabilirsiniz. Kendi iç dünyanızla ilgileneceğiniz zamanlar içindesiniz.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Bazı konulara daha toleranslı yaklaşmanız gerekebilir. İkili ilişkilerinizde farkındalığınız artabilir. Tamamlanma ve olgunlaşma yaşayabilirsiniz. Gün içinde denge ve uyum arayışında olacağınız zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konuları ihmal etmemeye özen gösterin.Devamını Oku

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Bugün

Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişe ait konular tekrar önem kazanabilir. İkili ilişkilerinizde sabırlı davranmaya özen gösterin, farkındalığınızı arttırın. Bugün sosyal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Beklentilerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınıza zaman ayırmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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