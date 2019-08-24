Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Henüz yeniay doğmadı ancak Başak burcundaki birikim yoğunlaşıyor.
Henüz yeniay doğmadı ancak Başak burcundaki birikim yoğunlaşıyor. Bu dönemde özellikle işle ilgili konulara, detaylara ve daha fazla çalışmaya odaklanabiliriz. Başak düzen ve sağlık konularını da hayatımıza daha çok getirebilir. Özellikle 29’undan itibaren Merkür de bu burca ilerleyerek bizi zihinsel alanda çok daha hızlı ve dikkatli bir konuma getirmekte. Bu dönemi eksik kalan şeyleri toparlayarak iyi değerlendirmeye çalışalım. 30 Ağustos’ta yeniayın ardından çalışma hayatımıza ait konuları daha etkin şekilde organize etmeye başlayabilir ve hız kazanabiliriz.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim ?
25 Ağustos Pazar
Sabah saatlerini daha iyi değerlendirebilir ve değişikliklere uyum gösterebiliriz
26 Ağustos Pazartesi
Ailemize ya da eve yönelik işlerde daha verimli ve hızlı davranabileceğimiz bir gündeyiz.
27 Ağustos Salı
Bugün beklentilerimizde daha gerçekçi davranmaya özen gösterelim.
28 Ağustos Çarşamba
Ay’ın ışığı küçülürken daha çok eldeki işleri toparlamak, biraz yavaşlamak yerinde olacak.
29 Ağustos Perşembe
Yeni bir haber ve değişiklikler bizi daha esnek olmaya götürebilir.
30 Ağustos Cuma
Bugün yeniayla birlikte, tempomuz hızlanıyor, daha iyi organize olmaya bakalım.
31 Ağustos Cumartesi
Hızlı ve çalışkan olabileceğimiz bir gündeyiz. Bugün pek çok konuda yenilik yapabiliriz.