Orijinal bir gündeyiz

Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay Saka burcunda büyümekte. Farklı yönlerimizi, düşüncelerimizi daha çok ortaya koyabiliriz. Duygusal açıdan bağımsız olmak istesek de, beğenilmek ve dikkat çekmek için alışılmamış şeyler yapabiliriz. Ay bu burçta iken arkadaşlıklar, gruplar ve sosyal işler için de çok şey yapılabiliriz. Bugün yan yana gelen Güneş ve Venüs ilişkilerimiz açısından dikkat çekici gelişmelere işaret etmekte.

Nelerden kaçınmalı? Bugün sevmek ve sevilmek yönünde güçlü istekler ortaya koyabiliriz. Aşkta ve genel olarak ilişkilerimizde dikkat çekici yeni durumlar gündeme gelebilir. Duygusal alanda farklı yönlerimizi ortaya çıkarabiliriz. Ancak gün içerisinde beraberliklerde biraz daha esnek olmakta da fayda var.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 13/Geyik Esneklik gerekiyor. Bugün Mayalara göre Geyik günündeyiz. Bu gün burcu hassasiyeti, sanatı, işbirliğini ve cömertliği anlatır. Başkalarına hizmet ve yardım edebileceğimiz bir gündeyiz. Duygusal alanda daha mutlu ve olumlu ilişkiler geliştirebiliriz.