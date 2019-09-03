Riskli koşullara dikkat edelim

Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay Akrep burcunda ilerlerken pek rahat durmayacağız. Ay bu burçta kontrol etmek istediği için, özellikle yakın ilişkilerde fazla zorlayıcı bir tutum içinde olabiliriz. Ancak bu durum bardağın taşmasına neden olabilir. Kuşkusuz beklenmedik durumlar maddi durumumuzu ve başkalarında aradığımızı istikrarı da tehlikeye sokabiliriz. Bugün en iyisi değişime açık durmak ve gereksiz şeylere takılmamak olacak.

Nelerden kaçınmalı? Özellikle ailevi konular ve yolculuklarda hesapta olmayan durumlar yüzünden bazı sıkıntılar ya da kayıplar gündeme gelebilir. Bugün konuşmalarımızda çok hızlı ancak kırıcı da olabiliriz. İletişimde daha anlayışlı, dengeli olmaya gayret edelim. Herhangi bir konuda keskin konuşabilir ve çok kararlı bir şekilde hareket edebiliriz. Fiziksel risk içeren konulara dikkat edelim.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 3 / Baykuş Bugün hareket ve eylem vurgulanmakta. Mayalara göre ise bugün Baykuş günündeyiz. Baykuş bilgelik, ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar var. Ancak otorite ile ilgili konularda daha rahat olmanın yollarını aramalıyız.