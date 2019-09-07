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07.09.2019 - 00:00

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Bu hafta Ay büyürken, Başak burcundaki yoğunlaşma da devam ediyor.

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Bu hafta Ay büyürken, Başak burcundaki yoğunlaşma da devam ediyor. Haftanın ilk günlerinde iyimser temalar, heves ve kendini aşma arzusu dikkat çekmekte. Değerlendirmelerimizde aşırıya gidebilir, hatta abartılı davranabiliriz. 10’u civarında daha idealist ve bizi ruhsal açıdan etkileyen konulara açığız. Bu dönemde iş yeteneklerimizi değerlendirmeye bakalım. Ancak 14’ündeki dolunay yaklaştıkça, bazı aldanmalar, hileler ya da en azından yanlış değerlendirmeler gündeme gelebilir. 13’ünde sanatsal uğraşlar, yaratıcı çalışmalar için uygun koşullar var. Dolunay günü düzen, detaylar ve bizi kafaca meşgul eden konularda önemli sonuçlara işaret ediyor. Dağılmamaya bakalım.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim ?

8 Eylül Pazar

Daha gerçekçi ve sorumlu hareket ederek çok şey yapabiliriz.

9 Eylül Pazartesi

Sabah saatlerini daha iyi değerlendirmek mümkün. Biraz sabırlı olalım.

10 Eylül Salı

Çalışma ortamında gruplarla ilgili konulara odaklanmak yararlı olacak.

11 Eylül Çarşamba

Evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Daha esnek düşünmeye bakalım.

12 Eylül Perşembe

Günün ilk yarısında sıkışıklıklar yaşanabilir. Öğle sonrasında ilişkilerde daha duyarlıyız.

13 Eylül Cuma

Başkalarından beklentilerimizde daha gerçekçi olmaya bakalım.

14 Eylül Cumartesi

Dolunay bizi özellikle ilişkilerde daha hassas ve pasif kılmakta.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün

Ay Oğlak burcuna geçiyor. Hafta sonu olmasına karşın oldukça iş ve sorumluluk olabilir. Daha iyi bir plan yaparak harekete geçmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Eğlenceli ve keyifli konulara vurgu var. Sevdiklerinizle, arkadaşlarla bir araya gelmek güzel bir fikir olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinize yeni işler yaratabilirsiniz. Ancak zihinsel açıdan kararsızlık ve çift durumlar da gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Ortaklaşa konular, eşinizle ilgili işler üzerinde daha fazla durmanız gerekebilir. Karşı düşüncelere daha açık olmaya bakmalısınız.Devamını Oku

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Ay Oğlak burcuna ilerliyor. Bugün günlük işlerinizi planlamak gerekebilir. Başkalarının yarattığı sorunları çözmeye uğraşabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yaratıcı konular ve kendinizi geliştirebileceğiniz imkanlar var. Ancak düşüncelerinizi havada kalması bir sorun oluşturabilir.Devamını Oku

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Zamanınızı evde geçirebilir ya da evde daha meşgul olabilirsiniz. Düşüncelerinize yeniden gözden geçirebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ay Oğlak burcuna ilerliyor. Bugün ziyaretler ve görüşmeler açısından verimli geçebilir. Zihinsel açıdan da hareketli ve meşgul bir gündesiniz.Devamını Oku

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Bugün

Alışveriş yapmak ve kazançlı çıkmak için güzel fırsatlar var. Yeteneklerinizi daha iyi değerlendirebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ay bugün burcunuza ilerlerken, kişisel konularda daha hareketli ve hassas hissedebilirsiniz. İşbirliği ve uyum yaratabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kafanızda bir sürü düşünce olabilir. Olayları kontrol edemeseniz de, beklenmedik yardımlar, destekler bulabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün arkadaşlıklar ve ortak çalışmalar açısından güzel bir gün. Daha fazla işbirliği yaratmak için esnek olmaya özen gösterin.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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