Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Bu dönemde Güneş ve Merkür Yay burcunda hayatımıza yeni fikirler ve keşifler katabilir.
Bu dönemde Güneş ve Merkür Yay burcunda hayatımıza yeni fikirler ve keşifler katabilir. İçinde eğitimin, yabancılarla ilgili konuların ve yolculukların olabileceği konularla daha çok karşılaşabiliriz. Oğlak’taki vurgu ise sorumlulukların da olduğunu ve aşkta gerçekçi olmak gereğini açıklıyor. Haftanın ilk günlerinde düşüncelerimizi daha fazla yayma, paylaşma imkanı içindeyiz. 19’una dikkat etmek gerek. Özellikle işle, pratik olmakla ilgili konularda güçlü bir çaba ve hedeflerimizi yerine getirme arzumuz var. Ancak dağınıklık ve dikkatsizlik olabilir.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim ?
15 Aralık Pazar
Bugün size yaşam enerjisi, keyif ve eğlence getiren konulara daha çok zaman ayırabilirsiniz.
16 Aralık Pazartesi
Öğle saatlerinde biraz daha sakin kalmak, inatlaşmamak yararlı olacak.
17 Aralık Salı
Bugün çalışkanlık ve iş hayatında pratik sonuçlar vurgulanıyor. Çok verimli olabiliriz.
18 Aralık Çarşamba
Öğle saatlerinde daha özenli olmaya bakalım. Kimi zaman ihmallerle karşılaşabiliriz.
19 Aralık Perşembe
Günün ilk yarısında kararsızlık yaşayabiliriz. Öğle sonrasında karşılıklı konular önem kazanıyor.
20 Aralık Cuma
Ortaklı konular üzerinde durmak ve denge yaratmak önemli. Tartışmalar yaşanabilir.
21 Aralık Cumartesi
İlişkilerimizde bizi geren ya da huzursuz eden koşullar var. Akşam saatlerinde daha kararlıyız.