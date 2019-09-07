Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Bu hafta Ay büyürken, Başak burcundaki yoğunlaşma da devam ediyor.
Bu hafta Ay büyürken, Başak burcundaki yoğunlaşma da devam ediyor. Haftanın ilk günlerinde iyimser temalar, heves ve kendini aşma arzusu dikkat çekmekte. Değerlendirmelerimizde aşırıya gidebilir, hatta abartılı davranabiliriz. 10’u civarında daha idealist ve bizi ruhsal açıdan etkileyen konulara açığız. Bu dönemde iş yeteneklerimizi değerlendirmeye bakalım. Ancak 14’ündeki dolunay yaklaştıkça, bazı aldanmalar, hileler ya da en azından yanlış değerlendirmeler gündeme gelebilir. 13’ünde sanatsal uğraşlar, yaratıcı çalışmalar için uygun koşullar var. Dolunay günü düzen, detaylar ve bizi kafaca meşgul eden konularda önemli sonuçlara işaret ediyor. Dağılmamaya bakalım.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim ?
8 Eylül Pazar
Daha gerçekçi ve sorumlu hareket ederek çok şey yapabiliriz.
9 Eylül Pazartesi
Sabah saatlerini daha iyi değerlendirmek mümkün. Biraz sabırlı olalım.
10 Eylül Salı
Çalışma ortamında gruplarla ilgili konulara odaklanmak yararlı olacak.
11 Eylül Çarşamba
Evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Daha esnek düşünmeye bakalım.
12 Eylül Perşembe
Günün ilk yarısında sıkışıklıklar yaşanabilir. Öğle sonrasında ilişkilerde daha duyarlıyız.
13 Eylül Cuma
Başkalarından beklentilerimizde daha gerçekçi olmaya bakalım.
14 Eylül Cumartesi
Dolunay bizi özellikle ilişkilerde daha hassas ve pasif kılmakta.