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17.08.2019 - 13:39

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Bu hafta, yavaş yavaş gezegenler Başak burcuna ilerliyor.

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Bu hafta, yavaş yavaş gezegenler Başak burcuna ilerliyor. Mars Başak’a ilerledi. Önce Venüs, ardından Güneş de 23’ünde bu burca geçmiş olacak. Bu yeni dönemde dikkatler daha çok iş ve çalışma konularına, daha fazla dikkat ve uğraşı içeren konulara yönelecek. Tatiller tamamlanırken, eldeki işleri ya da süregelen projeleri düşünmek ve daha çalışkan olmak durumundayız. Özellikle düzen, organizasyon ve hizmete yönelik uğraşlar bizi acil şekilde meşgul edebilir. 21’inde düşüncelerimizi ifade etmekte ve eğitsel alanda daha şanslıyız. 23’ü civarında özellikle işle ilgili konularda çok yönlü düşünmek ve esnek davranmak durumundayız.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim ?

18 Ağustos Pazar

Değişen istek ve arzular var ancak günün ilk yarısında kararsızlıklar yaşayabiliriz.

19 Ağustos Pazartesi

Güçlü istekler ve hızlı hareket etmek arzusu içindeyiz. Haftaya aceleci bir tavırla başlayabiliriz.

20 Ağustos Salı

Bugün kurallar ve sınırlamalar nedeni ile daha sabırlı olmak ve düşünmeden harekete geçmemek gerekiyor.

21 Ağustos Çarşamba

Özellikle maddi konulardaki isteklerimizi bizi değişik yollara götürebilir.

22 Ağustos Perşembe

Uzun vadeli düşünmek ve düşüncelerimizi somutlaştırmak yararlı olacak.

23 Ağustos Cuma

Bugün son dördün gerçekleşirken hedefe varmak için kararlılık göstermemiz gerekiyor.

24 Ağustos Cumartesi

Yeni haberler ve değişiklikler nedeni ile esnek olmak durumundayız.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün

Bugün ziyaretler, hareket ve konuşmalar açısından verimli geçebilir. Hassasiyetlerinizi daha iyi anlatabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ay Balık burcunda ilerliyor. Hafta sonu olmasına karşın tamamlanması gereken işler ve sorumluluklar olabilir. Eve yönelik konular da uğraştırabilir.Devamını Oku

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Bugün

Ay Balık burcunda ilerliyor. Eğer alışveriş yapıyorsanız biraz daha gerçekçi olmaya bakın. Parasal konularda, harcamalarınızda daha çok dalgalanma olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün eve ait konular ve sizi duygusal açıdan meşgul eden konularla daha çok ilgilenebilirsiniz. Gereksiz alınganlıklara kapılmamalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Ay Balık burcunda ilerlerken yolculuklar, eğitsel uğraşlar hayatınıza yeni şeyler katabilir. Hareketsiz kalmamalı ve dışarı çıkmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Ay Balık burcunda ilerliyor. Bugün duygusal yönden sizi bağlayan konular, geçmişten kaynaklanan durumlar var. Olaylara daha tarafsız yaklaşmanız iyi olacak.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kararsızlıklar gündeme gelebilir. Aslında evinizi, ailenizi ilgilendiren konularda çok şey yapabilirsiniz. Etki altındasınız.Devamını Oku

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Bugün

Sevdiklerinizle bir arada olmak ya da eve yönelik bir konu üzerinde düşünmek söz konusu. Arkadaşlarla bir arada olmak da güzel.Devamını Oku

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Bugün

Bugün oldukça çalışkan ve hareketli olabileceğiniz bir gündesiniz. Aynı zamanda arkadaşlarla, gruplarla bir arada olmak da güzel.Devamını Oku

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Bugün

Bugün karşıt burcunuzda ilerleyen Ay evlilik hayatına ve yakın arkadaşlıklara vurgu yapıyor. Beklentilerinizde daha gerçekçi olmaya bakın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken daha gayretli ama aynı zamanda daha kırılgan da olabilirsiniz. Evinizi, sevdiklerinize yönelik daha girişken olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sizi duygusal açıdan etkileyen konular ve hassasiyetler olabilir. Eve ait konularda daha endişeli de olabilirsiniz. Şartları aşırı zorlamamalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Yaratıcılığınızı daha iyi ifade edebileceğiniz akıcı bir gündesiniz. Aşkta da mutlu olmak daha kolay olacak.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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