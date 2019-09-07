Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Bu hafta Ay büyürken, Başak burcundaki yoğunlaşma da devam ediyor. Haftanın ilk günlerinde iyimser temalar, heves ve kendini aşma arzusu dikkat çekmekte. Değerlendirmelerimizde aşırıya gidebilir, hatta abartılı davranabiliriz. 10’u civarında daha idealist ve bizi ruhsal açıdan etkileyen konulara açığız. Bu dönemde iş yeteneklerimizi değerlendirmeye bakalım. Ancak 14’ündeki dolunay yaklaştıkça, bazı aldanmalar, hileler ya da en azından yanlış değerlendirmeler gündeme gelebilir. 13’ünde sanatsal uğraşlar, yaratıcı çalışmalar için uygun koşullar var. Dolunay günü düzen, detaylar ve bizi kafaca meşgul eden konularda önemli sonuçlara işaret ediyor. Dağılmamaya bakalım.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim ?