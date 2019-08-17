Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Bu hafta, yavaş yavaş gezegenler Başak burcuna ilerliyor.
Bu hafta, yavaş yavaş gezegenler Başak burcuna ilerliyor. Mars Başak’a ilerledi. Önce Venüs, ardından Güneş de 23’ünde bu burca geçmiş olacak. Bu yeni dönemde dikkatler daha çok iş ve çalışma konularına, daha fazla dikkat ve uğraşı içeren konulara yönelecek. Tatiller tamamlanırken, eldeki işleri ya da süregelen projeleri düşünmek ve daha çalışkan olmak durumundayız. Özellikle düzen, organizasyon ve hizmete yönelik uğraşlar bizi acil şekilde meşgul edebilir. 21’inde düşüncelerimizi ifade etmekte ve eğitsel alanda daha şanslıyız. 23’ü civarında özellikle işle ilgili konularda çok yönlü düşünmek ve esnek davranmak durumundayız.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim ?
18 Ağustos Pazar
Değişen istek ve arzular var ancak günün ilk yarısında kararsızlıklar yaşayabiliriz.
19 Ağustos Pazartesi
Güçlü istekler ve hızlı hareket etmek arzusu içindeyiz. Haftaya aceleci bir tavırla başlayabiliriz.
20 Ağustos Salı
Bugün kurallar ve sınırlamalar nedeni ile daha sabırlı olmak ve düşünmeden harekete geçmemek gerekiyor.
21 Ağustos Çarşamba
Özellikle maddi konulardaki isteklerimizi bizi değişik yollara götürebilir.
22 Ağustos Perşembe
Uzun vadeli düşünmek ve düşüncelerimizi somutlaştırmak yararlı olacak.
23 Ağustos Cuma
Bugün son dördün gerçekleşirken hedefe varmak için kararlılık göstermemiz gerekiyor.
24 Ağustos Cumartesi
Yeni haberler ve değişiklikler nedeni ile esnek olmak durumundayız.