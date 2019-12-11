Pet Palas evcil dostlarınıza güvenli bir yuva olacak!

Burcu Canal, 2002 yılında minik dostu Puky ile çıktığı tatilde kafessiz bir otel arayışının olumsuz sonuçlanmasının ardından hem minik dostları hem de onları evladı gibi gören velilerini güvende hissettirecek bir mekân hazırlığı içerisine girdi. Bu arayış ile başlayan macerasını, tüm hayvan severler için yararlı bir oluşumla 2013 yılında hizmete açtı. Hem de 11 yıl boyunca olmaz denilen hayalini başarı ile gerçeğe dönüştürerek… Minik dostlarına evlerindeki rahatlığı, güveni ve mutlu ortamı sağlayan bir otel hizmeti sunan Pet Palas, kedi ve köpeklerini evlatları gibi gören ve emanet etme aşamasında güvensizlik sorunu yaşayan herkesin hayalini gerçekleştirdi.

Pet Palas’ın kedi ve köpek misafirleri, evlerindeki rahat ortamı burada da yaşamaya devam ediyorlar. Günlük ihtiyaçlarına uygun olarak sabah 8’de gezmeye çıkan minik dostlarımız, 9’da yemek yiyor ve doyasıya eğleniyorlar. Akşam saat 18’de ise akşam yemeklerini yiyen Pet Palas sakinleri, günlerini mutlulukla noktalıyorlar. Pet Palas sadece bir pet pansiyonu değil aynı zamanda minik dostlara sahip olan çalışan veliler için de büyük bir kolaylık sağlıyor. Sağladıkları kreş hizmeti ile velileri sabah işe giden minikler tüm ihtiyaçları karşılanmış ve mutlu bir halde akşam dönecek olan velilerini bekliyorlar. Böylelikle işe giden velilerin de gözleri arkada kalmamış oluyor.

Minik dostlarının sağlıklarını ve psikolojilerini düşünerek hizmet veren Burcu Canal, Pet Palas’ın farkını şu şekilde açıklıyor; “Çocuklarımızın tekrar gelmek istediği eğlendiği bir hizmet veriyoruz. Velilerimiz çocuklarının koşarak bize geldiklerini gördüklerinde ise gözleri arkada kalmıyor.”

Sahiplendirme işlemleri ile de ilgilenen Pet Palas kendilerine terk edilen ve sokakta bulunan yuvaya muhtaç çocukları da hayvan dostu aileler ile buluşturuyor ve onlara sıcacık bir yuva sağlıyor.

7 gün 24 saat ulaşılabilirliği olan bu mekânda aynı zamanda doğum günleri ve yılbaşı partileri gibi özel organizasyonlar da düzenleniyor. Pet Palas sağlıklı ve arkadaş canlısı misafirleri için her zaman ulaşıma ve hizmete açık. Siz de minik dostlarınızı huzurlu ve mutlu bir ortama emanet etmek isterseniz http://www.petpalas.com.tr/ internet sitesine sahip Pet Palas en güvenli adresiniz olacak.