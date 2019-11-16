Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

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Bugün Bugün Ay Yengeç’te ilerliyor. Hafta sonunda evinizi ya da ailenizi ilgilendiren konulara daha çok zaman ayırabilirsiniz. Ev ve yerleşimle ilgili gelişmeler de sizi etkileyebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yakın çevrenizden haberler, ziyaretler ve konuşmalar daha meşgul edici olabilir. Aynı zamanda gizli konularla da karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Eğer alışveriş yapmayı düşünüyorsanız biraz daha mantıklı davranmalısınız. Parasal konularda kendinizi daha fazla endişeli hissedebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün Ay burcunuzda ilerlerken kişisel alanda daha aktif ve heyecanlı olabilirsiniz. Sezgilerinizden de yararlanmayı bakın ve gerçekçiliği elden bırakmayın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Kimi zaman duygusal nedenler yüzünden kararsızlık yaşayabilirsiniz. Ailenize, evinize yönelik işlerde aceleci davranmamalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün arkadaş çevrenizde sizi duygusal açıdan meşgul eden hassasiyetler gündeme gelebilir. Gereksiz endişelerden uzak kalmaya bakın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Daha iddialı ve kararlı olabileceğiniz bir gündesiniz. Ancak her zaman haklı olduğunuzu düşünmemelisiniz. Sorumluluklar da önemli.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kendinizi daha coşkulu ve yaratıcı hissedebileceğiniz imkanlar var. Yaratıcı konular, yolculuklar sayesinde yeni şeyler keşfedebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ay Yengeç’te ilerlemekte. Bugün sizi etkileyen psikolojik nedenlere dikkat etmelisiniz. Başkalarından duygusal beklentilerinizi dengelemeye bakın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yakın beraberliklerde ya da evlilik hayatında daha duyarlı olmanızı gerektiren konular olabilir. Karşınızdaki kişilerde güven arıyorsunuz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hafta sonunu boş geçirmeyeceğiniz görülüyor. Sizi bağlayan meşguliyetler de olabilir. Kişisel açıdan biraz daha düzene girmelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku