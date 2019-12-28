Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Bu hafta Oğlak burcundaki stelyum dikkatlerimizi düzen, sorumluluk, işe ait koşullar ve gerçekçilik gerektiren konulara çekiyor.
Bu hafta Oğlak burcundaki stelyum dikkatlerimizi düzen, sorumluluk, işe ait koşullar ve gerçekçilik gerektiren konulara çekiyor. Merkür de işle ilgili kararları, planlama gereğini anlatmakta. Devlete, yönetime yönelik konular da gündeme gelebilir. Ocak’ın ilk günlerinde orijinal düşünceler, görüşmeler ve anlaşmalar açısından oldukça hareketli günler var. Düşüncelerimizi pratik ama buluşçu şekilde ortaya koyabiliriz. 3’ünden itibaren içinde inançların, ideolojilerin olduğu konular daha hararetli hale gelebilir. Fikirlerimizde ateşli, coşkulu olabiliriz. Bu dönemde pek çok alanda planlı, sistemli davranmak durumundayız.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim ?
29 Aralık Pazar
Düşüncelerimizde daha kararlıyız. Gelecek yönünde plan yapabiliriz.
30 Aralık Pazartesi
Öğle saatlerinde biraz daha yapıcı ve sakin olmaya bakalım. Aksilikler olabilir.
31 Aralık Salı
Şartlar çok destekleyici olmayabilir. Daha iyimser olmaya gayret edelim.
1 Ocak Çarşamba
Olaylara kendi akışı içinde, daha kabullenici şekilde yaklaşabiliriz.
2 Ocak Perşembe
Yeni haberler ve kişisel girişimler için daha hareketli bir gündeyiz. Cesur davranabiliriz.
3 Ocak Cuma
Bugün kişiliğimizi ortaya koyabileceğimiz pek çok fırsatlar var. Liderlik teması vurgulanıyor.
4 Ocak Cumartesi
Yeni fikirler heyecan yaratabilir. Beraberliklerimizde de daha heyecanlıyız.