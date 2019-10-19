Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

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YENGEÇ

ASLAN

BAŞAK

TERAZİ

AKREP

YAY

OĞLAK

KOVA

BALIK

Bugün Bugün evinizde zaman geçirmek ya da sevdiklerinizle bir arada olmak önemli. Yakınlarınızla daha çok şey paylaşabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün ziyaretler ve sohbetler getirebilir. Aynı zamanda sözlerinizle de ilgi uyandırabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Sabah saatlerinde daha girişkensiniz. Eğer alışveriş yapmayı düşünüyorsanız, bazı kararsızlıklar olabilir. Paranızı daha dikkatli harcamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün burcunuzda ilerleyen Ay sizi duygusal açıdan daha hassas kılıyor. Ailevi konularla, sevdiklerinizle ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün bazı gizli kalan konular sizi daha hassas ve endişeli kılabilir. Düşüncelerinizi olumlu yöne çevirmeye bakın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Sabah saatlerinde daha fazla iş çıkabilir. Bugün arkadaşlarla güzel zaman geçirmek ve sosyal konular içinde olmak güzel. Gelecek beklentilerinizi de gözden geçirebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hafta sonu olmasına karşın duygusal açıdan sizi sorumlu kılan koşullar var. Belki de eve yönelik işlerle ilgilenmek gerekebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Kendinizi daha yaratıcı ve olumlu hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Uzaklarla ilgili işler ve yolculuklar söz konusu olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Sabah saatlerinde ortaklı konulara özen göstermelisiniz. Bugün başkalarından beklentilerinizde daha samimi ve gerçekçi olmaya bakın. Ailevi konularla ilgili dalgalanmalar gündeme gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün eşinizle ya da partnerinizle daha uyumlu bir birliktelik yaratmaya bakın. Duygusal beklentilerinizi gözden geçirebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Sabah saatleri daha olumlu ancak bugün sizi oyalayan ya da fedakarlıkta bulunmanıza neden olan durumlar olabilir. Ayrıca size hizmet eden kişilerle de uğraşabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku