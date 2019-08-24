Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Henüz yeniay doğmadı ancak Başak burcundaki birikim yoğunlaşıyor. Bu dönemde özellikle işle ilgili konulara, detaylara ve daha fazla çalışmaya odaklanabiliriz. Başak düzen ve sağlık konularını da hayatımıza daha çok getirebilir. Özellikle 29’undan itibaren Merkür de bu burca ilerleyerek bizi zihinsel alanda çok daha hızlı ve dikkatli bir konuma getirmekte. Bu dönemi eksik kalan şeyleri toparlayarak iyi değerlendirmeye çalışalım. 30 Ağustos’ta yeniayın ardından çalışma hayatımıza ait konuları daha etkin şekilde organize etmeye başlayabilir ve hız kazanabiliriz.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim ?