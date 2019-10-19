Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Bugünlerde dikkat çekici ve çok hızlı gelişmeler devam ediyor.
Bugünlerde dikkat çekici ve çok hızlı gelişmeler devam ediyor. Pazartesi günü bizi harekete geçiren, hedeflerimize odaklandığımız bir gündeyiz. Ancak aşırı hassasiyetler de söz konusu. Bu dönemde savaş gezegeni Mars ay düğümleri ile kare açı yaparken, ister istemez kendimizi önemli kararların ve seçimlerin ortasında bulabiliriz. Ailevi konular, evlilik önemli konular. Harekete geçmek durumunda kalabiliriz. 23’ü sonrasında Akrep burcu başlarken olaylar karşısında daha dikkatli ve araştırmacı olmaya başlayacağız. Ancak 25’i civarında endişelerimizi aşmak ve biraz beklemek, yavaşlamak durumundayız.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim ?
20 Ekim Pazar
Oldukça hassas olabiliriz. Ancak bizi duygusal açıdan test eden durumlar da var.
21 Ekim Pazartesi
Bugün elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içindeyiz.
22 Ekim Salı
Kişisel konularda biraz daha esnek olmakta fayda var. Kendi gücümüzü test edeceğiz.
23 Ekim Çarşamba
Günün ilk yarısını daha iyi kullanmaya bakalım. Başkalarından destek bulabiliriz.
24 Ekim Perşembe
İş hayatında daha etkin, verimli olmak mümkün. Önceliklerimizi iyi belirleyelim.
25 Ekim Cuma
Hareketliyiz ancak çok değişken şartlar var. Yeni bir şey öğrenmek imkanı olabilir.
26 Ekim Cumartesi
Riskli bir gündeyiz. Şartları aşırı zorlamamalıyız. Ortaklı konulara özellikle dikkat edelim.