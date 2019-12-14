Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Bu dönemde Güneş ve Merkür Yay burcunda hayatımıza yeni fikirler ve keşifler katabilir. İçinde eğitimin, yabancılarla ilgili konuların ve yolculukların olabileceği konularla daha çok karşılaşabiliriz. Oğlak’taki vurgu ise sorumlulukların da olduğunu ve aşkta gerçekçi olmak gereğini açıklıyor. Haftanın ilk günlerinde düşüncelerimizi daha fazla yayma, paylaşma imkanı içindeyiz. 19’una dikkat etmek gerek. Özellikle işle, pratik olmakla ilgili konularda güçlü bir çaba ve hedeflerimizi yerine getirme arzumuz var. Ancak dağınıklık ve dikkatsizlik olabilir.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim ?