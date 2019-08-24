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HaberlerAstrolojiÖzellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
24.08.2019 - 00:00

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Henüz yeniay doğmadı ancak Başak burcundaki birikim yoğunlaşıyor.

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Henüz yeniay doğmadı ancak Başak burcundaki birikim yoğunlaşıyor. Bu dönemde özellikle işle ilgili konulara, detaylara ve daha fazla çalışmaya odaklanabiliriz. Başak düzen ve sağlık konularını da hayatımıza daha çok getirebilir. Özellikle 29’undan itibaren Merkür de bu  burca ilerleyerek bizi zihinsel alanda çok daha hızlı ve dikkatli bir konuma getirmekte. Bu dönemi eksik kalan şeyleri toparlayarak iyi değerlendirmeye çalışalım. 30 Ağustos’ta yeniayın ardından çalışma hayatımıza ait konuları daha etkin şekilde organize etmeye başlayabilir ve hız kazanabiliriz.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim ?

25 Ağustos Pazar

Sabah saatlerini daha iyi değerlendirebilir ve değişikliklere uyum gösterebiliriz

26 Ağustos Pazartesi

Ailemize ya da eve yönelik işlerde daha verimli ve hızlı davranabileceğimiz bir gündeyiz.

27 Ağustos Salı

Bugün beklentilerimizde daha gerçekçi davranmaya özen gösterelim.

28 Ağustos Çarşamba

Ay’ın ışığı küçülürken daha çok eldeki işleri toparlamak, biraz yavaşlamak yerinde olacak.

29 Ağustos Perşembe

Yeni bir haber ve değişiklikler bizi daha esnek olmaya götürebilir.

30 Ağustos Cuma

Bugün yeniayla birlikte, tempomuz hızlanıyor, daha iyi organize olmaya bakalım.

31 Ağustos Cumartesi

Hızlı ve çalışkan olabileceğimiz bir gündeyiz. Bugün pek çok konuda yenilik yapabiliriz.

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