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16.11.2019 - 00:00 |

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Bu hafta 20’sinde iletişim gezegeni Merkür’ün düzgün hareketine dönmesi düşüncelerimize yeni ufuklar getiriyor.

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Bu hafta 20’sinde iletişim gezegeni Merkür’ün düzgün hareketine dönmesi düşüncelerimize yeni ufuklar getiriyor. Bir süredir kapalı kalan şeyler şimdi daha kolay açığa çıkmakta. Düşüncelerimizi, görüşmelerimizi yeniden yapıcı kılabiliriz. Bugünlerde üzerinde çalıştığımız konulara, projelere daha fazla odaklanma imkanı var. 19’unda Mars Akrep burcuna ilerleyerek bizi daha tutkulu, kararlı ve psikolojik açıdan mücadeleci hale getirmekte. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağımız günlerdeyiz. 23’ü ile birlikte ilişkilerimize yeni bir şekil vermeye çalışabiliriz. Eksik olan şeyleri tamamlama yoluna gideceğiz.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

17 Kasım Pazar

Daha yakın duygusal paylaşımlar ve anlayış bulabileceğimiz bir gündeyiz.

18 Kasım Pazartesi

Kişisel alanda biraz sabırlı davranmak, ilişkilerde kışkırtılmamak önem taşıyor.

19 Kasım Salı

Oldukça kararlıyız ve isteklerimizi elde etmek yönünde güçlü davranabiliriz.

20 Kasım Çarşamba

Bugün daha araştırmacı ve inceleyici olabileceğimiz koşullar var. Eldeki işlere odaklanmak yararlı.

21 Kasım Perşembe

Kendimizi bir konuya vakfetmek ve fedakarlıkta bulunmak olumlu sonuçlar getirebilir.

22 Kasım Cuma

Ortaklı konularda, ilişkilerde daha hassas olabileceğimiz bir gündeyiz.

23 Kasım Cumartesi

İlişkilerde ani koşullar bizi daha huzursuz kılabilir. Aceleci davranmamak gerekiyor.

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Bugün

Bugün Ay Yengeç’te ilerliyor. Hafta sonunda evinizi ya da ailenizi ilgilendiren konulara daha çok zaman ayırabilirsiniz. Ev ve yerleşimle ilgili gelişmeler de sizi etkileyebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yakın çevrenizden haberler, ziyaretler ve konuşmalar daha meşgul edici olabilir. Aynı zamanda gizli konularla da karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Eğer alışveriş yapmayı düşünüyorsanız biraz daha mantıklı davranmalısınız. Parasal konularda kendinizi daha fazla endişeli hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken kişisel alanda daha aktif ve heyecanlı olabilirsiniz. Sezgilerinizden de yararlanmayı bakın ve gerçekçiliği elden bırakmayın.Devamını Oku

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Bugün

Kimi zaman duygusal nedenler yüzünden kararsızlık yaşayabilirsiniz. Ailenize, evinize yönelik işlerde aceleci davranmamalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün arkadaş çevrenizde sizi duygusal açıdan meşgul eden hassasiyetler gündeme gelebilir. Gereksiz endişelerden uzak kalmaya bakın.Devamını Oku

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Bugün

Daha iddialı ve kararlı olabileceğiniz bir gündesiniz. Ancak her zaman haklı olduğunuzu düşünmemelisiniz. Sorumluluklar da önemli.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinizi daha coşkulu ve yaratıcı hissedebileceğiniz imkanlar var. Yaratıcı konular, yolculuklar sayesinde yeni şeyler keşfedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ay Yengeç’te ilerlemekte. Bugün sizi etkileyen psikolojik nedenlere dikkat etmelisiniz. Başkalarından duygusal beklentilerinizi dengelemeye bakın.Devamını Oku

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Bugün

Yakın beraberliklerde ya da evlilik hayatında daha duyarlı olmanızı gerektiren konular olabilir. Karşınızdaki kişilerde güven arıyorsunuz.Devamını Oku

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Bugün

Hafta sonunu boş geçirmeyeceğiniz görülüyor. Sizi bağlayan meşguliyetler de olabilir. Kişisel açıdan biraz daha düzene girmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün aklınızın değil, duygularınızın, sezgilerinizin yolunu takip edebilirsiniz. Zevklerde ve keyiflerde aşırılıklara da kaçabilirsiniz.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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