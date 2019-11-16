Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Bu hafta 20’sinde iletişim gezegeni Merkür’ün düzgün hareketine dönmesi düşüncelerimize yeni ufuklar getiriyor.
Bu hafta 20’sinde iletişim gezegeni Merkür’ün düzgün hareketine dönmesi düşüncelerimize yeni ufuklar getiriyor. Bir süredir kapalı kalan şeyler şimdi daha kolay açığa çıkmakta. Düşüncelerimizi, görüşmelerimizi yeniden yapıcı kılabiliriz. Bugünlerde üzerinde çalıştığımız konulara, projelere daha fazla odaklanma imkanı var. 19’unda Mars Akrep burcuna ilerleyerek bizi daha tutkulu, kararlı ve psikolojik açıdan mücadeleci hale getirmekte. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağımız günlerdeyiz. 23’ü ile birlikte ilişkilerimize yeni bir şekil vermeye çalışabiliriz. Eksik olan şeyleri tamamlama yoluna gideceğiz.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
17 Kasım Pazar
Daha yakın duygusal paylaşımlar ve anlayış bulabileceğimiz bir gündeyiz.
18 Kasım Pazartesi
Kişisel alanda biraz sabırlı davranmak, ilişkilerde kışkırtılmamak önem taşıyor.
19 Kasım Salı
Oldukça kararlıyız ve isteklerimizi elde etmek yönünde güçlü davranabiliriz.
20 Kasım Çarşamba
Bugün daha araştırmacı ve inceleyici olabileceğimiz koşullar var. Eldeki işlere odaklanmak yararlı.
21 Kasım Perşembe
Kendimizi bir konuya vakfetmek ve fedakarlıkta bulunmak olumlu sonuçlar getirebilir.
22 Kasım Cuma
Ortaklı konularda, ilişkilerde daha hassas olabileceğimiz bir gündeyiz.
23 Kasım Cumartesi
İlişkilerde ani koşullar bizi daha huzursuz kılabilir. Aceleci davranmamak gerekiyor.